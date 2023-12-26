Найден мертвым в своем авто (покончил с собой?) один из лучших актеров Кореи - Ли Сон Гюн

09:31 27.12.2023

В автомобиле в центре Сеула найден мертвым актер Ли Сон Гюн

Он сыграл одну из главных ролей в фильме "Паразиты"

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн в 04:30 мск (10:30 по местному времени) был найден мертвым в автомобиле в парке в центральной части Сеула. Ли Сон Гюн сыграл отца богатого семейства в снятом в 2019 году фильме "Паразиты", выигравшем шесть номинаций премии Оскар в 2020-м.



Как рассказал агентству "Ренхап" сотрудник экстренной службы, по прибытии на место происшествия была констатирована смерть мужчины, поэтому в больницу его доставлять не стали. До этого в полицию пришло сообщение, что Ли Сон Гюн ушел из дома, оставив записку, которую можно сравнить с предметной.



Ранее полиция несколько раз допрашивала актера в связи с подозрением в употреблении запрещенных веществ. Два теста актера на употребление наркотиков дали отрицательный результат. На допросах он говорил, что его обманывали, он не знал, что употреблял запрещенные вещества.