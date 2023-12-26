Российский "Яндекс" перенес серверы yandex.kz в Казахстан

09:16 27.12.2023

Российский "Яндекс" завершил перенос в Казахстан серверов домена yandex.kz. Ранее власти страны временно отключали домен из-за размещения вне республики.



Российская компания "Яндекс" завершила перенос на территорию Казахстана серверов местного домена yandex.kz. Об этом сообщила пресс-служба Министерство цифрового развития Казахстана.



"Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении.



В министерстве рассказали, что для этого команда "Яндекса" привезла в Казахстан оборудование и ввела его в эксплуатацию. После успешного нагрузочного тестирования портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы.



9 августа власти Казахстана приостановили работа домена yandex.kz из-за закона РФ, по которому российские спецслужбы с 1 сентября 2023 года получили доступ к базам данным служба заказа такси. В Минцифры тогда заявили, что по законодательству республики интернет-ресурсы не должны размещатьаппаратно-программные комплексы вне территории страны.



В конце августа "Яндекс" сообщил, что представители компании и Минцифры Казахстана провели рабочую встречу и договорились перенести серверы в страну.