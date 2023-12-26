|Илья Малинин. Узбекские корни лучшего фигуриста мира
02:27 28.12.2023
Узбекские корни лучшего фигуриста мира
Недавний триумф 19-летнего фигуриста Илья Малинина, выигравшего в Китае финал Гран-при, напрямую связан с Узбекистаном.
Чемпион-сын узбекской фигуристки Татьяны Малининой, 10-кратной чемпионки Узбекистана в одиночном разряде, обладательницы "золота" IV Зимних Азиатских Игр (1999, Канвондо), Заслуженной спортсменки республики. Да и паспорт у нее до сих пор узбекский.
Девушка из Новосибирска выступала под руководством уральского тренера Игоря Ксенофонтова. Именно он забрал ее собой в США в 1998 году из-за отсутствия в те времена льда в Ташкенте.
Послу ухода из спорта, Татьяна вместе с мужем Романом Скорняковым (также узбекским фигуристом), работают в Америке тренерами. И вот вырастили сына-чемпиона, который, кстати, отлично говорит на русском.