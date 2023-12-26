В Японии перезапустили крупнейшую в мире (и весьма проблемную) АЭС "Касивадзаки-Карива"

17:30 27.12.2023

Власти Японии разрешили ввести в эксплуатацию крупнейшую в мире АЭС

Регулятор в Японии снял запрет на эксплуатацию АЭС "Касивадзаки-Карива" - крупнейшей атомной электростанции в мире. Работу станции фактически запретили в 2021 году из-за нарушений безопасности.



Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии снял запрет на эксплуатацию АЭС "Касивадзаки-Карива", которая считается самой крупной атомной электростанцией в мире сообщает Kyodo.



Запрет действовал с апреля 2021 года, когда атомный регулятор запретил Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператору станции, перемещение ядерных материалов на АЭС из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего антитеррористической.



В следующие два года TEPCO усилила меры защиты АЭС, подтвердил надзорный орган, сотрудники которого провели в общей сложности свыше 4200 часов проверок станции.



Несмотря на снятие запрета, для возобновления работы станции TEPCO необходимо получить согласие местных органов власти префектуры Ниигата, города Касивадзаки и деревни Карива, где она находится.



"Касивадзаки-Карива" расположена на побережье Японского моря на площади более 4 млн кв. км. Семь ее реакторов имеют суммарную мощность более 8200 МВт. Это единственная действующая атомная электростанция TEPCO.

Работа "Касивадзаки-Карива" была приостановлена в 2012 году, когда после аварии на станции "Фукусима-1" в 2011 году в Японии отключили все ядерные реакторы для плановых проверок. Чтобы запустить реакторы требовалось заключение местных властей по безопасности.

Перезапуск реактор на "Касивадзаки-Карива" изначально был запланирован на 2019 год, но откладывался несколько раз.