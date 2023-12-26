В России заблокировали сайт румынского исполнителя Киркорова

21:58 27.12.2023

Официальный сайт народного артистка Филиппа Киркорова перестал работать. В настоящее время контент сайта недоступен, при попытке загрузить начальную страницу появляется объявление: "Ошибка 4030. Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее".



Причина сбоя в работе сайта неизвестна.



Ранее стало известно об исключении Киркорова и ряда его коллег по российской поп-сцене из новогодних телеэфиров, также появились сообщения об отменах ближайших концертов. Сообщения начали поступать после участия Киркорова и других "звезд" в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.



Авторы: МАРТА ПЕТРОВА