От Украины до Газы: как менялся мир в 2023

12:12 27.12.2023 От Украины до Газы: как менялся мир в 2023

Подвели главные итоги уходящего года



Несмотря на то что специальная военная операция началась 24 февраля прошлого года, это событие продолжало определять и течение года нынешнего. Достаточно посмотреть на перечисленные ниже события. Если бы не СВО, то подавляющее большинство из них или не произошли бы, или развивались совсем по-другому.



"Контрнаступ" на грабли



Самое поразительное в бесславной истории украинского наступления это уверенность его вождей в успехе. Зеленский ведь и правда собирался уже в августе купаться в Крыму. 4 июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Но противник не преодолел даже тактическую зону обороны наших войск, был остановлен и понес колоссальные потери.

По данным Минобороны России, противник потерял 159 000 военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 американских Bradley.



Путин 5.0



В том, что Владимир Путин в пятый раз выдвинет свою кандидатуру на пост Президента России, никто не сомневался. Невозможно представить перемену коней на такой переправе. Интрига была в том, когда он это сделает. В прошлый раз (в 2018 году) заявление о намерении было сделано во время большой итоговой пресс-конференции. Но новое время диктует новые сценарии. И за три дня до итоговой "Прямой линии" этого года в Георгиевском зале Кремля после награждения "Золотыми Звездами" Героев России на прямой вопрос героя ДНР Артема Жоги Путин ответил, что будет баллотироваться.



Финляндия в НАТО



После Второй мировой войны Финляндия последовательно придерживалась политики нейтралитета, извлекая немало выгод из балансирования между Западом и СССР. В 2023 году Суоми стала полноправным членом НАТО. В Хельсинки утверждают, что всему виной российские действия на Украине. Но натовский крен финнов начался задолго до начала СВО. Еще с 1990-х финские военные принимали участие в различных "миротворческих" операциях под эгидой Североатлантического альянса, а в 2008-м присоединились к Силам быстрого реагирования НАТО. И вот в уходящем году финский флаг был поднят перед штаб-квартирой блока в Брюсселе - и протяженность сухопутной границы между Россией и членами Организации Североатлантического договора практически удвоилась. И, кстати, о границе - Финляндия под предлогом защиты от наплыва мигрантов закрыла все КПП на рубежах с РФ.



Незалежный террор



После подрыва автомобиля с Дарьей Дугиной было ясно, что украинские диверсанты на этом не остановятся. И они не остановились. 2 апреля в кафе "Патриот-бар" в Санкт-Петербурге проходила встреча с российским военным блогером Максимом Фоминым (Владлен Татарский). В помещении произошел взрыв. Максим Фомин погиб на месте, еще более 50 человек получили ранения. На следующий день была задержана гражданка России Дарья Трепова. Выяснилось, что Трепова была завербована СБУ и по заданию украинских террористов втерлась в доверие к Фомину. Во время встречи Трепова вручила военному блогеру бюст, в котором находилось взрывное устройство.

6 мая был противотанковой миной взорван джип русского писателя Захара Прилепина. Он был тяжело ранен, а его водитель погиб. В октябре в Ялте стреляли в бывшего депутата Рады Олега Царева, а в декабре под Москвой был убит еще один бывший украинский депутат, Алексей Кива.



Русский бунт: бессмысленный...



23 июня начался вооруженный мятеж, организованный руководством ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин обвинил военное руководство РФ в якобы ударе по позициям своего формирования. В Минобороны России обвинения назвали информационной провокацией.

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. По его словам, бойцы "Вагнера" заблокировали город и взяли под контроль военные объекты, в том числе аэродром. Но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин согласился остановить колонны, направлявшиеся в Москву.

ЧВК "Вагнер" перестала существовать в привычном виде. Часть "музыкантов" отправилась в Белоруссию тренировать белорусских солдат. Осенью стало известно о том, что "музыканты" стали подписывать контракты с военным ведомством и возвращаться на фронт в новом, официальном качестве.

А 23 августа 2023 года в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Борт совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Официальных результатов расследования нет до сих пор. Однако Владимир Путин на форуме клуба "Валдай" рассказал, что глава Следственного комитета доложил ему об отсутствии внешнего воздействия на самолет, при этом в телах погибших были найдены осколки гранаты.



Нагорного Карабаха больше нет



Тридцатилетняя история непризнанной Республики Нагорный Карабах (Арцах) завершилась в сентябре и в соответствии с принципом "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". После того как армянский премьер-министр Пашинян в мае заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров, а потом на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) поставил свою подпись под соответствующей Декларацией, Азербайджан решил забрать то, что ему так милостиво вернули. 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе. И уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха заявили о том, что складывают оружие и распускают свои вооруженные силы. Республика де факто переходит под контроль Азербайджана. К 1 октября из 120-тысячного армянского населения в республике осталось чуть более тысячи человек. Большинство уехало в Армению. Бывшее руководство республики было арестовано и по сей день находится в Баку.



