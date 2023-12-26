Как в Казахстане министерство сельского хозяйства "закапывает" воду

15:09 27.12.2023 Как министерство сельского хозяйства "закапывает" воду в Казахстане



Закопать воду в землю? В Казахстане это реально. Виновные выйдут сухими?



Как можно согласовать "плановые потери воды на каналах от 40 до 70 процентов" на реконструированных ирригационных системах? Министерства сельского хозяйства, экологии, индустрии, минфина, прокуратура не видели эти цифры? В сталинские времена это назвали бы диверсией, считает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



Выступление председателя Высшей аудиторской палаты РК Натальи Годуновой на заседании мажилиса в минувшую среду прозвучало почти приговором сразу многим министерствам и ведомствам. Суть приговора: "анализ эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий". Что должно за этим последовать?



Сначала справка "Каравана"

В 2018 году Счетный комитет (сегодня это Высшая аудиторская палата) провел аудит эффективности управления водными ресурсами и активами в сфере водного хозяйства. В 2022 году по поручению президента Токаева – аудит мер по обеспечению южного региона водными ресурсами. И в этом году – аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз" по использованию международных займов.



Результаты – как обухом по голове! Как сообщила г-жа Годунова депутатам, "на обеспечение централизованным водоснабжением в 2013-2022 годах было направлено более триллиона тенге". Чуть ниже она добавила, что это, когда доллар был дешевле. Что было сделано/не сделано за эти деньги?



Факты против цифр



Самое интересное в докладе Годуновой – цифры. Они не совпадают с теми, которые ранее озвучивали министр водного хозяйства и ирригации Нуржан Нуржигитов, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.



Например, первый в начале декабря утверждал, что в 2024-2026 годах в девяти областях начнется строительство 20 новых водохранилищ объемом 2,4 кубических кубокилометра. "Это позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тысяч гектаров, снизить угрозу затопления для семи сельских поселений и снизить на 25 % зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран".



На самом деле министерство обещало уже в прошлом году начать строительство шести. В Жамбылской области, которая пострадала от безводья больше всех, начали строить только три из 13. Успеют ли их наполнить талые воды – вопрос.



Еще г-н Нуржигитов сказал, что будет проведена "масштабная реконструкция ирригационных систем, цифровизация оросительных каналов". А когда?



Справка "Каравана"

По словам министров водных ресурсов и сельского хозяйства, планируется увеличить субсидирование расходов фермеров на приобретение оросительных систем, приобретение оборудования для дождевального и капельного орошения с 50 до 80 %, "что позволит к 2026 году увеличить площадь орошаемых земель в южных регионах до 42 % (порядка 613-614 тысяч гектаров)".



Все еще планируется?



Открыл Интернет. Поисковик сразу выдал несколько казахстанских компаний, которые производят оборудование для орошения и капельного полива – от теплиц и стадионов до крестьянских угодий. Фото устройств и комплектующих есть. Указаны и цены – вполне себе божеские. Не поленился, позвонил по указанным телефонам.



Ответы поразили. "Спрос небольшой, и не меняется уже 3-4 года". "Покупают в основном киргизы и узбеки". "Может, в следующем году наши больше будут закупать? Обещали же субсидии". "Мы цены больше года держали". "У нас полные комплекты на складах"…



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Министр индустрии г-н Карабаев заявил, что по итогам 2022 года доступность водоснабжения достигла в городах 98,5 %, в селах – 94,5 %. "В этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения выделено 280 миллиардов тенге. На эти средства планируется реализовать 402 проекта. По итогам года уровень доступности водоснабжения должен достичь в городах 98,8 %. В селах - 96,3 %". Это было сказано в мае, когда Высшая аудиторская палата как раз изучала все нюансы работы уполномоченных госорганов в этой сфере.



Читаем доклад Годуновой: "Сегодня питьевой водой обеспечено 78 % населенных пунктов". И добавила, что даже астанчане этим летом столкнулись с дефицитом воды. В главном городе страны людям пришлось копить воду, чтобы чай приготовить и трусы постирать? У министров таких проблем не было?



