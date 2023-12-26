Леонид Слуцкий назначен главным тренером китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа"

09:41 27.12.2023

Леонид Слуцкий назначен главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа"



Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа". Информацию озвучили представители клуба.



Контракт будет действовать со следующего года. В сообщении отмечено, что спортсмены тепло приветствуют нового тренера и готовы к знакомству с ним.



Представители клуба уверены, что Слуцкий быстро найдет общий язык с футболистами, сможет подобрать для них технический и тактический стиль.



"Ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов", - указано в сообщении.



Слуцкий в последний раз был тренером в 2022 году. Тогда он готовил казанский "Рубин". В сезоне 2021/22 команда заняла 15-е место в чемпионате России.



Ранее сообщалось, что нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба на вечеринке спел песню про футбольный клуб "Зенит" группы "Ленинград". Вместе с ним на мероприятии находился и Леонид Слуцкий.