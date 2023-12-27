Мобилизационные фокусы и "борьба нанайских мальчиков" в Киеве

00:52 28.12.2023 Мобилизационные фокусы и "борьба нанайских мальчиков" в Киеве



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

27.12.23



Киевские политики настолько привыкли не работать, а пиариться, что зачастую своим пиаром сами себе создают проблемы

Украинцы ругались, плакали, даже пытались бежать из страны, но, когда их ловили мобилизаторы, безропотно отправлялись на фронт и так же безропотно умирали там, продлевая агонию режима Зеленского и выигрывая для США время и пространство для политического маневра. Который в Вашингтоне еще не придумали, но добросовестно пытаются придумать, пока украинцы умирают во славу американской демократии, французских круассанов и кофе в Венской опере.

Но украинские политики очень постарались и устроили вокруг своей собственной мобилизации скандал, угрожающий похоронить их скопом гораздо быстрее и вернее, чем до них успеет добраться русская армия. Может случиться так, что киевская элита будет нервно считать минуты до занятия города ВС РФ, чтобы успеть сдаться в цивилизованный плен, а не оказаться в руках сограждан, в сердцах которых сами же разбудили по отношению к себе ненависть и жажду мести.



Итак, украинцы, хоть и без особого рвения, мобилизовывались. В связи с большими потерями и отсутствием очередей добровольцев в военкоматы войска начали испытывать дефицит пополнения. Наловить прячущихся "защитников" оказалось не так просто. Нехватка новых рекрутов закономерно привела к прогрессирующему истощению ВСУ.



Отводимые из первой линии на отдых и восстановление бригады, мало того, что получали немотивированное, физически негодное и не обладающее необходимыми знаниями и навыками пополнение, так еще и в недостаточном количестве. Численность украинских соединений падала, а вместе с ней и даже быстрее падало качество личного состава. Все это вело к дополнительному росту потерь и прогрессирующему падению боеспособности.



Круг замкнулся. К концу ноября трещащий уже пару месяцев украинский фронт начал подаваться сразу в нескольких местах. Стало понятно, что без резкого увеличения притока новых рекрутов ВСУ долго удерживать позиции не смогут. Отступление же, раз начавшись, грозило в нынешних условиях нехватки всего (от солдат и техники, до боеприпасов и снаряжения) перейти в бегство армии и развал фронта.



Украинские власти еще с весны пытались наладить бесперебойную поставку необходимого фронту человеческого ресурса. Ради этого Зеленский провел переназначение всех военкомов, вывел их из подчинения Министерства обороны (гражданской власти) и подчинил главкомату ВСУ (военной власти).



Однако лучше не стало. И это понятно: если у вас три мобилизатора в неделю ловят двух-трех мобилизуемых, а мобилизаторов на всю страну – 20 тысяч и работают они посменно, то есть одновременно ловлей занимается не более десяти тысяч человек, то в месяц вы получите те самые 30-40 тысяч человек пополнения, которые выдавали украинские ТЦК с конца лета (когда закончились добровольцы).



Очередной выход украинская власть попыталась найти в изменении закона, которое должно расширить состав подпадающих под мобилизацию. Решение логичное – по улицам украинских городов ходит большое количество потенциальных "защитников", но большинство из них мобилизации не подлежит. Кто-то студент, кто-то имеет ученую степень, кому-то не исполнилось 27 лет (нижний порог для мобилизации), у кого-то слишком много детей, кто-то не подходит по здоровью, а кто-то вообще женщина.



Новый закон должен был снять большую часть этих препон. Количество болезней сократили до минимума, освободив от службы только тех, кто рискует умереть раньше, чем его довезут до фронта. Распространили мобилизацию на инвалидов третьей группы (Залужный настаивал на том, чтобы и вторую группу тоже призывали). Но главный финт ушами сделали в конце, отменив службу по призыву, но записав в закон обязательную трехмесячную военную подготовку для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

Поскольку об обязательной военной подготовке женщин не сказано, а Зеленский заявлял, что не одобряет мобилизацию женщин, украинская общественность пока не обратила внимания на эту формулировку. Но если она останется неизменной и к фразе об обязательной подготовке всех граждан Украины не будет добавлено словосочетание "мужского пола", то украинцы рискуют в один прекрасный день выяснить, что женщины 18-25 лет также обязаны проходить военную подоготовку, так как формулировка "все граждане Украины" распространяется и на них.



Если же пропустить половое ограничение в статье о мобилизации граждан с 25 лет, то можно будет спокойно распространить мобилизацию и на всех женщин, причем верхняя возрастная планка у них окажется та же, что и у мужчин, так как закон говорит просто о "гражданах Украины".



Повторяю: в проблемы формулировок украинские политики не вникают. Зато в информационном и политическом пространстве Украины завязался ожесточенный спор, кто именно требовал мобилизовать 500 тысяч человек (Залужный или Зеленский).



Вопрос яйца выеденного не стоит. У Зеленского нет информации о потребности армии в пополнении, за исключением той, которую ему представляет главкомат ВСУ, возглавляемый Залужным. Поэтому утверждение Залужного, что он не называл никакую цифру – явная и беспардонная ложь: его прямая обязанность – представлять доклады о количестве и состоянии войск и техники, о потерях и требуемом пополнении, а также о сроках, в течение которых это пополнение армия должна получить.



