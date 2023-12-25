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Неутешительные итоги года на постсоветском пространстве: передел и разруха, - МК
00:28 27.12.2023

Все трясется, все изменяется

" - А что вообще в мире делается? - Стабильности нет..." - диалог из любимого фильма "Москва слезам не верит" как нельзя лучше отражает суть происходящего вокруг. В том числе и на пространствах СНГ. Отсутствие стабильности, будто отголоски катастрофического турецкого землетрясения, потряхиват государства. Кого-то сильнее, кого-то едва заметно. На этом общем зыбком фоне даже сложно выделить какие-то "пики". Но все же есть ряд событий, которые можно назвать знаковыми.

Все трясется, все изменяется

Анонсировать грандиозное контрнаступление украинские власти начали чуть ли не в начале прошлого года. Планировался стремительный бросок на юг. Командование ВСУ рассчитывало за три дня пройти десятки километров, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь, а там уже и на Крымский полуостров замахнуться, "утопив его в крови". Пока украинские политики и военные раздавали бравурные интервью, российская армия без дела не сидела. Как итог - авангард ВСУ, состоящий из разрекламированной западной техники, встретила эшелонированная оборона и минные поля. Кадры сгоревших западных танков и бронетранспортеров разлетелись по всему интернету, показав отношение украинских командиров к западной помощи. Украина не добилась ни одной крупной победы из тех, что были анонсированы, а завышенные ожидания сыграли негативную роль в восприятии украинского руководства как в мире, так и среди населения страны. В конце концов, разворот западной элиты от Зеленского и поиски ему замены - тоже последствия неудачного контрнаступления.

"Мы помним, насколько мощная была информационная подготовка этого события в украинских и западных СМИ, но она базировалась не на объективных данных, а на той информации, которая поступала из официальных источников и была основана на лозунгах, а не на анализе объективной ситуации. Обещали возвращение Украины к границам 1991 года и тотальное поражение Российской Федерации, но ничего не добились - считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов. - Уж слишком президенту Украины хотелось, чтобы в него в очередной раз поверили западные партнеры и дали финансовые и военные ресурсы для его авантюр. Теперь же мы видим интересную параболу: от восторженных ожиданий до глубокого разочарования как в западных, так и в украинских СМИ. И это крайне негативно влияет на социальный фактор: перегретые ожидания вылились в то, что в украинском обществе от действий своей власти сплошное разочарование. А еще резкое изменение и в риторике, и в действиях западных партнеров. Как результат - с продолжением финансирования и поставками вооружений возникли проблемы. Данный проект оказался крайне провальным для Украины и крайне негативно повлиял на все плоскости жизнедеятельности государства, общества и отношения к стране в глазах мировой общественности".

Нагорный Карабах: конец истории

Нагорно-Карабахский конфликт стал одной из самых трагичных вех в истории Армении и Азербайджана. Он длился практически 30 лет, во время которых погибли тысячи человек, были уничтожены города, села, культурные и религиозные памятники. К своей развязке конфликт пришел в конце сентября. 19 числа Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале локальных "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. 20 сентября власти НКР объявили, что стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск).

В итоге 28 сентября, почти в годовщину начала второй карабахской войны, и спустя 9 дней после начала "антитеррористических мероприятий", президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о ликвидации НКР. Согласно документу, с 1 января 2024 года республика прекратит свое существование. После этого спорная территория должна войти в состав Азербайджана. Однако итоговый мирный договор еще не подписан. То армянская, то азербайджанская сторона отказывается принимать оглашаемые условия или саботирует встречи.

Как рассказал "МК" эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов, "история с Карабахом закончилась так, как должна была закончиться. Этому концу предшествовали другие события. Сначала предыдущие власти Армении создали такую политическую ситуацию, в результате которой к власти должен был прийти кто-то вроде Пашиняна. А в обществе был создан негативный настрой, когда ереванские армяне отказывались поддерживать карабахских армян. И тогда Пашинян, как представитель ереванских армян, решил "сбросить с плеч" проблемы Карабаха. Ведь Карабах был тесно связан с пророссийскими настроениями. А, по логике Пашиняна, если сбросить проблему Карабаха, то Армения состоится как самостоятельное государство, оторвавшись от России. Но это могло произойти только, если бы Пашинян пришел к власти в начале нулевых годов. Тогда эти процессы были несколько иные, и они могли бы быть сопряжены со сменой режима в Азербайджане. Теперь же Закавказские страны, а именно Грузия, Азербайджан и Армения, отказавшись от России, оказались в зоне влияния Большого Ближнего Востока - исторических центров Ирана и Турции и стоящих за ними сил. И там ставят под сомнение нынешнее административно-территориальное устройство Закавказья, которое сложилось во время пребывания стран в составе Российской империи и Советского Союза". Так что о независимости государств теперь речь просто не идет.

