Как меняется подход Евросоюза к ЦентрАзии в новых условиях?

13:41 27.12.2023

Со времен распада СССР направление политики ЕС в отношении стран ЦА несколько раз корректировалось. В 2022 году начался новый этап в отношениях ЕС и стран ЦА. Об эволюции подхода ЕС к региону читайте в статье Марины Дмитриевой и Бехруза Саидова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Эволюция политики ЕС в отношении стран ЦА до 2022 года



В первые годы независимости стран ЦА присутствие ЕС в регионе заключалось в содействии внутренним экономическим и институциональным преобразованиям. Содействие осуществлялось в рамках механизма "помощь в обмен на реформы".



Уже в 1990-х в ЕС осознавали важность доступа к энергоресурсам региона для поддержания своей энергетической безопасности. Планирование транспортно-логистических и энергетических проектов для обеспечения регулярных поставок энергоресурсов из ЦА в Европу началось уже тогда.



С 2001 года стороны начали развивать сотрудничество в сфере безопасности, что было во многом обусловлено началом военной операции в Афганистане. В основном сотрудничество в этом направлении включало в себя содействие в укреплении границ и помощи в борьбе с наркотрафиком.



В 2007 году политика ЕС в отношении ЦА приобрела доктринальную основу, Брюсселем был принят документ под названием "ЕС и Центральная Азия: стратегия для нового партнерства". Первый доктринальный документ по ЦА охватывал такие сферы, как права человека, экономическое сотрудничество, экологию, энергетику, безопасность и транспортно-логистическое направление.



В обновленной стратегии 2019 года были заметны существенные изменения в подходе ЕС к региону. Во-первых, ЕС больше внимания уделял межстрановому взаимодействию. Во-вторых, ЕС начал концентрироваться на коммерческих интересах в регионе, а не геополитических или ценностных. Поэтому больше внимания начал уделять сотрудничеству с Казахстаном и Туркменистаном.



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Политика ЕС в отношении ЦА на современном этапе



Конфронтация ЕС с Россией и обостряющееся противостояние с Китаем постепенно проецируются на страны ЦА. В 2022 году политика ЕС в регионе уже приобретает геополитический окрас. Во многом теперь она направлена на снижение зависимости стран региона от России и Китая.



ЕС больше обращает внимание на альтернативные транспортные маршруты из ЦА в обход России, в частности на Средний (Транскаспийский) коридор. Кроме того, ЕС планирует вовлечь страны ЦА в свой глобальный проект Global Gateway.



Также происходит постепенная институционализация отношений стран ЕС и ЦА. Осенью 2022 года в Астане прошел первый саммит глав государств ЦА и Европейского совета. В конце того же года прошла конференция ЕС и ЦА в рамках проекта Global Gateway, где приоритетными направлениями взаимодействия были названы сферы энергетики, транспортной логистики и цифровых технологий.



Кроме попыток ослабления влияния России и Китая в регионе, ЕС преследует и свои глобальные цели, связанные с его собственными геополитическими амбициями. ЕС больше не сможет надеяться на стабильные поставки энергоресурсов из России. С учетом этого повышается интерес к увеличению доступа к энергоресурсам ЦА.



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В целом на всем протяжении независимой истории стран ЦА влияние ЕС в регионе сложно сравнивать с российским или китайским. Но все же его активность в регионе используется самими странами ЦА в рамках политики многовекторности. В условиях нарастания напряженности в мире странам ЦА придется все чаще балансировать, и они пользуются такой вариативностью.



Полную версию статьи "Эволюция подхода Европейского союза к Центральной Азии" читайте в журнале "Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир".

https://www.dipacademy.ru/documents/7788/Вестник_4_2023_5.pdf