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За что Каз-силовики прессуют главу проекта "НеМолчи" Дину Тансари
20:03 27.12.2023

В МВД рассказали подробности по делу главы проекта "НеМолчи" Дины Тансари

Пресс-служба МВД рассказала, почему основательницу проекта "НеМолчи" Динару Смилову, более известную как Дину Тансари, объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, Департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуется 6 уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

"Досудебным расследованием установлено, что Смаилова, являясь руководителем фонда "НеМолчиKZ", позиционирует себя общественным деятелем, правозащитником и борцом с насилием в отношении женщин и детей. Свою деятельность широко освещает в социальных сетях. Однако многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены ее ложными постами".
Заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов
Как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда "НеМолчиKZ" писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своем субъективном мнении. С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, наряду с распространением ложной информации, на своих страницах в социальных сетях объявляла сбор денежных средств якобы для оказания помощи жертвам насилия.

"Так, в рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле текущего года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей и недоверием к опровержениям полиции. Утверждала, что все-таки попытка суицида была и девушка находится больнице. Однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд".

Выяснилось, что, несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы.

"Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением".

Еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия.

"В данном случае Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку Каspi своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но согласно банковским сведениям за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге".
Самат Аисов
Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании Закона "О некоммерческих организациях", которым регулируется финансовая деятельность Фонда, деньги от перечислении получала на личную карточку своего супруга, более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь зарубежом.

"С учетом добытых доказательств органом следствия деяния Смаиловой заочно квалифицированы по ч. 3 ст.190 Уголовного кодекса и 27 декабря она объявлена в розыск. Досудебное расследование продолжается", – дополнил Самат Аисов.
В начале декабря 2023 года следователи Восточно-Казахстанской области сообщили, что расследуют уголовное дело по фактам мошенничества в отношении Тансари. Тогда Тансари на странице в своем Telegram-канале 5 декабря 2023 года заявила, что фонд по-прежнему продолжает работать.

27 декабря Дину Тансари объявили в розыск.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703696580


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