Война в Газе



Ранним утром 7 октября - практически в 50-летнюю годовщину войны Судного дня - боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля из сектора Газа. Жертвами кровавого рейда стали около 1200 израильтян, многие десятки были взяты в заложники. Израильская армия начала операцию возмездия, целью которой заявлено уничтожение ХАМАС. Палестинский анклав был перемолот ракетно-бомбовыми ударами, к концу года число его погибших жителей достигло 20 тысяч человек.



Дагестан "развели" на антисемитизм



"Никогда такого не было, и вот опять", - говорил незабвенный Черномырдин. Но тут-то, и правда, никогда такого не было. Более ста лет в стране не было массовых антисемитских выступлений. И вдруг 29 октября более тысячи человек собрались в аэропорту Махачкалы встречать рейс из Тель-Авива в поисках мифических израильских беженцев. Они проверяли паспорта приехавших и обыскали даже машину ОМОНа. Многие из протестующих несли палестинские флаги. В ходе беспорядков пострадали 20 человек. А за день до этого разгоряченная телерепортажами о военной операции израильской армии в секторе Газа толпа в Хасавюрте ворвались в отель "Фламинго" тоже в поисках якобы заселившихся туда израильских граждан. После того как толпа никого не найдя покинула отель, на его дверях повесили табличку: "Евреям вход запрещен".

Власти обвинили в нагнетании истерии телеграм-каналы, администрируемые из-за рубежа. Через несколько дней они были закрыты Павлом Дуровым. 27 человек были арестованы и обвинены в участии в массовых беспорядков, несколько сотен - в мелком хулиганстве.



Падение "Луны-25"



На автоматическую станцию "Луна-25" возлагали такие надежды! Еще бы! "Роскосмос" запускал ее к нашему естественному спутнику спустя 47 (!) лет после запуска еще советской, успешной "Луны-24". Она должна была прилуниться в районе Южного полюса на несколько дней раньше индийского аппарата.

Однако из-за ошибки программистов 19 августа российская "Луна-25" вышла на нерасчетную орбиту и просто врезалась в Луну. Повторять миссию не планируется, зато следующий запуск - "Луны-26" - решено сдвинуть "влево", то есть отправить новый, на этот раз орбитальный аппарат к Луне раньше 2027 года.



Не так сели: приземление аэробуса на пшеничное поле



В России поля могут служить не только для сева сельхозкультур, но и для относительно мягкого приземления самолетов. Правда, только аэробусов и только одной авиакомпании - "Уральские авиалинии". Но если в 2019-м посадку на кукурузное поле под Москвой единогласно признали подвигом, то инцидент 12 сентября на пшеничном поле в Новосибирской области вызвал массу кривотолков. Командира экипажа Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова обвинили в паникерстве и необоснованном риске. Летчики, разумеется, обиделись. Как ни крути, они спасли 167 человек. И в этой истории точку ставить пока рано: расследование ЧП продолжается.



"Троица": хождение по мукам



В мае патриарх Кирилл озвучил решение, поддержанное президентом страны, вернуть икону "Троица" православной церкви. 3 июня икона покинула Третьяковку, где хранилась почти сто лет, и отправилась в храм Христа Спасителя. Оттуда 19 июня образ уехал уже в Реставрационный центр Грабаря. Минкульт, ГТГ и РПЦ подписали соглашение о передаче "Троицы" церкви в долгосрочное пользование. Искусствоведческое сообщество бьет тревогу: без специальных условий шедевр XV века может быть утрачен. А таких в Троице-Сергиевой лавре нет. Тем не менее создан прецедент: передача РПЦ "Троицы" из Третьяковки и раки Александра Невского из Эрмитажа, вероятно, повлечет за собой массовое изъятие церковного имущества из музеев.

Чтобы не потерять ценный фонд, храмам нужно выйти на музейный уровень, построить хранилища и обзавестись штатом реставраторов высокого уровня, музеям же предстоит отрабатывать систему наблюдения на расстоянии за своими "подопечными".



"Слово пацана": ждать каждую неделю



Эффект фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова феноменален - фильм побил все рекорды. Выхода каждой новой серии ждали так, как ждали когда-то продолжения "Семнадцати мгновений весны", "Места встречи изменить нельзя" или "Ликвидации". Время действия - конец 1980-х. Перестройка приносит стране не только дух свободы и перемен, но и разгул беспредела. Пока взрослое поколение едва сводит концы с концами, молодежь сбивается в стаи, образуя свой пацанский мир, где нет места чужакам. Сериал увлек не только зрителей, но и критиков, отдавших ему первые места в рейтингах. При этом его обвинили в романтизации насилия. Возникла интрига с пересъемкой последней серии и сливом ее в Сеть. Но, как бы там ни было, сериал может нравиться или нет, но очевидно, что он попал в болевую точку общества.



