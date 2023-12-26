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Полковника Квачкова пытаются посадить за критику генерала армии Шойгу
13:30 27.12.2023

Слова полковника Квачкова переводят с административного на уголовный
Отсидевшему за мятеж грозит срок за дискредитацию вооруженных сил РФ

Бывший офицер ГРУ Владимир Квачков, повторно оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), теперь может быть привлечен и к уголовной ответственности. В суде господин Квачков пытался доказать, что его высказывания об СВО неправильно интерпретировали на Украине, но это ему не помогло.

В первый раз в отношении Владимира Квачкова возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации) еще в июле. Поводом послужила публикация в группе "Квачков Владимир Васильевич" соцсети "Одноклассники" обращения "Общероссийского офицерского собрания".

В нем члены собрания критиковали ход СВО, призывая "к полномасштабной войне" с Украиной. Тверской райсуд, признав Владимира Квачкова виновным в административном правонарушении, назначил ему штраф 40 тыс. руб. Адвокат Алексей Першин обжаловал это решение, но пока его апелляцию не назначили к рассмотрению в Мосгорсуде, уже в Дорогомиловский райсуд поступило новое обращение сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом столичной полиции. На этот раз правоохранители обнаружили дискредитацию российской армии в трех интервью, данных Владимиром Квачковым в мае этого года частному телеканалу "Сталинград". В них бывший офицер ГРУ снова критиковал ход СВО.

Правда, в ходе рассмотрения административного дела в суде выяснилось, что поводом для заявления полиции стали не сами интервью, а их интерпретация на одном из украинских телеканалов. Его ведущие, ссылаясь на слова Владимира Квачкова, сообщали, что Россия не сможет одержать победу в СВО.

Опровергая выводы украинских журналистов и российских борцов с экстремизмом, господин Квачков и его адвокат просили судью приобщить к административному делу книгу полковника "Манифест русского мира", а также дипломы об окончании Киевского общевойскового командного училища и "разведфакультета" Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Все это потребовалось Владимиру Квачкову, чтобы заявить, что, будучи офицером, участником боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, он имеет право "оценивать ход СВО". И "если операция длится уже два года, то для победы надо переходить к всеобъемлющим военным действиям". Но, утверждал ответчик, его критические оценки были вырваны из контекста украинскими журналистами. Это подтвердил и вызванный в суд свидетель - журналист телеканала "Сталинград" Артем Каравацкий, проведший в мае беседы с полковником Квачковым.

В свою очередь, адвокат Алексей Першин попросил судью прослушать часть опубликованных на Украине материалов на украинском, но полковнику Квачкову и это не помогло - ему присудили максимальный штраф 50 тыс. руб.

По словам адвоката Першина, если судебные решения вступят в силу, господина Квачкова могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан). Она предусматривает уже заключение на срок до пяти лет за повторное нарушение ст. 20.3.3. КоАП.

Напомним, что в 2008 и 2010 годах господин Квачков был оправдан присяжными по уголовному делу о покушении на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. В феврале 2013 года Мосгорсуд признал его виновным по ст. 30 и 279 УК РФ, а также ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на организацию вооруженного мятежа и вовлечение лиц в террористическую деятельность) и приговорил к 13 годам заключения. Но Верховный суд РФ снизил ему срок до восьми лет. Во время отбывания наказания Приволжский окружной военный суд в августе 2017 года добавил к нему еще полтора года за распространение в интернете экстремистского видеоролика. На свободу господин Квачков вышел в феврале 2019 года, после того как вмененная ему в вину ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) была частично декриминализована.

Алексей Соковнин

Источник - Коммерсант
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