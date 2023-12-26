Китай ограничивает экспорт своих технологий на Запад

00:14 27.12.2023

26.12.2023



Графитовые войны КНР и США приведут к дефициту редких материалов

Ольга Соловьева



Именно в Китае сосредоточены основные мощности по производству графита.

Через два года половина всех продаж электромобилей в мире будет приходиться на КНР. При этом именно Китай является обладателем ключевых технологий производства необходимых для электромобилей природных элементов. И именно Китай запретил экспорт этих технологий без специальных правительственных разрешений. Западные страны озабочены последствиями введения экспортного контроля КНР для технологий производства из извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) и других критических материалов.



По данным Bloomberg, с начала 2017 года в Китае было продано свыше 18 млн электромобилей, что составляет почти половину мирового объема и более чем в четыре раза превышает долю США. С января по август 2023 года по всему миру реализовано 8,23 млн электромобилей. Из них в Китае продано 5,37 млн единиц, что составляет 61% от всего мирового объема, сообщает портал Chinadaily.



Бурный рост спроса на электромобили помог создать в Китае собственную индустрию производства редких материалов, которые необходимы для электрокаров. И не случайно именно Китай является важным поставщиком редкоземельных элементов – группы из 17 металлов, используемых для изготовления важных компонентов в электрокарах. По данным Bloomberg, на долю Китая в 2022 году пришлось более двух третей добытых редкоземельных металлов, доля страны в их мировой переработке достигает 90%. На Китай приходится и более 40% запасов редкоземельных металлов.



Летом Пекин ввел ограничения на экспорт галлия и германия (используются при производстве чипов), а в декабре – на экспорт некоторых видов графита. А сегодня Китай распространил запреты не только на материалы, но и на технологии их добычи, очистки и производства. Официальная цель запрета экспорта технологий – защита национальной безопасности и общественных интересов Китая.



Ранее КНР уже ввел запреты на экспорт технологии извлечения и разделения критически важных материалов и технологии производства редкоземельных оксиборатов кальция, редкоземельных металлов и материалов из редкоземельных сплавов.



По итогам 2022 года в мире было произведено 1,3 млн т графита. Причем 70% производства пришлось на Китай. В Benchmark Mineral Intelligence (BMI) обращали внимание, что Китай также производит 98% конечного обработанного материала для изготовления анодов аккумуляторов. По данным BMI, к 2032 году Китай будет контролировать почти 80% производства обработанного графита по сравнению со 100% в 2022 году.



Мир уже скоро может столкнуться с дефицитом графита, который является важным компонентом аккумулятора для электромобилей. Каждому электромобилю в аккумуляторной батарее в среднем требуется 50–100 кг графита (см. "НГ" от 21.06.23).



Западные компании по производству редкоземельных элементов с трудом внедряют новые технологии из-за технических сложностей и опасений загрязнения, отмечает Reuters. Агентство считает, что западным производствам будет сложно конкурировать с китайскими, которые в меньшей степени озабочены вопросами сохранения экологии. "Китай освоил процесс очистки стратегических минералов, который пытались внедрять и западные редкоземельные компании", – пишет Reuters.



В ответ на запрет технологического экспорта в Вашингтоне задумались о повышении пошлин на ввоз электромобилей. Администрация президента США Джозефа Байдена обсуждает возможность повышения пошлин на импорт китайских электромобилей и аккумуляторов.



Китай не единственный обладатель природных запасов редкоземельных элементов. Запасы Китая этих элементов оцениваются в 44 млн т, или 34% от мировых запасов. Во Вьетнаме, России или Бразилии национальные запасы оцениваются примерно по 20 млн т. Запасы Индии – еще почти 7 млн. Около 5% мировых запасов "критического сырья" находятся на территории Украины (см. "НГ" от 11.07.23).



Россия хоть и занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, однако доля текущего производства составляет всего около 2% от мирового. Львиная доля необходимых отечественным предприятиям РЗМ ввозится из-за рубежа.



Счетная палата (СП) еще в 2021 году обращала внимание на значительную зависимость РФ от внешних поставок стратегических видов минерального сырья. Так, потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии полностью обеспечивались за счет импорта, по цирконию данный показатель в среднем за период составил превышал 87%. "Указанные виды минеральных ресурсов имеют важное значение для развития экономики РФ", – предупреждала СП.



По мнению экспертов, основная проблема РФ – отсутствие необходимых технологий. Так, академик-секретарь Отделения РАН наук о Земле, академик РАН Николай Бортников обращал внимание, что при добыче редкоземельной руды металлы зачастую не извлекаются, а складируются в хвостохранилище. "Возьмем, например, Ловозерское месторождение: там добываются редкоземельные металлы в виде минерала лопарита, а затем извлекается как коллективный концентрат. Проблема в том, что у нас, к сожалению, на сегодняшний день в стране нет возможности для разделения редкоземельных металлов. В эту группу входит 17 металлов. Вот их и надо выделить из коллективного концентрата. Но разделение происходит только на комбинате, который был построен в советское время, а сейчас он находится на территории Эстонии", – рассказывал академик.



Эксперты сомневаются, что "графитовая война" США и Китая окажет существенное влияние на РФ. "Что касается России, то в этой схватке мы определились, наращивая торговые обороты с Китаем, у нас есть запасы редких металлов, но они также будут направлены на рынки дружественных или нейтральных стран", – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.



"Главная проблема РЗМ в том, что их добыча и производство – процесс трудоемкий, технологически сложный и дорогостоящий. Китай очень далеко продвинулся в производстве РЗМ и по технологиям, и по себестоимости. А в условиях санкций российским производителям вряд ли возможно рассчитывать на выход с такой продукцией на премиальные рынки развитых стран. Остаются дружественные развивающиеся рынки стран ЕАЭС и БРИКС, но и здесь придется конкурировать с Китаем", – продолжает аналитик "Финам" Алексей Калачев.



Запрет экспорта редкоземельных металлов из Китая может привести к формированию его дефицита на мировом рынке, что впоследствии отразится на увеличении его стоимости, подчеркивает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "В то же время мировой спрос на данное сырье продолжит расти благодаря долгосрочному плану действий по переходу большинства стран с развитой экономикой на восстанавливаемые источники энергии (ВИЭ) до 2035 и 2050 годов", – говорит он.