Валерий Гергиев: большое назначение в Большой театр



Назначение Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра России было предсказуемо. Но многих смущал факт его присутствия на разных площадках страны в качестве руководителя: в Мариинском театре, который он возглавляет с 1988 года, в его филиале в Республике Северная Осетия - Алания и на Приморской сцене Мариинки во Владивостоке. Не слишком ли много для одного человека? Но весь бэкграунд маэстро, а именно: годы, проведенные во главе симфонических оркестров Европы, дирижирование оперными спектаклями и симфоническими программами крупнейших театров и симфонических коллективов мира, Всероссийский Пасхальный фестиваль, - не позволяет сомневаться в том, что Гергиев и как музыкант, и как общественный деятель не только прекрасно понимает, каким должен быть Большой театр на нынешнем витке развития, но и отлично знает, как это реализовать.



Девочка-стрелок



Первый в России - да и, пожалуй, в мире - случай массовой стрельбы в школе, устроенной девочкой. 14-летняя Алина из Брянска 7 декабря открыла новую мрачную страницу в истории скулшутинга. Восьмиклассница принесла в школу отцовское ружье, застрелила одноклассницу, ранила еще пятерых учеников и покончила с собой. При этом сестру-близняшку Алина не тронула. В этой истории пока многое не ясно. Непонятно, где убийца научилась так стрелять (отец отрицает свою причастность), да и вопрос мотива остается открытым, ведь явного буллинга в отношении Алины никто не замечал.



Отмененные мобильники и обязательные "труды"



В школу вернулись уроки труда, а также возникла необходимость законодательно отменить мобильные телефоны.

Злободневный законопроект о защите прав и репутации учителя неожиданно вылился в запрет на использование на уроках мобильных телефонов для учеников. Во всех случаях, исключая экстренные ситуации. С одной стороны, зависимость от гаджетов у школьников такова, что многие умудрялись играть и смотреть видосики даже на уроках, и телефоны приходилось отбирать силой. С другой, все давно привыкли быть на связи, а категорические запреты смущают не только юношество, но и молодых учителей.

А в средней школе с 1 сентября 2024 года появятся обязательные уроки труда. Одни родители горячо это приветствуют, утверждая, что каждый нормальный человек должен уметь варить картошку и держать молоток. Другие утверждают, что программа и так очень сильно раздута. И технология с основами компьютерной грамотности, на место которой в школьном расписании встали "труды", куда важнее в современной жизни.



Где тонко, там и рвется: взрывы в Махачкале и Сергиевом Посаде



Год был богат на техногенные катастрофы в больших и маленьких российских городах. Но если взрывы газа для изношенных панелек, где живут не самые благополучные граждане, не новость, то глобальные трагедии с большим числом жертв в совершенно неожиданных местах стали печальной особенностью 2023-го. 9 августа в Сергиевом Посаде рванул пороховой склад при разгрузке взрывчатки. Погибло 8 человек, пострадало более 80, в радиусе нескольких сот метров не осталось ни одного целого здания. А 14 августа предположительно емкость с селитрой взорвалась рядом с бензоколонкой, после чего взлетели на воздух цистерны с топливом. Погибло 37 человек. Обе трагедии - результат жуткой халатности тех, кто должен быть втройне внимателен, раз уж взялся работать с опасными веществами.



Вызов искусственного разума



2023 год можно по праву назвать годом развития искусственного интеллекта. Вообще, это целая область науки и технологий, плоды которой уже могут во многом подменять человека. Ярче всего ИИ был представлен нам на примере одной, но самой яркой генеративной языковой модели ChatGPT. Она действительно может решать широкий спектр интеллектуальных задач благодаря методу статистической лингвистики. С ChatGPT мы целый год упражнялись в сочинении стихов, написании текстов, рисовании выдуманных сюжетов. Однако еще на старте года сразу несколько разработчиков ИИ, включая Илона Маска, неожиданно напугали всех страшными мошенничествами, видеоподделками, заменой людей машинами и прочее. В общем, призвали резко ограничить разработку более совершенных моделей. Наши ученые успокоили: человека машиной не заменить! Искусственный интеллект сослужит нам хорошую службу там, где нужна высочайшая степень специализации для решения конкретной, причем рутинной задачи.



Международный олимпийский беспредел



25 января прошедшего года - точка отсчета главного вопроса нашего спорта: быть или не быть международным стартам. МОК выступил с рекомендацией о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Тех спортсменов, что в списках допущенных официально перестанут быть российскими: в нейтральном статусе, без флага, гимна… Не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. И с разрешения комиссии по соответствию критериям.

А под конец года МОК разрешил и участие в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже: в статусе тех же индивидуальных нейтральных спортсменов, без команд.

И вот это - ехать или не ехать - стало главным спортивным вопросом года, вопросом, который касается нет, не жизни нашего спорта. Он справится. Но определит векторы его развития. И частично ответить на вопрос надо будет в наступающем, 2024 году. Источник - МК

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