Илья Малинин. Узбекские корни лучшего фигуриста мира

02:27 28.12.2023

Узбекские корни лучшего фигуриста мира



Недавний триумф 19-летнего фигуриста Илья Малинина, выигравшего в Китае финал Гран-при, напрямую связан с Узбекистаном.



