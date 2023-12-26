|В Москве скончался известный туркменский советский кинорежиссер Язгельды Сеидов
02:16 28.12.2023
25 декабря 2023 года в возрасте 91 года в Москве умер известный режиссер Язгельды Сеидов. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Предварительной причиной смерти Сеидова указывается острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Язгельды Сеидов (родился в 1932 году в Туркменской ССР) - советский режиссер, сценарист и актер. Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1979).
Участвовал в создании 38 фильмов и написал 11 сценариев.
Среди наиболее известных кинокартин:
• 1961 - Случай в Даш Кала;
• 1965 - Решающий шаг;
• 1977 - Кугитангская трагедия;
• 1981 - Мужское воспитание.