Министр сельского хозяйства Сапаров: "В рамках Нацпроекта развития агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы рассматривается внедрение водосберегающих технологий (капельное, дождевание) на 450 тыс. га до 2025 года… Отмечается увеличение площадей с внедрением водосберегающих технологий. В 2022 году при плане внедрения водосберегающих технологий в 265 тыс. га фактическое исполнение составило 279 тыс. га, из них дождевание – 200,1 тыс. га, капельное орошение – 79,6 тыс. га (план исполнен на 105 %)".



Читаем доклад Годуновой. "С 2019 года площади орошаемого земледелия увеличены на 78 тысяч гектаров. В то же время эффективность управления водными ресурсами остается низкой. Это создает проблемы нехватки воды для сельскохозяйственнных нужд, обеспеченности централизованным водоснабжением людей, особенно на селе".



Ну и где эти 200-400 тысяч га? Приписки по советским лекалам?



Кстати, слова "отмечается" и "рассматривается" здесь ключевые. И как в минсельхозе долго будут "отмечать" и "рассматривать"?



Далее в отчете ВАП: "Аудитом 2022 года установлено, что в южном регионе (это Алматинская, Туркестанская, Жамбылская и Кызылординская области) водосберегающие технологии внедрены только на 68 тысячах гектаров или 5 % от всей орошаемой площади. Хотя даже это позволило сэкономить 0,2 кубических километра за год".



Конечно, вопросы можно адресовать не только Сапарову, кстати, двадцатому по счету министру сельского хозяйства РК, но и его предшественникам. Чем они занимались в своих кабинетах все эти годы?



Можно ли в Казахстане закопать воду в землю?



Наталья Николаевна Годунова не сомневается, что можно! 25 % гидротехнических сооружений (ГТС) – в аварийном состоянии. При этом "продолжается проектирование и строительство каналов по устаревшим технологиям". И пример привела: "Проект по реконструкции 16 земляных каналов в Жамбылской области приостановлен по причине некачественного проектирования, а также в связи с размывом дна и откосов. Это повлекло корректировку и удорожание проекта. В результате 50 процентов выполненных работ на 1,1 млрд тенге, по сути, "закопаны в землю"…



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"Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды составляют 50 % от объема водозабора. В каналах с земляным руслом 40 % просто уходит в землю. Еще 10 % испаряется из-за жары и ветра". Годунова назвала "вопиющим фактом", что уполномоченный госорган – комитет по водным ресурсам, принимал это как норму и ежегодно согласовывал с РГП "Казводхоз" плановые показатели потери воды от 40 до 70 %. Это про Большой Алматинский канал имени Кунаева. А дальше – еще убийственней.



"Несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению Единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. К этой системе планировалось подключить порядка 6000 сооружений. На момент проведения аудита (май 2023 года), то есть через 14 лет, доля автоматизированных ГТС составила 2 %, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь в 47. Фактически автоматизировано менее 1 %. А интеграции с самим РГП "Казводхоз" пока нет вообще".



И минсельхоз здесь опять не при делах?



"Утопить" триллион? Да запросто!



Цитируем Годунову: "В 2022 году потери воды только в сельском хозяйстве составили 5,2 кубических километра (45 % от общего забора воды), а дефицит внешнего стока трансграничных рек – 0,8 кубических километров. Сами можете оценить, насколько можно снять остроту проблемы трансграничного вододеления при повсеместном внедрении технологий водосбережения. В рамках аудитов в комитете по водным ресурсам (ранее в минсельхозе и минэкологии. – "Караван") и РГП "Казводхоз" охвачено порядка 68 млрд тенге бюджетных средств и 693 млрд тенге активов. Установлены 3 млрд 300 млн тенге финансовых нарушений, 56 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных и заемных средств, а также 2,5 млрд тенге экономических потерь и упущенной выгоды.



На сегодня возмещено и восстановлено в бюджет – 1 млрд 700 млн тенге. Наложены административные штрафы. В правоохранительные органы передано 4 материала. По одному вынесен приговор суда – пять лет лишения свободы. Несмотря на значительные вливания бюджетных средств, все проблемы связаны с неэффективной организацией самой системы управления водными ресурсами".



Справка "Каравана"

Задача РГП "Казводхоз" – эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды; ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на его балансе.