Белоруссия: возвращение в ядерный клуб

В этом году Белоруссия вернулась в состав "ядерных держав". Произошло это после того, как Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в мае 2023 года. Западные страны назвали эти действия провокационными и ведущими к напряженности в регионе. Белорусский же лидер Александр Лукашенко возразил, что лишь таким способом государство может обеспечить собственную безопасность - на границе с Польшей активизируются силы НАТО. "Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом", - уточнил президент Белоруссии.

Чтобы перевезти вооружение, белорусские летчики прошли специальную подготовку. Заряды хранятся в специальном хранилище. Первая часть была доставлена на белорусскую территорию 16 июня, объявил президент РФ Владимир Путин.

В советское время в Белорусской ССР размещалось тактическое ядерное оружие. Однако в 1993 году Минск добровольно отказался от возможности обладания этим видом вооружения. Безъядерный статус страны был даже прописан в Конституции, но в феврале 2022 года этот пункт был исключен из Основного закона по результатам референдума.

О значимости этого решения "МК" рассказал политолог Алексей Дзермант:

- В этом году было завершено полное перемещение тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Страна также была оснащена всем необходимым для его хранения и обслуживания. Теперь Беларусь вооружена, и это существенным образом корректирует статус государства в сфере региональной безопасности. Мы больше можем не опасаться активных военных приготовлений со стороны Польши. Варшава не способна угрожать Беларуси обычным вооружением, которое они собирались применить. Граждане страны могут более уверенно и безопасно себя чувствовать. Если бы не этот шаг, то у страны было бы меньше сил для ответа. Со стороны Польши находится целый блок НАТО, у них много ресурсов. Теперь все их старания и приготовления в плане милитаризации обнулены.

Молдавия: спорный путь в Европу

Президент Молдавии Майя Санду, которая два года старалась держать нейтралитет, в 2024-м окончательно определилась с приоритетами, сделав ставку на жесткую антироссийскую позицию. В страну перестали впускать российских политиков, затем последовала высылка российского дипломата и главы издания Sputnik Молдова, блокировка сайтов российских СМИ. Весь уходящий год Молдавия планомерно выходила из различных соглашений в рамках СНГ, а в следующем готовится и вовсе отправится на выход из Содружества. "Уровень антироссийских действий режима Майи Санду зашкаливает. Такая политика негативно скажется прежде всего на интересах наших граждан, подавляющее большинство которых, как свидетельствуют опросы, хочет сохранить и развивать отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами",- писал по этому поводу в соцсетях экс-президент Молдавии Игорь Додон. О том, что антироссийская политика Санду давно стала "антимолдавской", "МК" подтвердил молдавский политолог, председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

"Я бы сказал, что Майя Санду стала более "антимолдавским политиком". Потому что за период ее правления граждане Молдовы ощутили все прелести нахождения у власти пропрезидентской партии PAS, которая является проевропейской. При этом Санду за последние два года настолько дискредитировала коллективный Запад, в частности сам Европейский союз, как этого не делал ни один из предшествующих молдавских политиков за всю современную историю. Потому что она пришла на проевропейских лозунгах с идеей о том, что Молдавия должна прийти к европейским стандартам. А это права человека, свобода слова, качество и стандарты жизни. В результате Санду и ее партия PAS сделали все, чтобы Молдавия отдалилась от этих стандартов - и в качестве жизни, и в отношении свободы слова и прав человека. О каких свободах мы можем говорить, если в Молдавии осталось ни одного оппозиционного СМИ, в том числе российских, если запрещают политические партии, если наказывают за позицию и за мнение. Более того, Санду и ее партия неоднократно нарушали закон, что фактически ставит крест на устремлениях Молдовы в Европейский союз. Поэтому этих политиков нужно рассматривать как антинародную, антимолдавскую власть. К этому относится и их "антироссийский вектор". Есть несколько версий, зачем они это делают. Во-первых, они не могут по-другому, потому что с их точки зрения, чем дальше от России, тем ближе к Европе. Хотя это не так. Как показал опыт и время, отдаляясь от России, мы бежим от Европы. И то качество и уровень жизни, к которому пришли граждане Молдовы за период правления Санду и ее партии PAS, говорят сами за себя. Миграция увеличилась, инфляция побила все рекорды. По сути, получается, что Санду обещала западным партнерам привести Молдову к европейским стандартам, но когда увидела, что у нее это не получается, решила сыграть на противодействии с Россией и попытаться продать это своим западным партнерам как успех "европейской интеграции". Естественно, Санду и ее партии нужен кто-то, кого они могут обвинять в том, что обещанные реформы в Молдове провалились".

Владимир Михайлов
Елизавета Калашникова
Елена Синявская
Елена Гамаюн

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703626080


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