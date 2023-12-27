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В борьбе за пост президента Тайваня соперники пугают избирателей Китаем, - НГ
00:18 28.12.2023

Кандидат правящей партии назвал конкурента от Гоминьдана коммунистом

Владимир Скосырев
27.12.2023

Накануне президентских и парламентских выборов, которые пройдут 13 января 2024 года, конкуренты дезориентируют электорат приемами времен холодной войны. Лай Цзин-те, претендент от Прогрессивной демократической партии (ДПП), стоящей у власти, сказал, что его соперник из партии Гоминьдан стал красным, прокоммунистом. Парадокс в том, что Гоминьдан проиграл войну с коммунистами и вынужден был укрыться на Тайване более 70 лет назад. А теперь Хоу Юи, кандидат от Гоминьдана, обвиняет правительство в провоцировании войны с КНР в ответ на обвинения в симпатиях к красным.

Обмен любезностями между Лаем и Хоу шел в прямом эфире, так что трудно характеризовать предстоящую в январе схватку как выборы без выбора. Тем не менее от исхода голосования зависит многое и на самом острове, и в Восточной Азии. Тень громадного Китая над Тайванем, который он называет своей отколовшейся провинцией, никуда не ушла.

Остроту полемике придало то, что Китай только что отметил 130-ю годовщину рождения Мао Цзэдуна (см. "НГ" от 26.12.23). Именно он изгнал из страны тогдашнего лидера Гоминьдана Чан Кайши. И на памятном митинге, посвященном годовщине, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал "решительно предотвратить попытку кого угодно каким-либо способом отторгнуть Тайвань от Китая. Полное воссоединение Тайваня с родиной – это тренд, который невозможно остановить".

Правда, Си сказал, что нужно продвигать мирное развитие отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива. В выступлении главы КНР использование силы ради воссоединения не упоминалось. Но Китай никогда не отказывался от такого варианта. В КНР был принят закон, в котором оговорены условия для применения силы.

Пекин заявляет, что выборы на Тайване – это внутренний вопрос Китая. Но перед тайваньцами стоит выбор – между миром и войной. Любая попытка провозгласить независимость будет означать войну. В уходящем году, как напоминает Reuters, Китай неоднократно проводил военные учения вокруг Тайваня, направлял к нему корабли и истребители.

Китайское правительство часто называло Лай Цзин-те сепаратистом и отвергало его призывы к переговорам. Гоминьдан же традиционно выступает за тесные связи с Китаем. Он, естественно, отрицает, что занимает пропекинскую позицию. Он говорит, что народ острова должен решать вопрос о его будущем.

От результата выборов зависит и то, насколько тесными останутся связи Тайбэя с Вашингтоном, главным поставщиком вооружений и своего рода защитником Тайваня. Президент США Джозеф Байден сохраняет стратегическую двусмысленность по вопросу, будут ли США защищать остров. Пытаясь заручиться более твердой поддержкой Вашингтона, Тайбэй ввел новые ограничения на продажу оборудования для чипов России.

Источник - НГ
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