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Китайские бедняки все еще боготворят Мао Цзэдуна, - Владимир Скосырев
00:19 27.12.2023

26.12.2023

Пекин предпочел не раздувать культ покойного кормчего
Владимир Скосырев

Преклонение перед Мао можно ощутить в маленьких магазинах, где выставлены бюсты, портреты кормчего и книги с его статьями и стихами.
Китай отметил 26 декабря 130-ю годовщину рождения Мао Цзэдуна довольно скромно, выпустив памятную почтовую марку. Но это не значит, что его не чтут. Портрет вождя по-прежнему смотрит на тех, кто приходит на площадь Тяньаньмэнь в Пекине. А политбюро ЦК КПК провело сеанс критики и самокритики в духе порядков, царивших при бывшем вожде. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы члены КПК соблюдали моральный кодекс коммуниста и не раздражали массы, накапливая состояния.

Тираж набора, содержащего четыре марки с изображением Мао, с учетом громадного населения страны, невелик – 7,8 млн. Тем не менее памятные мероприятия состоялись и в селении Шаошань в провинции Хунань, на родине Мао, и в столице, и в других городах. Как сказал корреспонденту газеты Straits Times (Сингапур) человек, вхожий в ряды китайской бюрократии, эти митинги и встречи прошли без фанфар. Ведь ситуация в экономике трудная, среди молодежи, работников физического труда и предпринимателей много недовольных. И в такой момент не очень уместно подхлестывать ностальгию по временам, когда проповедовали принципы всеобщего равенства.

Нежелательна для КПК и дискуссия между левыми и правыми о наследии Мао, подобная той, что вспыхнула после того, как Дэн Сяопин, фактический лидер партии, стал в конце 1970-х годов проводить курс "реформ и открытости миру". Тогда левые и правые спорили, следует ли стране идти по коммунистическому или капиталистическому пути. Сегодня этот вопрос практически закрыт. Партия провозгласила лозунг развития социалистической рыночной экономики. Эта установка способствовала китайскому "экономическому чуду", когда из бедной, полунищей страны КНР превратилась в государство, где большинство людей достигли среднего по мировым стандартам достатка.

Правда, живы еще люди, подвергшиеся необоснованным репрессиям при "великом кормчем" и которые помнят, как его авантюра в экономической политике породила голод. Партия будить таких воспоминаний не хочет. Ее главная озабоченность связана с тем, что многие разочарованы политикой Пекина, особенно тем, что все более растет пропасть в уровне доходов между верхами и низами. А бизнесмены жалуются на то, что власть при распределении кредитов и субсидий отдает предпочтение крупным госпредприятиям.

Руководство КПК, реагируя на эти вызовы, нередко обращается к установкам, практиковавшимся Мао Цзэдуном в течение многих лет, даже до того, как он стал вершить судьбами всей Поднебесной. Один из таких приемов – созвать собрание, на котором члены партии, даже "попутчики" должны критиковать друг друга и выступать с самокритикой.

И вот на днях заседание по критике и самокритике провело политбюро ЦК КПК, в котором, согласно решению пленума ЦК КПК 20-го созыва, состоит 24 человека. Как передало агентство "Синьхуа", "генсек партии Си Цзиньпин председательствовал на встрече и выступил с важной речью. Другие члены политбюро выступили поочередно. Они открыто и откровенно анализировали свою деятельность".

При этом члены политбюро единогласно подтвердили позицию Си Цзиньпина как ядра ЦК и указали, что его идеи о социализме с китайской спецификой имеют решающее значение для преодоления рисков и вызовов. Коммунисты, сказал Си, подводя итоги заседания, должны подавать людям пример честности, моральной чистоты и самодисциплины.

В беседе с "НГ" Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Можно сказать, что Мао давно реабилитировали. Был проведен пленум ЦК КПК, где было объявлено, что "Мао на 70% прав, а на 30% ошибался. Не ошибается тот, кто ничего не делает". Это было в 1980-х. А сегодня, раз на Тяньаньмэнь висит его портрет, значит, все оценки сохранились. Мао поднял народ с колен, и никто эту его заслугу не отменит, говорят китайские исследователи. Развенчание Мао было бы не нужно и нынешнему лидеру КНР. Ведь это могло обернуться расшатыванием политической стабильности в государстве".

Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, сказал "НГ", что реабилитации Мао не было, так как его никогда не признавали преступником. Главной ошибкой теперь называют "культурную революцию", начатую им. В то же время нынешнее руководство пользуется в своей деятельности некоторыми идеями Мао, который говорил: "Не надо уклонистов казнить, надо, чтобы они сами признали свои ошибки".

Источник - НГ
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