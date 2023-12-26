Институт философии РАН - фортеця бандеровцев в 100 метрах от Кремля

19:55 27.12.2023

Институт философии РАН "заслужил" бюсты Бандеры и Шухевича на парадном входе



Елена Острякова



В рамках дискуссии, развернувшейся в связи с увольнением ученого-патриота Анатолия Черняева из Института философии (ИФ) РАН, опубликован доклад по поводу содержания соцсетей сотрудников этого института.



Обвинения в бандеровщине оказались не полемическими инвективами, а суровой правдой, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Скрины записей сотрудников российского государственного учреждения пестрят желто-голубыми флажками, обвинениями России, оскорблениями в адрес президента РФ, пожеланиями распада страны.



Сразу же после начала СВО сотрудники ИФ РАН Николай Петяев и Светлана Месяц призвали к импичменту президента РФ, позволяя себе площадные оскорбления. Научный сотрудник центра методологии и этики науки Николай Мурзин трижды написал в американской соцсети: "Путин должен быть уничтожен".



Сотрудники ИФ РАН подписали "Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной".



Почти все сотрудники ИФ РАН, которые имеют страницы в "Фейсбуке", присоединились к обращению журналиста-иноагента Михаила Зыгаря.



Многие сотрудники ИФ РАН приняли участие в продвижении петиции на Change.org "Остановить войну с Украиной!", запущенной несистемным экстремистом Львом Пономаревым.



Когда погибла Дарья Дугина, сотрудники ИФ РАН не только не выразили сочувствие ее отцу, их коллеге, они боялись, чтобы кто-то из их круга случайно не засветился на похоронах.



Сейчас многие сотрудники ИФ РАН закрыли свои страницы на "Фейсбуке" и стерли записи, касающиеся дискредитации ВС РФ. Но Светлана Месяц оставила при этом украинский флаг.



"Жизнь современных "философов" из образованщины невероятно трудна – это постоянное восстание меда даже не просто против пчел, а против пчелиной матки", – возмущается в своем тг-канале публицист Егор Холмогоров.



Философ Александр Дугин считает, что ИФ РАН очень скоро будет ликвидирован.



"Руководство ИФ РАН ошибочно считает, что их теснят патриоты снизу. На самом деле, они в их нынешнем виде с релокантной русофобией, аналитической философией и либеральными нормативами вошли в противоречие с курсом государства и власти. Они еще существует только потому, что связь между на вид безобидными, хотя и вздорными и никому не известными ноунеймами-ботаниками и суверенизацией общественного мировоззрения – пока в сознании власти не произошла..



Это произойдет с таким свистом, что никто ничего и понять не успеет. И совершенно бессмысленно рассуждать о методах. Вот он здесь, раз и его нет, как не было. А обширное здание можно переделать под восстановленную Академию Общественных Наук, за которую ратовал Черняев, или отдать на нужды СВО", – написал Дугин.