На войну в Газе оставили три недели, - НГ

00:16 27.12.2023

26.12.2023



Белый дом собирается помирить Израиль и ХАМАС до начала предвыборной кампании в США

Геннадий Петров



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что мир Ближнему Востоку принесет только оружие.

В Вашингтон приехал доверенный чиновник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – министр стратегического планирования Рон Дермер. По данным американских СМИ, цель его приезда заключается в том, чтобы согласовать с главным союзником сценарий окончания войны с ХАМАС. Cрок завершения, по крайней мере активной фазы, боевых действий уже определен: примерно три недели. Со сценарием сложнее – накануне поездки Дермера Нетаньяху опубликовал статью в The Wall Street Journal, где дал понять, что Израиль не устроит любой мир, при котором ХАМАС сохранит политическое влияние в секторе Газа, а сам анклав, как предлагают американцы, перейдет под контроль правительства Палестины – Палестинской национальной администрации (ПНА). В то же время палестинские радикалы, с которыми воюют израильтяне, во вторник заявили, что готовы обсуждать мир на основе египетского плана. Он предусматривает, что ХАМАС и ПНА должны совместно сформировать новую власть в Палестине. А это не то, что хочет Нетаньяху.



В программе визита Дермера – встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и конгрессменами. Информированный порта Axios утверждает, что доверенное лицо Нетаньяху привез в Вашингтон финальные израильские предложения, касающиеся перевода конфликта в стадию "низкой интенсивности". Под этим эвфемизмом имеются в виду сроки окончания наступательных операций Израиля. Со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника Axios сообщает, что Дермер предложит перейти в конце января к "конфликту низкой интенсивности". Это как нельзя лучше устраивает нынешнюю администрацию Белого дома: ведь 3 февраля со штата Южная Каролина начинаются внутрипартийные выборы (праймериз) кандидата в президенты от демократов. Сейчас на эту роль есть лишь один серьезный претендент. Это действующий президент США Джозеф Байден. Если до праймериз война в секторе Газа уйдет из фокуса внимания американцев, глава государства будет избавлен от необходимости отвечать на упреки в недостаточной поддержке Израиля или невнимании к страданиям палестинцев: пропалестинские симпатии в Демократической партии, особенно в ее левом крыле, которое пользуется поддержкой молодежи, определенно есть. Не случайно Белый дом торопил Израиль с завершением операции в Газе. Телекомпания CNN ранее передавала со ссылкой на источники, что США хотят, чтобы боевые действия закончились до конца года. Но существующее положение на фронте это исключает. Бои между израильтянами и палестинскими группировками продолжаются даже в самом городе Газа. Взять под контроль весь анклав Израиль пока не может.



Axios также сообщает: Дермер привез израильские предложения о том, что нужно делать с сектором Газа после окончания боевых действий. Кое-что на этот счет поведал сам Нетаньяху. Накануне визита Дермера он опубликовал статью в газете The Wall Street Journal. В ней он обозначил желаемые для Израиля конечные цели войны. "ХАМАС должен быть уничтожен, Газа должна быть демилитаризована, а палестинское общество должно быть дерадикализовано. Это три предпосылки для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа", – написал премьер. Мир, при котором сохранится в какой-либо форме правление ХАМАС в секторе Газа, равно как и военный потенциал группировки, Израиль категорически не устраивает.



В статье Нетаньяху не повторил свое – так раздражающее арабские страны – предложение о бессрочной оккупации анклава израильскими войсками. Он упомянул лишь "временные зоны безопасности по периметру Газы", которые, как считает премьер, необходимо создать. На границе анклава с Египтом, где находится сеть тоннелей, по которым поступает в том числе оружие для ХАМАС, Нетаньяху предлагает проводить инспекции, отвечающие интересам безопасности его страны. Самая же интригующая часть его статьи посвящена будущим политическим преобразованиям в секторе Газа. Нетаньяху предлагает "переформатировать гражданское общество Палестины" с тем, чтобы оно "поддерживало борьбу с терроризмом". Образцом, на его взгляд, в данном случае являются Германия и Япония после Второй мировой войны. Правда, кто именно, на взгляд израильского премьера, будет заниматься преобразованиями в Газе, в тексте не раскрыто.



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Кто будет контролировать разбомбленный сектор Газа и

его отчаявшихся жителей – тот и станет настоящим победителем

в этой войне.

Фото ReutersНо точно это не должны быть официальные власти Палестины, ныне контролирующие Западный берег реки Иордан. Судя по статье Нетаньяху, он не рассматривает ПНА в качестве той силы, которой можно доверить демилитаризацию анклава. Ставку на правительство Махмуда Аббаса в деле разоружения палестинских группировок премьер назвал несбыточной мечтой.

Впрочем, несбыточной мечтой, если исходить из данных социологии, выглядят и планы израильского премьера убедить палестинскую "улицу" отказаться от поддержки радикалов. Проведенный в середине декабря Палестинским центром политических и обзорных исследований (PSR) опрос на Западном берегу реки Иордан, показал, что рейтинг ХАМАС там взлетел до рекордных отметок. Почти 82% из 1231 опрошенного считают, что хамасовцы правильно сделали, что атаковали Израиль 7 октября. Лишь 10% осудили действия группировки. Любопытно, что аналогичный опрос в секторе Газа показал, что поддержка атаки ХАМАС там меньше: лишь 57%. Правда, выборку опрошенных вряд ли можно назвать репрезентативной. Популярность ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, судя по опросу, с началом конфликта резко подскочила – с 12 в сентябре до 44%. А вот рейтинг руководства ПНА, напротив, упал. За отставку Аббаса выступают 88% опрошенных.



В этих условиях тот вариант послевоенного урегулирования, который согласны обсуждать ХАМАС и его союзники в секторе Газа, выглядит даже очень мягким. Речь идет о предложениях Египта. В чем они заключаются, сообщил 24 декабря телеканал Asharq News. Первый этап египетского плана предусматривает перемирие на две недели с возможностью продления и обменом удерживаемых лиц, а также дополнительными поставками гуманитарной помощи в сектор Газа. На втором этапе в Палестине должно быть сформировано "правительство технократов", независимое от ХАМАС или Аббаса. Финальный, третий этап включит в себя вывод израильских войск из анклава. По имеющимся данным о египетском плане, там не отвергается, но и не поддерживается создание буферных зон в секторе Газа, о которых говорит Нетаньяху. Какой вариант разрешения конфликта в итоге поддержит и будет проталкивать администрация Байдена, станет ясно скорее всего до Нового года. Белому дому нужно спешить – праймериз не за горами.