Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное открытие казахстанских ученых

12:05 27.12.2023 Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное заявление ученых



По мнению современных ученых, значение слова "тюрк" все эти годы трактовалось неверно... Авторы новой гипотезы предлагают под другим углом взглянуть на, казалось бы, привычный термин.



Главный же вывод исследователей в корне опровергает установившееся в официальной науке представление, их вывод: "тюрк" – это религиозное понятие, а не этнический маркер.



Рунические тексты – в помощь



– О тюрках в написании "торки" писали и Нестор Летописец, и Махмуд Кашгари. Последний жил в караханидское время и воспринимал их уже через мусульманскую призму, – рассказывает "КАРАВАНУ" Валерий ГОРШУНОВ, кандидат исторических наук, специалист по древнетюркской рунической письменности из Татарстана. – Чтобы расшифровать слово "тюрк", пришлось откинуть все средневековые наслоения и применить, скажем так, аналитический метод к тем древнетюркским руническим текстам, в которых слово "тюрк" встречается более 90 раз. Слово это применяется в таких интересных словосочетаниях, как "Тюрк будун", "Тюрк Бильге-каган", "Тюрк бегляр" и других, что сегодня не вызывает сомнения у тюркологов в его буквальном переводе – "тюркский", в этническом понимании. Я недавно обнаружил, хотя и не являюсь поклонником Мурада Аджи, в каком-то интервью у него промелькнуло, что тюрк – это не этнический термин, а... религиозный. Он ударил прямо в точку, возможно, получил озарение, но доказывать ничего не стал.



Мною был сделан дословный разбор рунических слов, который показывает, что, по крайней мере, в древнетюркские времена, до Махмуда Кашгари и исламизации, термин "тюрк" применялся не как этническое прилагательное. И сам Кашгари получил этот термин не от древних тюрок-тенгрианцев, а из рук манихейской традиции, которая этот термин перетрактовала под свои нужды. Манихейцами стали многие тюрки, отказавшиеся от своей племенной религии, так как Средневековье было временем распространения так называемых "религий Судного дня". К ним относятся ислам, христианство, относилось и манихейство. Термин же возник исключительно в тенгрианской среде и начал абсорбироваться в другие религиозные системы благодаря политическим успехам тюрок, и его надо рассматривать через призму идеологического развития. Далее – на территории уже Уйгурского каганата, который, по сути, был преемником, термин "тюрк" широко применялся, хотя по племени эти люди четко называли себя – уйгуры, карлуки, огузы, онуки, но в нем сошла на нет тенгрианская традиция.



"Тюркский" – название этноса, такая трактовка закреплена в науке благодаря Томсену, Радлову и другим, которые переводили этот термин как исключительно этнический. Так как название племен тюрок в рунических текстах встречается часто – кыпчак, огуз, кыркыз, татар и так далее, тюрк считают одним из названий племени. Первые ученые-тюркологи расшифровывали понимание этого термина древности по объяснениям Кашгари, который свое понимание описал в Средневековье двумя версиями: одна из них – авраамическая версия, что "тюрк" произошло от личного имени человека, которого звали Тюрк, он был сыном Ноя, а все его потомки были прозваны тюрками. Это авраамическое фэнтезийное объяснение очень хорошо легло под средневековые формы мысли. Более того, оно было понятным логике людей того времени – человек дал имя племени, состоящему из его потомков. И, естественно, все тюркологи, которые расшифровывали это в начале и середине XX века, были прекрасно знакомы с работами Кашгари, соответственно, они переняли мысль, что тюрк – это название племени.



Термин не работает!



– Возьмем наиболее часто повторяющееся словосочетание "Тюрк будун", оно встречается 19 раз в тюркских рунических надписях. Вы сами понимаете, что в условиях степи, кочевого быта собрать всех людей из своего государства в одном месте и в одно время было невозможно, – рассказывает Валерий Горшунов. – Кочевники редко собирались большими группами – только во время очень важных событий либо войны.



