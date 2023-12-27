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Местные выборы в Ираке: поляризация мнений и рост влияния Ирана, - А.Веселов
10:59 27.12.2023

27.12.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ

Успех сопутствовал как суннитским, так и шиитским партиям и группам

В декабре в общественно-политической жизни Ирака произошло важное событие – состоялись выборы в провинциальные советы. Согласно законодательству, они должны проводиться каждые 4 года, однако их не было с 2013 года. Власти ссылались на то, что после резкой активизации боевиков "Исламского государства"* (организация запрещена в РФ) выборы было невозможно провести по соображениям безопасности, а после протестов в 2019 году провинциальные советы были и вовсе распущены.

Между тем, как заявил глава правительства Мухаммед ас-Судани, "провинции через свои советы и губернаторов составляют жизненно важную вторую опору государства, играя ключевую роль в поддержке федерального правительства в эффективной реализации его программ". Премьер-министр назвал голосование "решающим" для кабинета министров правительства и призвал избирателей "активно участвовать в выборе наиболее квалифицированных и способных людей, которые будут представлять провинции, гарантируя, что они выполняют свои обязанности в соответствии с законом и конституцией".

После того как М. ас-Судани проголосовал в Багдаде, он сделал очередное заявление: "Выборы в провинциальные советы служат важнейшим элементом реализации административной децентрализации". Безусловно, он прав в том, что голосование является показателем баланса сил в стране, а следующие парламентские выборы намечены на 2025 года. Это не такой большой срок, и от парламентских выборов будет зависеть судьба правительства, точнее его состав. И в этой связи необходимо отметить ряд моментов, которые вряд ли улучшили настроение премьер-министра.

Военнослужащие, сотрудники служб безопасности и полиции голосовали 16 декабря, а для остальных категорий граждан процесс прошел 18 декабря – были открыты 7166 избирательных участков в 15 провинциях страны. Однако из 23,6 млн граждан, имеющих право голоса (всего в стране проживает более 43 млн человек) в выборах приняли участие только 6,5 млн избирателей, то есть явка составила лишь 26%. Это рекордно низкий уровень в новейшей истории Ирака.

В выборах не участвовали провинции Иракского Курдистана – тамошние власти не упустили случая в очередной раз напомнить, что автономия, хотя и считается де-юре частью страны, играет по своим правилам. Более того, курды пытались не допустить голосования и в спорной провинции Киркук, где местные выборы не проводились с 2005 года. 12 декабря Федеральный верховный суд отклонил все протесты, и голосование там состоялось, однако возникли проблемы со считыванием отпечатков пальцев и карточек для голосования, что повлекло тысячи жалоб. Что не помешало премьеру поблагодарить избирательную комиссию и всех, кто внес свой вклад в обеспечение "прозрачности и честности" избирательного процесса. Наибольшее число мандатов в провинциальном совете получили представители курдской партии "Патриотический союз Курдистана", за ними следуют арабский список суннитов и туркменский список.

Одним из результатов выборов стала явная поляризация мнений избирателей. То, что партия недавно свергнутого спикера парламента Мохаммеда аль-Халбуси займет первое место в провинции Анбар, населенной преимущественно мусульманами-суннитами, было ожидаемо. "Сюрпризом" оказалось то, что сунниты получили в провинциальном совете Багдада 21 место – лишь на семь меньше, чем у их шиитских оппонентов. Лидирующие позиции сунниты получили по результатам голосования в провинциях Салах эд-Дин и Нейнава, но этим их успехи и ограничились.

Голосует бывший премьер, один из шиитских лидеров Нури аль-Малики

При этом в центральных и южных провинциях резко возросло влияние групп, ориентированных на соседний Иран. Важным моментом является консолидация шиитских политических группировок, включая радикальные. Несмотря на то, что влиятельный Муктада ас-Садр выборы игнорировал, остальные шиитские партии и движения заявили, что, несмотря на мелкие разногласия, "будут править вместе". Им удалось создать так называемую "координационную структуру", которая включает три основных составляющих: группа сторонников бывшего премьер-министра Нури аль-Малики (и его партии "Государство закона"), список, включающий священнослужителя Аммара аль-Хакима и бывшего премьер-министра Хайдара аль-Абади, а также альянс "Набни" ("Строим"), в который вошли лидеры самых радикальных группировок. Именно последний альянс и вызывает особую озабоченность западных экспертов, поскольку показывает, что антиамериканские и проиранские военизированные структуры обьединяются и намерены действовать сообща. О том, насколько это серьезно, говорит то, что, например, договорились такие одиозные фигуры, как Хади аль-Амири (корпус "Бадр") и Кейс аль-Хазали ("Асаиб аль-Хак"). Именно эти силы набрали наибольшее количество голосов в большинстве южных провинций страны. Исключением стала провинция Басра, где победу одержали сторонники действующего губернатора Асаада аль-Идани, однако не стоит забывать, что Басра является объектом пристального внимания Ирана, а значительная часть местного населения настроена в отношении Тегерана гораздо более лояльнее, чем к Багдаду.

Хади аль-Амери (в центре) известен своей проиранской позицией

Источник - fondsk.ru
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