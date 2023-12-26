В Павлодаре растаял Ледовый городок стоимостью 53 миллиона тенге

13:36 27.12.2023

Ледовый городок стоимостью 53 миллиона тенге растаял в Павлодаре из-за дождей и тепла



Из-за слишком теплой погоды в Павлодаре растаял ледовый городок. Плюсовая температура оставила от ледяных фигур, которые торжественно презентовали на прошлой неделе, лишь мокрое место, сообщает Zakon.kz.



