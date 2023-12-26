"Новый Ухань": США откроют в Казахстане секретную биолабораторию уровня BSL-4

00:53 28.12.2023

В ближайшие годы Казахстан может стать экспериментальной базой США по производству бактериологического, биологического и генетического оружия массового поражения. Официально сообщается о модернизации научно-исследовательских лабораторий и центров, а по факту - разрастается сеть опасных биолабораторий Вашингтона, рассказывает портал kz24.news



Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда с 1992 года входит и Республика Казахстан, планирует создать систему защиты от военно-биологической деятельности США.



За эффективностью работы системы защиты будет наблюдать Комитет по биологической безопасности и единой службе радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ОДКБ.



Проект создания комитета был утвержден еще в ноябре 2022 года лидерами ОДКБ, но документ так до сих пор и не принят. Ожидалось, что процедура произойдет 23 ноября этого года в Минске на очередном саммите высшего органа ОДКБ - Совете коллективной безопасности, но теперь этот вопрос перенесен на IV-й квартал 2024 года.



Тем временем США планирует сделать казахстанский поселок Гвардейский вторым Уханем.



Несмотря на то, что следующий саммит ОДКБ состоится в Астане, участие Казахстана в Соглашении о биозащите остается под вопросом, ведь на территории страны уже давно существует и продолжает расширяться целая сеть американских биолабораторий.



Более того, в соответствии с планами Пентагона и при его активном финансировании, в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области в 2025 году появится лаборатория уровня BSL-4 (Biosafety Level 4).



Подобные параметры позволяют работать с наиболее опасными патогенами, то есть вирусами и бактериями, от которых либо нет защиты, либо она очень условна. Кстати, печально известная лаборатория в китайском городе Ухань, откуда "пошел" по планете COVID-19, тоже имела уровень BSL-4.



"В дикую природу Казахстана выпускают инфицированных животных…"



А вот еще один интересный факт. В 2016 году при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения открылась Центральная референс-лаборатория, в которую Вашингтон вложил около $ 160 млн., оснастив объект самым современным оборудованием.



"Эта лаборатория имеет третий уровень биозащиты, и в ее работе на постоянной основе участвуют офицеры армии США, а также центра медицины ВМС США, которые во многом и отвечают за зарубежные биологические исследования. Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США (DTRA), которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения - биологического, химического и ядерного",

- утверждает глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам, политолог Никита Мендкович.

По словам эксперта, львиная доля разработок этой лаборатории связана со сбором и вывозом в США материалов биологических исследований, которые велись на территории Центральной Азии в советский период, а также произведением контролируемых вспышек заболеваний, пока преимущественно направленных на диких и домашних животных.



После определенных опытов в дикую природу Казахстана выпускают инфицированных животных и смотрят, что из этого получается. Ученые отслеживают, насколько быстро болезнь передается, каков иммунитет к определенным штаммам и каковы перспективы распространения заболевания.



"При возможных потенциальных конфликтах США с другими державами эти лаборатории будут рассматриваться как военные базы США. Кроме того, создаются серьезные риски для здоровья людей, проживающих здесь",

- резюмирует Мендкович.

США готовы перенести в Казахстан украинские лаборатории, создающие биооружие по геноциду народов б. СССР.



И еще один настораживающий факт. На территорию республик бывшего СССР, в том числе и в Казахстан, под предлогом "модернизации" местных НИИ Вашингтон пытается перенести свои украинские лаборатории, которые боится потерять после начала СВО.



В затратах на этот проект США не скупится, предлагая в том числе и солидное вознаграждение политикам за поддержку вопроса "модернизации" науки азиатских государств.



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что США предлагают деньги не просто так. Цель Вашингтона создать генетическое оружие, направленное против определенных этнических групп.



И здесь имеются в виду не только русские, но и большинство этносов, проживающих в государствах сопредельных с Россией. Именно с такими биоматериалами экспериментировали в лабораториях Украины.



"Оружие массового поражения" от Pfizer



В конце ноября в рамках VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR) с участием премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось подписание контрактов на реализацию новых проектов в Казахстане, а также 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму $ 1,6 млрд. в области здравоохранения, легкой промышленности, машиностроения, образования и т. д.



В частности, компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20.



Но зачем нашей республике скандальная фармкомпания, занимающаяся разработкой биологического оружия? То, что Pfizer проводит исследования по созданию биооружия, используемого и в военных целях, заявил сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.



А то, что Pfizer производит опасные для здоровья препараты, подтверждает история с созданной ею вакциной против коронавируса.



В основе разработанного Pfizer "суперчудодейственного средства" была матричная РНК-вакцина (мРНК), которую сегодня уже называют оружием массового поражения, потому что при вакцинации ею возникает масса побочных эффектов.



Фиксируются миллионы случаев поражения сразу многих органов и жизненных функций организма, вплоть до тяжелых патологий, инвалидности и смерти.



Возникает ощущение, что всех нас пытаются посадить на "пороховую бочку", внутри которой не взрывчатое вещество, а кое-что поопасней - целый букет всевозможных вирусов, способных истребить не просто отдельные города и страны, а буквально все живое на Земле!