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Зачем я с Путиным? Будущее принадлежит романтикам, - Иван Охлобыстин
19:12 27.12.2023

Будущее принадлежит романтикам
дал согласие стать доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах в Президенты
Иван Охлобыстин

Взвесив все "за" и "против", я дал согласие стать доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах в Президенты Российской Федерации.

К этому решению меня сподвигла надежда, что Владимир Владимирович ясно представляет шкалу моих общественно- политических ценностей и разделяет их.

Я последовательный сторонник национал-патриотических идей, в упрощенном варианте именуемых "имперскими".

Я верю в созидание Великой Российской Империи и распространение ее влияния на весь мир. На уровне идеологической идиомы - это теория "Катехона" - государства обеспечивающего стабильность человеческой цивилизации на основании традиционных духовных ценностей.

Разумеется мои личные политические пристрастия не повлияют на представительскую деятельность доверенного лица в период предвыборной компании, но сам факт доверия к моим идеалам гарантирует этой деятельности предельную искренность.

Средой распространения моей деятельности я вижу патриотически настроенную общественность, особенно участников СВО и членов их семей. Для меня они "соль земли" и я намерен приложить все усилия для улучшения условий их жизни и справедливого вознаграждения за принесенные ими жертвы во благо России. Они должны стать новой элитой Государства Российского.

Так же особенную ценность для меня представляют жители многострадального Донбасса. Это уже мое личное.

Что же до всего остального - все стандартно: медицина, образование должны быть бесплатными, с паразитами олигархами пора заканчивать, культура должна служить людям, а не группе извращенцев космополитов.

Звучит конечно наивно, но если Владимир Владимирович предложил мне стать его доверенным лицом, значит и он верит в это.

А будущее принадлежит романтикам!

За Путина! За Великую Россию!

Источник - завтра
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