Из доклада Годуновой мажилисменам следует, что "Казводхоз" не всегда умело распоряжался займами Европейского банка реконструкции и развития. Ну и Исламского банка развития – "Казводхозу" с 2017 года профинансирован 61 проект на 317 миллионов долларов. Что сделано?



Аудит обнаружил, что за 5 лет было сдано лишь 18 проектов. На стадии реализации – 37. По 6 проектам работы даже не начинались. Причины те же – некачественное проектирование и недобросовестные подрядчики. "Затягивание сроков реализации проектов привело к накоплению на счете "Казводхоза" 6,5 миллиардов тенге. И бюджет заплатил за их резервирование дополнительно 1,7 миллиарда тенге. Кроме того, есть риски увеличения принятых обязательств в случае снижения курса национальной валюты, поскольку займы – в долларах.



Также аудитом установлено, что приобретенное оборудование и построенная инфраструктура в рамках 8 проектов займов ЕБРР на сумму свыше 3 млрд тенге не используются по назначению".



Кто и когда должен захлебнуться?



"Всего по результатам аудита правительству и уполномоченным госорганам дано 91 поручение и рекомендации, направленные на повышение эффективности управления водной отраслью. Исполнено 41. На исполнении 50", – сообщила Наталья Николаевна.



Справка "Каравана"

Сегодня Казахстан занимает 11-е место в мире по объему потребляемой воды на душу населения. В списке 179 стран. По мнению экспертов Global Water Use, это связано с низкими тарифами и отсутствием у потребителей мотивации экономить воду.



В отчете ВАП указано еще много причин неудач на водном фронте. Одна из них – дефицит квалифицированных кадров и отток технических специалистов. "Подготовка кадров для водной отрасли не дает необходимого объема современных знаний. Не хватает специалистов в области проектирования и эксплуатации ГТС – инженеров-гидротехников, инженеров-гидромелиораторов. В новом министерстве анализ фактической потребности в кадрах отсутствует. Как до этого в минэкологии и министерстве сельского хозяйства. Дефицит в отрасли составляет порядка 500 специалистов. Но сколько и в каком регионе – никто не знает. Только после госаудита 2018 года открыли специальность "Водное хозяйство" и с 2020 года стали готовить кадры по инженерному и строительному профилю. Поэтому выпускников по этой специальности пока нет. Из подготовленных в 2018-2022 годах 1 300 выпускников по профилю пошли работать 80 процентов. Поскольку еще одной причиной острого дефицита кадров является низкая зарплата (в среднем – 172 тысячи тенге). Более 90 % уволившихся работников – производственный персонал.



В 2024 году по двум специальностям ожидается выпуск 156 специалистов. Это обеспечит потребность в кадрах на 30 процентов".



Комментарий юриста Алексея Шмидта.



"Судя по содержанию отчета, водная проблема в стране – какая-то терра инкогнита. По сути, все программы в этой отрасли, начиная от "Чистая вода" и "Ак булак" до самых последних, провалились. На мой взгляд, не было должного их юридического и финансового сопровождения. Бесконтрольность провоцирует безнаказанность. Это касается многих аспектов в данной сфере. Недавно премьер-министр Алихан Смаилов сказал на заседании Водного совета, что ежегодно в республике надо внедрять водосберегающие технологии на 150 тысячах гектарах. А на самом деле - 40-50 тысяч. Если это говорит премьер-министр, то где меры воздействия на тех ответственных лиц, которые отвечают за результаты? То, что привела в докладе Годунова, свидетельствует о том, что все эти нарушения были совершены группой лиц по предварительному сговору. А это уже статья в УК РК. Не исключаю, что, возможно, это было из-за некомпетентности некоторых персонажей. А кто их принимал на работу и назначал на должности? Ущерб госбюджету в миллиарды тенге – это серьезное обвинение"…



Согласно Чехову ружье, которое висит на сцене с первого акта, должно выстрелить в последнем. А оно до сих пор висит. "Я подозреваю, что местные исполнительные органы тоже причастны к водным проблемам этого лета, - выдержал паузу Шмидт. - Но не знаю, как долго с этим будут разбираться соответствующие силовые органы. Речь же о продовольственной безопасности страны".



Автор: Сергей Туник Источник - Караван

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