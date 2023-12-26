В Москве скончался известный туркменский советский кинорежиссер Язгельды Сеидов

02:16 28.12.2023

25 декабря 2023 года в возрасте 91 года в Москве умер известный режиссер Язгельды Сеидов. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.



Предварительной причиной смерти Сеидова указывается острая сердечно-сосудистая недостаточность.



