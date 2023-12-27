Доха и Бишкек станут дружить армиями. Военный дебют Катара в Киргизии, - Виктория Панфилова

01:46 28.12.2023

27.12.2023



Доха и Бишкек станут дружить армиями.

Военный дебют Катара в Киргизии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Парламент Киргизии принял законопроект о военном сотрудничестве с Катаром.

Киргизия и Катар будут сотрудничать в военной сфере. Парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции принял во втором чтении соответствующий законопроект. Соглашение было подписано летом 2023 года в ходе визита эмира Катара шейха Тамим бин Хамада аль-Тани в Бишкек. Таким образом, помимо экономических интересов Дохи в Центральной Азии появляются еще и военные.



Странами Центральной Азии Катар заинтересовался довольно поздно, на рубеже 2010-х годов, когда первый президент Узбекистана Ислам Каримов предложил рассмотреть альтернативный российскому транспортный коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар. Но до сих пор этот амбициозный проект все еще на стадии обсуждения. Киргизская делегация по приглашению катарского эмира впервые посетила Доху в марте 2012 года.



Тогда была достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда размером 100 млн долл. для реализации различных проектов в республике.



По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, дипломатические шаги Катара совпали с активностью Вашингтона в Киргизии. США в первую очередь необходимо было сохранить Центр транзитных перевозок (бывшая авиабаза НАТО в аэропорту "Манас") после 2014 года, когда закончится срок действия соответствующего договора. Но поскольку США сделать этого не удалось, снизилась и активность Катара в Киргизии. Только в 2017 году отношения возобновились.



На встрече киргизского посла Нурана Ниязалиева с командующим Национального центра по вопросам обороны и управления кризисами Государства Катар бригадным генералом Джассимом Ахмедом Аль-Моханнади впервые обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Летом нынешнего года Центральную Азию навестил лично эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани. В Киргизии по итогам переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым был подписан пакет из 10 соглашений, одно из которых касалось военной сферы (см. "НГ" от 06.06.23). По словам Жапарова, визит эмира Катара для Киргизии "имеет большое историческое значение не только для сотрудничества между двумя странами, но и для отношений с арабским миром в целом". Обе страны намерены поднять сотрудничество на уровень всеобъемлющего партнерства. Он также подчеркнул, что шейх Тамим стал первым лидером из арабского мира, посетившим Киргизию, а динамика отношений между странами будет только нарастать. После чего киргизский парламент приступил к их ратификации. Накануне нового, 2024 года очередь дошла и до соглашения в военной сфере.



Заместитель министра обороны республики Эрлис Тердикбаев, представляя документ в парламенте, сообщил, что в рамках соглашения военнослужащие Киргизии получат возможность участвовать в образовательных проектах, краткосрочных курсах, учениях, тренировках и соревнованиях. Могут быть инициированы проекты по улучшению инфраструктуры и строительству объектов для киргизских вооруженных сил и предоставлению безвозмездной военно-технической помощи катарской стороной.



Согласно американскому рейтингу Global Firepower (GFP) за 2023 год, ВС Катара представляют сегодня одну из наиболее оснащенных и мощных армий мира и занимают 65-е место рядом с Белоруссией, Кубой, Сирией, Азербайджаном. Эта мощь опирается в основном на импорт вооружений и военных технологий. Начиная с 2017 года оборонные закупки Катара были настолько масштабными, что Катар, по словам Риада Хаваджи, эксперта по региональной безопасности из Дубая, "внезапно оказался с кучей снаряжения и без четкого пути вперед". В 2017 году в состав катарских ВВС вошли 12 самолетов Mirage 2000, 18 транспортных самолетов и 46 новых вертолетов. Тогда же Катар заказал новую партию авиатехники – в том числе 36 истребителей F-15QA и 24 вертолета Apache у США, 24 истребителя Eurofighter Typhoon у Великобритании, 36 истребителей Rafales у Франции, 28 вертолетов NH-90 у Италии.



Но как считает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев, вряд ли стоит придавать очень уж большое значение соглашениям такого плана: "Такого рода сотрудничество слишком эпизодично и бессистемно, в отличие от того сотрудничества в сфере безопасности, которое осуществляется в рамках членства КР в ОДКБ и на двустороннем уровне с Россией". По его мнению, теоретически мог бы быть интересен опыт Катара в военной сфере, но учитывая, что эта страна свои военные возможности демонстрировала на практике последний раз во время ирано-иракской войны, польза от передачи такого опыта маловероятна. "Интересным здесь может быть только сам факт дебюта одной из арабских стран Персидского залива в области военного сотрудничества. Но, как и во многих других вопросах, включая прежде всего экономику, Катар и любая другая из арабских стран способны оказывать какую-то локальную помощь странам региона, не оказывая влияния ни на военную, ни на какую-либо другую сферу жизни. Для самой Киргизии помимо отдельной фрагментарной помощи от Катара заключенное соглашение играет, несомненно, и определенную символическую роль как пример", – отметил Князев.



Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что Катар, равно как и Турция, является проводником интересов США в Центральной Азии, но военное сотрудничество этих стран с Киргизией пока минимально. Впрочем, как и экономическое. "Главная опасность для Киргизии не в том, что Катар готов финансировать какие-то военные проекты, проводить совместные военные учения, а в том, что эти две страны поддерживают не просто палестинцев, а именно группировку ХАМАС и "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ). В этом контексте нельзя исключить, что в Киргизии в результате таких действий Дохи и Анкары может возникнуть радикальное мусульманское движение, а это создаст очень большие проблемы не только для местной власти, но и для всего Центрально-Азиатского региона", – сказал "НГ" Литовкин.