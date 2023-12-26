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Османский ответ: Турция начала спецоперацию на севере Ирака
20:01 27.12.2023

Поводом для этого стала гибель 12 военнослужащих в результате атаки со стороны РПК

Ксения Логинова

Турция начала спецоперацию на севере Ирака. Анкара приняла решение о ее проведении после гибели 12 турецких военнослужащих в результате атаки со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), считающейся в республике террористической и запрещенной. В Минобороны страны уже заявили "о нейтрализации 26 террористов РПК". Подробности - в материале "Известий".

Борьба до последнего боевика

По меньшей мере 26 боевиков Рабочей партии Курдистана уничтожены на севере Ирака и Сирии в ходе операций турецкой армии. Об этом 24 декабря сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер в оперативном штабе Минобороны.

Впоследствии он уточнил, что с начала выходных в районе, где Турция проводит трансграничные операции, в общей сложности было ликвидировано 56 террористов. С начала года число убитых боевиков достигло 2156.

Гюлер отметил, что в результате операций, которые были проведены в ответ на нападения на турецких военных на севере Ирака, были нанесены массированные удары "по местам скопления боевиков и их инфраструктуре". Были поражены "убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища". Мишенью стала нефтяная инфраструктура группировки.

"РПК понесла значительные потери и фактически лишилась возможностей для маневра. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист в этом регионе", - заявил министр.

Турция считает РПК основной угрозой своей национальной безопасности. Армия страны держит в регионе крупную группировку войск и периодически проводит операции против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. При этом, несмотря на то что республика давно ведет кампанию против Рабочей партии Курдистана в этом районе, потери среди военного контингента случаются довольно редко.

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Удары на севере Ирака были нанесены в ответ на нападения боевиков на турецких военнослужащих в районе Зап. В результате 12 человек погибли, еще двое солдат получили ранения. Считается, что бойцы курдской группировки воспользовались зимними погодными условиями и нанесли удар по постам ВС Турецкой Республики.

Утром 24 декабря министр обороны Яшар Гюлер посетил позиции Вооруженных сил Турции у границы с Ираком. Он всю ночь руководил операциями по уничтожению объектов РПК как на территории Ирака, так и на территории Сирии. В Минобороны отметили, что турецкая армия в общей сложности ликвидировала 29 целей РПК.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать борьбу с РПК до тех пор, "пока не будет уничтожен последний террорист".

"Мы категорически не отступим от нашей борьбы с отрядами наемных убийц, которые работают по субподряду империалистов. Подлые сепаратисты будут привлечены к ответственности", - отреагировал турецкий лидер.

Обратный эффект

Усиление массированных атак в Ираке может негативно сказаться на двусторонних отношениях между странами, которые в последнее время стали налаживаться. По итогам недавнего визита в Анкару глава иракского МИДа Фуад Хусейн заявил, что "отношения между государствами переходят на новый уровень сотрудничества в сфере безопасности и разведки".

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Сообщалось, что вместе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом Хусейн также обсудил вопросы водоснабжения и возобновления экспорта иракской нефти через Турцию. Отдельно стороны обсудили борьбу с РПК.

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в разговоре с "Известиями" отметил, что в последнее время наблюдается активизация борьбы Турции против РПК.

- Также более интенсивными стали вылазки курдских боевиков против турецких вооруженных сил. Обращает на себя внимание, что они участились после заявлений турецких властей о проводимых учениях РПК с военными инструкторами и военнослужащими США, - пояснил политолог.

По его мнению, можно связать рост активности РПК, считающихся косвенными союзниками США, с ужесточением риторики турецких властей в отношении Израиля в связи с обстановкой в секторе Газа.

- На этом фоне возросло значение поставок F16. А США фактически делают все возможное, для того чтобы не допустить укрепления военно-воздушного потенциала Турции, - полагает эксперт.

Тройной удар

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с "Известиями" отметила, что "Турция никогда ничего не делает просто так".

- В данном случае были затронуты три ее важнейших идейно-ценностных концепта, которые она и ринулась отстаивать. Это неоосманизм, милитаризм и претензия на лидерство в борьбе с террористической угрозой, возведенная в ранг идеологемы, - пояснила тюрколог.

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Она добавила, что север Ирака, где Турция осуществляет свои трансграничные кампании, включая нефтеносный Мосул, когда-то были частью Османской империи, а следовательно, сегодня, по мнению Анкары, они остаются сферой ее влияния, где нет никаких террористических элементов, а деятельность РПК и всех ее ответвлений недопустима.

- Курдский вопрос - наболевшая для республики тема, больше всего на свете Анкара боится создания курдских анклавов или, более того, - единого Курдистана на своих границах. Такого рода антикурдские операции для страны не новые, - отметила политолог.

Эксперт напомнила, что прецедент вторжения турецкого контингента состоялся еще в 2007 году, когда Турция объявила кампанию по зачистке границ, потом аналогичные вылазки совершались в 2015, 2017 годах под знаменами борьбы с терроризмом.

- Другое дело - это убийство на земле турецких военнослужащих, пусть даже учитывая тот факт, что формально их там быть не должно. С усилением неоосманизма и осознанием Турцией себя этаким борцом со злом укрепился концепт милитаризма, где-то мягкого, где-то жесткого, - подчеркнула специалист.

Сбитнева также рассказала, что Турция начала активно развивать собственные вооружения, трансграничные операции стали неотъемлемой частью политики в области обеспечения безопасности, а служба в армии как раз превратилось в престижное дело.

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- Поэтому потеря бойцов, особенно из числа вооруженных сил, на земле, которую Турецкая Республика в глубине души по-прежнему считает своей, да еще и в ходе выполнения священного долга по зачистке границы от террористов ударило по трем жизненно важным в идейном плане точкам и, соответственно, стало квинтэссенцией турецкого негодования по этому поводу, - считает аналитик.

По мнению политолога, Анкара не могла оставить все это без ответа, "она бы и так дала о себе знать в регионе, а тут появился лишний повод начать еще более массированные атаки".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703696460


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