Более того, он сам признался в том, что цифру он называл и что это было именно 500 тысяч человек, но сказал, что это, мол, была оценка потребностей ВСУ "на следующий год". Проблема в том, что следующий год начнется менее чем через неделю и для того чтобы удовлетворить армейские запросы, мобилизацию надо проводить уже. Залужный сам сообщил, что ему необходимы рекруты не только для восполнения потерь, но и для формирования и обучения в тылу новых соединений. То есть призвано должно быть в разы больше, чем потеряно, чтобы и фронтовые части пополнить, и резервы начать формировать.



Зеленский, заявляющий, что он может не подписать закон о мобилизации, если тот будет слишком суровым, является не меньшим лжецом чем Залужный. Зеленский сам заявляет, что Украина будет воевать с Россией даже в том случае, если помощь Запада не возобновится в ближайшее время, а она не возобновится в необходимых Киеву объемах, значит, решать проблему остановки российского наступления украинским властям придется по-бахмутски – заваливая дороги российского наступления трупами украинских мобилизованных.



Поэтому формально Зеленский может закон и не подписать. Я, в принципе, вообще не понимаю, зачем было городить огород с этим законом, если ловля пушечного мяса в городах и весях Украины проходила совершенно незаконно. Причем ответственность за эту незаконную ловлю, опять-таки, делят между собой Зеленский и Залужный.



Залужному подчинены военкомы, которые непосредственно нарушают закон, хватая на улицах людей и доставляя их в ТЦК, откуда они направляются на фронт. Зеленскому подчиняется полиция, которая этот беспредел обязана остановить, но не только не останавливает, а и помогает мобилизаторам нарушать закон.



Следовательно, как оба вместе, так и каждый в отдельности, Зеленский и Залужный обладают достаточными возможностями, чтобы остановить незаконную мобилизацию. Но они также обладают достаточными возможностями, чтобы распространить незаконную мобилизацию на любые социальные и общественные группы, которые сегодня мобилизации не подлежат – любому из них достаточно отдать устное распоряжение и сотрудники ТЦК (для которых ловля других – гарантия собственного избавления от фронта) даже в детских садах начнут повестки раздавать, а могут и без повесток хватать и отправлять на войну хоть инвалидов, хоть женщин, хоть детей.

Скорее всего, гражданская и военная власти пытались прикрыться данным законом, чтобы свалить вину за очередной мобилизационный беспредел на парламент. Мы, мол, еще ловили гуманно, но тут вмешалась Рада с новым законом – и теперь всем стало хуже.

Но, в отличие от устных распоряжений, наличие которых невозможно доказать, но которые исполняются даже лучше чем законы, обсуждение законопроекта в парламенте привлекает к нему внимание общественности. И депутаты, любящие пиариться не меньше, чем министры, генералы и президент, пытаются заработать политические очки, критикуя отдельные положения или законопроект в целом, предлагая смягчить или ужесточить отдельные его статьи. СМИ тут же реагируют и, как стервятники на тушу мертвого буйвола, набрасываются на горячую тему.



В результате общество получает представление о том, что его в очередной раз пытаются поставить перед фактом резкого ужесточения законодательства, начинает волноваться, создавая тем самым благоприятные условия для агитации наци-олигархической оппозиции (в лице Порошенко, Тимошенко, Кличко и других), давно мечтающей вернуться к власти, отогнав от нее "молодежно-комедиантскую" группу.



В общем, в результате очередной пиар-кампании украинской власти, связанной с законом о мобилизации, народ возбудился и уже ищет новые способы избежать расставляемых на него властью мобилизационных капканов, авторитет Залужного и Зеленского, кивавших друг на друга как на инициаторов очередной волны мобилизации, закономерно снизился, жаждущая дворцового переворота оппозиция заметно возбудилась.



Если кому-то из наци-олигархических оппонентов Залужного и Зеленского придет в голову проплатить нападения (с убийствами и членовредительством) на сотрудников ТЦК в нескольких областях (включая столицу), народу может понравиться – и тогда последствия станут непредсказуемыми для всей украинской политической элиты, которой не хватило ума давно покинуть страну и не возвращаться.

А хватали бы, как и раньше, на улицах кого попало без всякого закона, и проблем не было бы – украинцы продолжали бы жить по принципу: "Поймали не меня, значит и беспокоиться нечего, кому-то же побеждать Россию надо". Так Зеленскому с Залужным захотелось и полмиллиона несчастных смертников быстро наловить, и при этом еще и народную благодарность (в качестве противника массовой мобилизации) заслужить.



Кончится это тем, что, пытаясь получить стабильный тыл и резервы для фронта, они получат дестабилизацию в тылу и развал фронта. Если же все произойдет неожиданно быстро (как это иногда бывает) и два эти "таланта", не успев убежать, окажутся в руках своих украинских "поклонников" (а не в добрых руках гуманного российского правосудия), то им вполне может выпасть судьба висеть на одном фонаре.



Своим неуклюжим пиаром они эту судьбу приближают. Источник - ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703713920





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы вернули в Мажилис закон по вопросам недропользования и экологии

- Концепция безопасного труда до 2030 года принята в Казахстане

- Маулен Ашимбаев: Вопросы усиления защиты прав человека находятся в фокусе внимания Сената

- Новый Цифровой кодекс и устойчивое финансирование вузов: утвержден план законопроектных работ Правительства на 2024 год

- О евразийской интеграции

- Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий завершила свою работу

- Законопроект по защите прав заемщиков презентовали в Мажилисе

- Аида Балаева: Инициативы Президента в сфере культуры и идеологии стали определяющими практическими принципами Концепции "Справедливый Казахстан"

- Как в стране готовятся к паводковому сезону будущего года?