Во втором случае мужчины собирались в состояние войска – это шады, беги, тарханы, сыновья и родственники кагана, личная гвардия, воины зависимых бегов. И в рунических текстах при этом никогда не используется слово "будун", там другие термины идут в употребление – "чириг" и "сю". Понятий "народ", "нация" в раннем Средневековье не существовало, здесь самое близкое к слову "будун" ходит по смыслу "подданный", то есть это подданные Тюркского кагана. Был каган и его подданные, которые ему подчинялись и следовали его пути, в том числе были зависимые от этого кагана, кроме войска и вождей. Другие люди – простые воины, кочевники, шаманы, торговцы, женщины, пастухи, пожилые, дети, слуги, – вот для описания этой массы и использовалось слово "будун". В мирное время все законы и приказы кагана распространялись через союзно-племенную систему, через предводителей союзов и вождей, а у этих союзов и племен существовали свои этнические названия, написанные в рунических памятниках. И очень часто к этому племенному этническому названию в надписях Орхонских рун почему-то прикреплено слово "тюрк". Так, у нас есть тюрк огузы, или тюрк сиры, даже есть тюрк Тенгри. Существует даже глагол в древнетюркском языке – "тюркумыз", который пока точно никак не перевели. Но по ошибочной логике, если это этнический термин, то мы должны его перевести как "отюречили"?..



Давайте разберем первым выражение "тюрк Тенгри" – мы понимаем, что здесь скрыт какой-то подвох. Если древнетюркское слово "Тенгри" мы переводим как "небо" и одновременно "Бог", то оно не может быть только этническим и тюркским. Человек понимает, что небо и Бог управляют всеми живущими – и японцами, и китайцами, и иранцами, и египтянами… Небо, опять же, только тюркским не бывает, оно везде одинаковое. А наши предки во время своих военных походов видели небо и в Центральной Азии, и в Китае, и на Енисее, и много где еще… Это противоречит здравому смыслу – называть небо своим этническим прилагательным. Нет ни одного такого примера в человеческой истории или в какой-либо религии.



Уважаемый ученый-тюрколог Сергей КЛЯШТОРНЫЙ, пытаясь разгадать ребус, зачем к племенному имени в рунических текстах добавлялось другое племенное имя и получались непереводимые словосочетания типа "тюрк сир будун" или "тюрк огуз", писал, что при переводе этих памятников надо обязательно между этими словами ставить при переводе союз "и", то есть – "тюрки и сиры", "тюрки и огузы". Объяснение, если честно, получилось путанным. Сначала в рунических памятниках огузов тюрки пытаются силой присоединить их к себе, это удается с огромным трудом, огузы постоянно поднимают восстания. То вдруг дают им свое племенное имя, тогда как уйгуры, которые были очень большой частью Тюркского союза, в этом прав никаких не имеют. То есть как этническое прилагательное слово "тюрк" в то время не функционировало, тем более с учетом словосочетания "тюрк Тенгри" оно не работает.



В 1957 году школьный учитель истории монгольской школы обнаружил древнетюркский памятник, который назвали "Терхинская надпись". Это один из последних памятников, где слово "тюрк" последний раз используется в исконном руническом смысле. В 1980 году надпись и предварительный перевод к ней опубликовал Сергей Кляшторный в журнале "Советская тюркология". Так вот любопытно, что титул кагана (глава государства) там звучит как Бильге каган, а ранее в других памятниках он назывался – "Тюрк Бильге каган". Так титул "тюркский мудрый каган" через короткое время вдруг стал просто "мудрым каганом"… Ученые объяснили это тем, что к власти пришла Уйгурская династия, но казус в том, что в этническом понимании эта династия тоже была тюркской, они же упоминали, что все являются преемниками Бумын-кагана – что тюрки, что уйгуры. Эти факты четко показали, что надо искать правильное рационально-смысловое значение термина "тюрк" для того времени. Мы видим, что значение термина плавало в ходе исторического процесса, особенно в Средневековье, когда он считался именем личным, переросшим в племя, или качественным прилагательным для явлений и предметов.



