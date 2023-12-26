РосАрмия прорывается к Часов Яру: бандеровская оборона трещит

09:10 27.12.2023

Срочно! Битва за Часов Яр началась: ВСУ на последнем издыхании

Прорыв к Тернам и в Богдановке означает, что у Сырского кончились "херои"

Александр Ситников

Срочно! Битва за Часов Яр началась: ВСУ на последнем издыхании



Проект WarGonzo, комментируя ситуацию на Бахмутском/Артемовском направлении утром 26 декабря, сообщил, что у Богдановки есть продвижение русской армии. В Сети появились новые кадры, с геолокацией (48.59166, 37.8734), успешного поражения "Ланцетом" танка ВСУ на исходной позиции в городе Часов Яр. Кроме того, украинская бронетехника была уничтожена и на окраине поселка Калинина (это северо-восток Часова Яра).



Все это указывает на начало нового городского сражения. Военно-аналитический паблик DeepState (заблокированный в РФ), со ссылкой на своих инсайдеров в Генштабе ВСУ, шокировал щирых громадян, что [россияне] закрепляются на кладбище возле Богдановки и имеют продвижение восточнее Ивановского.



Эти сведения согласуются с данными наших источников. Как сообщают "Военкоры Русской Весны", наши бойцы несколько дней назад полностью зачистили садовое товарищество "Чернобылец" в районе так называемого "Самолета" и продолжили давление на врага широким фронтом, в том числе в Богдановке.



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Все попытки вывезти пiдроздiли из города пресекаются нашими бойцами

Противник в последние дни перебросил сюда дополнительные силы и предпринял контратаки к юго-западу от Верхнекаменского (30 км к северо-востоку от Бахмута) и в окрестностях Бахмута, недалеко от Хромово и Клещеевки, в тщетной попытке вернуть утраченные позиции.



Поскольку перехватить инициативу не получилось, тамошние говорящие головы запустили антикриз - дескать, перед захисниками незалежностi стоит задача сковать русские войска в битве за Часов Яр, пока основные действия разворачиваются в Авдеевке. Мол, прямо сейчас именно такая задача поставлена перед "непобедимым" генералом Сырским.



По словам известного в бандерштате военного эксперта и экс-спикера Генштаба ВСУ Селезнева, сохранившего связи с окружением Залужного, "серьезной переброски российских войск с Бахмутского направления на другие участки фронта, в том числе под Донецк, не будет". Значит, это и есть "перемога".



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Он убеждает майданутую публику, что очень скоро развернется новое сражение - на этот раз за Часов Яр, без взятия которого "кацапам не удастся продвигаться в направлении городской агломерации Славянска и Краматорска".



Селезнев прогнозирует интенсивные боевые действия, по накалу сопоставимые с авдеевскими, сразу после Нового года, назвав текущую ситуацию "разминкой перед очень большой дракой".



А тем временем укро-вояки уже жалуются на мощный огонь русской артиллерии. В частности, замкомандира батальона 4-й бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" ВСУ Назаренко рассказал в Зе-телемарафоне, что прилетов по его бойцам становится все больше и больше. На позициях нациков очень большие разрушения.



Еще один "херой" и постоянный говорун укро-СМИ - замкомбат 5-й отдельной штурмовой бригады Тарасенко пояснил, в чем опасность текущей ситуации для захисников незалежностi: подразделения "ВС РФ заняли выгодные позиции в районе Богдановки, закрепились и готовятся к новым штурмам". Он тоже пожаловался на ежедневные обстрелы и авиаудары, которые буквально выкашивают ряды захисников незалежностi.



"Судя по всему, следующей „крепостью" ВСУ будет Часов Яр - обстановка вокруг этого населенного пункта накаляется, - пишет популярный в неньке ТГ-канал Резидент. - Так, украинское военное командование бросило большие силы для ликвидации российского прорыва в направлении Часова Яра. Накануне ВС РФ удалось добиться здесь серьезных успехов, преодолеть территорию кладбища и закрепиться непосредственно на севере населенного пункта Богдановка западнее Бахмута".



Дело в том, что через этот населенный пункт россиянам легче всего войти в сам Часов Яр. Враг понимает эту угрозу и пытается "мясными штурмами" выбить ВС РФ из утраченных позиций.



"В ликвидации российского прорыва участвуют как минимум два батальона украинской пехоты. Заявления об отвоевании обратно пригородов Бахмута не соответствуют действительности. На фоне тотального дефицита боеприпасов и боевой техники это практически исключено", - уточняет канал.



Надеяться на то, что украинцы одумаются, не стоит. У них уже был шанс избавиться от Зеленского

Согласно украинским мониторинговым каналам, "командование ВС РФ ввело в бой по направлению Берховка - Богдановка отдельный разведывательно-штурмовой отряд "Пламя" из состава "Добровольческого штурмового корпуса". Так, укро-эксперт Машовец насчитал в составе русской армии, действующей на этом направлении, семь отдельных добровольческих разведывательно-штурмовых бригад и девять отдельных разведывательно-штурмовых отрядов. Примерно 30 тысяч штыков.



В свою очередь от группировки "Хортица" Сырского, пiдроздiли которой обороняют Часов Яр, осталось не более трети первоначального состава. Похоронные волонтеры незалежной сообщают о большом трафике "двухсотых" из "бахмутской мясорубки", а также из района Синьковки, которую тоже обороняет "непобедимый". Эксперты насчитали семь направлений, на которых прямо сейчас русские ведут наступление. В пользу того, что ВСУ обескровлены, говорит факт драпа захисников незалежностi на левобережье Жеребца в сторону Тернов.



На "военных весах" укровермахта Часов Яр "весит легче", чем Авдеевка. Если суммировать заявления вражеских аналитиков, сдача "фортецi" под Донецком будет иметь куда больше катастрофических последствий, чем потеря города-спутника Бахмута. Типа, русским нужно еще взять соседнюю Константиновку, чтобы начать движение в сторону Славянска, не опасаясь получить удар в бок.



В любом случае битва за Часов Яр станет индикатором способности ВСУ к дальнейшему сопротивлению, поскольку "Хортица" Сырского обескровлена до критического уровня, после чего должен последовать обвал обороны, как это прямо сейчас происходит в районе Тернов.