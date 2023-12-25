США хоронят "американский мир", - Дм.Косырев

02:07 27.12.2023

США хоронят "американский мир"



Дмитрий Косырев



Америка, похоже, никак не может решить, какое место ей занять в мире. Такими словами самый престижный внешнеполитический журнал США - Foreign Affairs - завершает год, подводя итоги дискуссии на своих страницах. Да, весь год на эту тему высказывались тучи народа, и в 2024-м будут это делать.



И что мы видим: один автор жалуется на утрату у страны способности делать мировую политику, другой говорит, что Америка заболела пессимизмом и страхом собственного упадка, третий считает, что республиканцам следует избавиться от изоляционизма. Кстати, последние в упомянутой дискуссии даже не сильно участвуют, поскольку средний человек с трамповского фланга считает, что не надо втягиваться в зарубежные авантюры, если дома страна разваливается. Надо ее привести в порядок и только потом продолжать пугать весь мир своей непобедимой имперской мощью.



То есть споры кипят прежде всего у демократов. Самый эффектный случай - это высказывания и статья Джейка Салливана, советника Джо Байдена по национальной безопасности. Здесь что-то запредельное: у США все нормально, мы были, есть и будем сверхдержавой, конкурентов в мире нет и не будет. Аудитория Салливана то грустно усмехается, шепча "фанатик", то возмущается - и спор пылает с новой силой.



Наверное, приз за лучшую публикацию на эту тему надо отдать человеку, который выступил на страницах другого журнала - Foreign Policy, а секрет его успеха в том, что он хотя и свой, но не американец, так что может писать относительно спокойно и без оглядки на патриотическое возмущение аудитории. Это Гордон Браун - бывший премьер-министр Великобритании (2007-2010 годы), а сегодня международный дипломат при ООН. Не лучший был премьер, хотя на фоне Бориса Джонсона и Лиз Трасс - просто светоч разума.



Браун жесток к заморским собратьям. Он говорит, что глобальная система управления и взаимодействия летит к чертям, а Америка показывает неспособность играть роль мирового лидера в новой ситуации. Хотя могла бы лидировать, если бы научилась вести себя терпеливо и упорно.



Ведь это вы создавали все международные институты, начиная с ООН, напоминает Браун. А сейчас наблюдаете, как в них все громче голоса тех, кто с вами не согласен, - и ничего не делаете для строительства новых структур мирового управления. Ну то есть делаете: работаете через свои клубы типа "Большой семерки", скликаете демократов в единый и дисциплинированный лагерь (тут выпады в адрес Салливана с цитатами из такового). Но этим отталкиваете недемократов, которых много. В общем, "Вашингтон продолжает создавать впечатление, что он не присоединится ни к какому клубу, если Америка его не создавала и не контролирует".



А тем временем страны типа Китая или России выдвигают всякие идеи на тему того, каким должен быть правильный мир, - и их слушают. Рецепт Брауна: Америке пора бы понять, что идея американского мира не всем нравится, и искать иные темы, на которые отзывались бы все и везде.



И что же это за темы? Браун подсказывает: борьба за правильный климат и против пандемий. Он считает, что вот по этим направлениям можно и нужно создавать новые глобальные структуры, тут США могут убеждать, если уж не получается заставить.



Спасибо за подсказку. Вообще-то, мы и сами видим, что глобалистские структуры этим уже заняты. Можно напомнить о недавней конференции в Объединенных Арабских Эмиратах, которую зеленые считают провалом борьбы за климат, но декларацию, пусть необязательную к исполнению, там приняли. Декларацию, провозглашающую зеленый переход к миру без нефти, газа, угля и прочего. Интересно, хоть кто-то из подписавшихся в такой мир верит?



Хуже с пандемиями. Всемирная организация здравоохранения упорно продолжает работу над всеобщим и обязательным для всех соглашением. Набросок попал в руки ресурса The Epoch Times, и там выявляется следующее: повелевать миром, закрывать и открывать страны, диктовать буквально все, что в них происходит во время пандемии, собирается Тедрос Гебреисус, гендиректор ВОЗ. Объявлять о начале пандемии, то есть о переходе всей мировой власти к ВОЗ, будет он же. Предлагается не считать ВОЗ организацией, действующей под контролем стран-членов, а некоей "распорядительной силой". При этом финансировать ее можно будет не из взносов стран-членов, а через всякие частные фонды.



Глобальный диктатор, гендиректор ВОЗ, сможет провозглашать любую угрозу всепланетному здоровью, да хоть ожирение. И затем приказывать всему миру проводить медицинские исследования, помещать подозреваемых под наблюдение общественного здравоохранения, изолировать их. И еще душить любые высказывания критики в свой адрес, то есть "бороться с дезинформацией". Это вам не ООН, а что-то довольно страшненькое. Так что "вторая глобализация" по Брауну уже происходит и США в ней очень даже участвуют.



Выводы из всей дискуссии могут быть очень простыми. Американскому миру точно пришел конец, и задача - выстроить мир по правилам, которые всех устроят. Но договариваться о таком придется долго, а тем временем разные группы стран будут жить по собственным правилам и пытаться осторожно (или не очень осторожно) притираться друг к другу.