Новое объяснение



– Используя метод филологической компаративистики, давайте проанализируем термин "тюрк" и его совпадение с другими словами, сходными по строению его корневой основы, – продолжает Горшунов. – Вот приведу здесь некоторые примеры: "тюря" – "закон, обычай, право", "правосудие" (в древнем кыпчакском, татарском, турецком – это обычай, церемония, парад, "дурюс" – "правда", "истина" (в татарском языке), "туры", "тура" – "прямой", "правильный" (в татарском, кыргызском, казахском языках: "туралык" – "прямота"), "тэриль" – "живой, здоровый", "терьлэ" – "правильный", "здоровый" (татарский язык). Проделанный совместно нашей исследовательской группой научный поиск показывает, что наиболее приближенным к древнему значению термина "тюрк" является перевод "праведный" или "прямой", причем подразумевалась данная "праведность" у древних тюрков как религиозное понятие.



"Тюрк" – это религиозный термин древности, обозначающий не этнос человека, а его приверженность к данному религиозному направлению. Во времена Тюркского каганата считалось, что каган как фактор верховной власти представляет самого Бога или само Небо, которое ему эту власть и дало. Ничего удивительного тут нет, вспомним прямые аналогии с китайскими императорами, которые назывались "Тянь Си" ("сыны Неба") или японскими императорами Тэнно ("Небесный господин").



– Согласно версии, основанной на раннем анализе этнонима в начале XX века датским тюркологом и президентом Датского Королевского научного общества Вильгельмом Томсеном, предполагается происхождение термина от слова "торук", или "турук", что с большинства тюркских языков можно перевести как "стоящий прямо" или "крепкий", "устойчивый" (бездоказательно), – продолжает Ерлан ЕСПЕНБЕТОВ, основатель Центра тюркской рунической письменности в Алматы. – Вместе с тем видный российский тюрколог академик В. В. Бартольд подверг критике эту гипотезу Томсена и на основании детального анализа текстов тюрок сделал вывод о более вероятном происхождении термина от слова "туру" ("установленность", "законность") и об обозначении так народа, находящегося под правлением Тюркского кагана – "туркім будуным", то есть "управляемым мною народом". Наша научно-просветительская группа, в которую входят Валерий Горшунов, Ерлан Еспенбетов и Альберт Хабибрахманов, полностью согласна с теорией В. В. Бартольда. Давайте внимательно посмотрим на современные тюркоязычные народы, и что мы увидим: тюрками именуются разные как по внешности, так и по культуре народы. Многие народы тюркизировались не только вследствие завоевательных походов, но и благодаря особым преимуществам, которые давало это самоназвание (экономические льготы, безопасность жизни и т. д.).



Также особенно хотелось бы отметить толерантную политику тюркских каганов по отношению к покоренным народам. Они не навязывали свой язык и веру в Тенгри. Более того, они разрешали свободное вероисповедание и постройку церквей, мечетей даже в своих крупных городах и столицах. Конечно, тюркские воины применяли силу, но лишь когда народы не сдавались сами, отказывались платить ежегодную дань либо поднимали бунты. Но тюрками предположительно могли себя называть только тенгрианцы: тюрк мусульманин, или тюрк буддист – такого не могло быть, потому что в VI–VII вв. н. э. был только закон Тенгри.



Скорее всего, тюрками становились те племена и народы, которые захотели жить в свободном и демократичном обществе. Если посмотреть, что тюрки верили в то, что все люди и живые существа являются "детьми Тенгри", получается, что эта версия действительно может оказаться более правдоподобной.



Алматы



Автор: Марина Хегай Источник - Караван

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