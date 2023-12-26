Две Украины: сопротивленцы против капитулянтов, - Ростислав Ищенко

20:02 27.12.2023

Две Украины: сопротивленцы против капитулянтов



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



В преддверии превращения ужаса без конца в ужасный конец Украина раскололась. Вернее, раскололась ее политическая элита. Народ все так же "за победу, но чтобы воевал не я, а сосед". В среде же политической элиты четко оформились две группы



Первую можно условно назвать "старые политики". Это Порошенко, Тимошенко, Кличко – люди, находящиеся в политике со времен раннего Кучмы или пришедшие в нее не позже первого майдана. Они капитулянты.



Конечно, они не могут сказать, что их усилия направлены на ускорение капитуляции Киева, но объективно это так. Они пытаются расшатать единство военной и гражданской власти (Порошенко, активно пытающийся раздуть конфликт между Зеленскими Залужным до открытого противостояния), блокировать усилия Офиса президента и военного командования, направленные на создание условий для проведения тотальной мобилизации (Тимошенко, утверждающая, что ее политическая сила не будет голосовать за новый закон о мобилизации, мотивируя это его неконституционностью), противопоставить местную власть центральной (Кличко, пытающийся сформировать оппозицию мэров крупных городов центральной власти, покушающейся на их бюджеты).



В совокупности их деятельность объективно ведет к дестабилизации внутриполитической обстановки, нарастанию управленческого хаоса и, соответственно, ослабляет потенциал сопротивления ВСУ, ускоряя крах фронта.



Но они отнюдь не "агенты Кремля". Запад их деятельность если официально не поддерживает, то и не запрещает, а Зеленскому не дает их полностью политически уничтожить, мотивируя свою позицию приверженностью к демократической процедуре. Их неформально поддерживает старый украинский олигархат, большей частью давно перебравшийся в Лондон. Также они пытаются наладить контакт с той частью украинской политической эмиграции в России, которая выступает за сохранение украинской государственности в границах, максимально приближенных к границам 1991 года.



Они также сотрудничают с той частью западных политических элит, которая считает необходимым как можно быстрее зафиксировать поражение на Украине, предоставив возможность ответить за все команде Байдена и действующему руководству ЕС, вместе с некоторыми наиболее одиозными (вроде Шольца) лидерами ведущих стран Евросоюза.



Задача – сохранить максимально независимую от России и ориентированную на Запад Украину в максимальных границах. Как видим, она полностью совпадает с целями украинских "старых политиков"-капитулянтов. Только последние хотят вернуться в состояние "как при Януковиче, но без Януковича" и дальше "доить" свою украинскую "корову". "Надои" уменьшатся, но и "доярок" стало гораздо меньше. Западным же политикам необходимо сохранить максимально боеспособный антироссийский плацдарм, с которого в перспективе, после перегруппировки, отдыха и восстановления сил, можно будет вновь начать агрессию против российского государства.



Сторонники максимально ранней капитуляции исходят из того, что Россия неоднократно заявляла о своей незаинтересованности в полной ликвидации Украины. Это действительно крайне сложный и неоднозначный процесс, как с точки зрения максимально быстрого снятия напряженности на западном направлении, так и с точки зрения международно-правовых аспектов проблемы и ее ресурсного обеспечения.



Они исходят из того, что, если капитулировать сейчас, когда фронт еще далеко на левом берегу, а ВСУ не разгромлены окончательно, что капитуляция может быть не безоговорочной, а на определенных условиях. На бумаге можно подписать все что угодно, а затем, когда наступит благоприятный момент, от своих обещаний отказаться или просто саботировать их выполнение под предлогом того, что "мы по-разному понимаем текст договора" или из-за якобы имеющейся нехватки ресурсного обеспечения.



Таким образом, украинские политики-капитулянты пытаются сохранить проевропейскую Украину, формально придерживающуюся нейтралитета и пресловутой политики "многовекторности".



Украинские политики-сопротивленцы – это в основном, сделавшая постмайданную карьеру молодежь, вроде команды Зеленского и украинские генералы и офицеры, чей политический авторитет и финансовые возможности резко возросли после начала военных действий в 2014 году, и еще более повысились в 2022 году, после того как гражданский конфликт на Украине принял международный характер. Условно их можно назвать "группой Зеленского-Залужного", в которой Зеленский символизирует политическую составляющую, а Залужный – военную.



Внутри этой группы, как и внутри группы капитулянтов, – масса противоречий и личных конфликтов, но их объединяет стратегическое видение судьбы Украины. С их точки зрения Украина должна сражаться до последнего украинца и в принципе отказаться капитулировать.



"Несломленное" правительство и остатки вооруженных сил должны уйти за границу, где, опираясь на 10-15 миллионов украинских беженцев в ЕС, объявить себя единственными законными представителями народа Украины и продолжить борьбу, все более скатываясь в банальный терроризм, но под прикрытием США и НАТО. Их позицию разделяют администрация Байдена, руководство ЕС и большая часть действующих европейских правительств. При этом Запад исходит из того, что особенно рьяно помогать им уже не обязательно – это не поможет продлить агонию намного дальше того срока, до которого они дотянут и без западной помощи.



Как видим, для России обе позиции являются неприемлемыми и обе группы враждебными, хоть первая и может достаточно убедительно говорить о необходимости мира, сваливая вину за боевые действия на команду Зеленского, генералов ВСУ, американцев, англичан и кого угодно, себя же подавая, как последовательных сторонников конструктивного сотрудничества с Россией, не забывая добавлять при этом "на основе украинских интересов", что немедленно обесценивает все их клятвы, поскольку "украинские интересы" в их понимании всегда противоречат интересам России.



Победа любой из этих групп во внутриукраинском политическом противостоянии не ведет к реализации целей СВО. Ни одна из них не собирается отказываться от противопоставления Запада России и попытки заработать на этих противоречиях. Победа капитулянтов приведет к более быстрому окончанию боевых действий, но сохранению контроля Киева над большей частью территории Украины. Победа сопротивленцев даст России возможность занять если не всю Украину, то большую ее часть, но вызовет значительно больше жертв и разрушений, что впоследствии не только затруднит восстановление нормальной жизни в новых регионах, но и будет использовано Западом в антироссийской пропагандистской кампании.



В связи с этим полагаю, что борьба данных групп не должна увлекать российские СМИ в такой степени, как увлекает сейчас. Попытки найти среди них хороших и отделить их от плохих абсолютно бессмысленны и деструктивны. "Хорошие" хитрее, плохие – более жестокие, но их исконная враждебность России является родовой чертой политико-экономической системы, частью которой они являются и не может быть преодолена.



Думаю, что для России гораздо продуктивнее работать, в том числе и информационно (на уровне ведущих государственных СМИ), с населением уже вошедших в состав России регионов (а, по возможности, которая, хоть и достаточно скромная, но есть) с населением все еще контролируемых Киевом земель. А также однозначно занять позицию невозможности заключения мира с Украиной, поскольку она является лишь механизмом прокси-войны, ведущейся против России коллективным Западом, под руководством США.



Поэтому Россия может вести переговоры о мире с США (или с ЕС, если последний решит заключить с Россией сепаратный мир), но ни с кем из самопровозглашенных "законных представителей украинского народа".



Судьба Украины должна решаться без Украины, за счет Украины и на руинах украинской государственности (государственности, а не городов, которые желательно, по возможности, но не в ущерб себе, сохранить).