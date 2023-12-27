Тегеран провел новую красную черту. Будет ли "ответка" Израилю за убийство генерала Рази Мусави

08:49 28.12.2023

27.12.2023



Убийство высокопоставленного офицера КСИР повышает вероятность конфликта Израиля и Ирана

Геннадий Петров



Генералы Рази Мусави (слева) и Кассем Сулеймани погибли с разницей в три года.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами раскритиковал представленный на днях прессе доклад МАГАТЭ. Но главный вывод – что иранцы нарастили темпы производства обогащенного до 60% урана – он опровергать не стал. Значит, иранцы продолжат действовать в том же направлении. Тем более что отношения страны с Западом в очередной раз обострились: после убийства в Сирии генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проиранская "Хезболла" и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) активизировали обмен ударами.



В докладе МАГАТЭ, составленном по итогам инспекций 19 и 24 декабря, утверждается, что с конца ноября Иран на двух объектах, в Натанзе и Фордо, нарастил производство UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 60% по изотопу U-235.



Обогащается примерно 9 кг в месяц. Это очень много. Летом производство обогащенного до такого уровня урана было сокращено в стране до 3 кг в месяц. Тогда Иран еще надеялся на восстановление "ядерной сделки" – соглашения о снятии санкций со страны в обмен на сворачивание ядерной программы. Теперь не надеется – по крайней мере так заявляется официально. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в начале декабря, что переговоры о восстановлении "ядерной сделки" из-за неуступчивой позиции Запада становятся все более бесполезными. "Поскольку красные линии Ирана зачастую игнорировались другой стороной, в настоящее время мы не находимся на пути возвращения к договоренности", – сказал он. Министр, правда, сделал важную оговорку – сказал, что от "ядерной сделки" его страна ни в коей мере не отказывается, подчеркнув: "Если договоренность будет отвечать нашим интересам, мы примем ее со всеми недостатками". Между тем для производства ядерной бомбы достаточно обогатить нужное количество урана до 90%. То есть к производству ядерного оружия Иран опасно приблизился. Впрочем, и сенсационным доклад назвать нельзя. Имеет место лишь промежуточный документ, за которым обычно не следует действий – новых санкций, а то и неожиданных атак иранских ядерных объектов, в которых Тегеран обвиняет Израиль. Правда, сейчас ситуация на Ближнем Востоке меняется.



Комментируя доклад МАГАТЭ, Эслами посетовал на "шумиху, поднятую в СМИ". "Мы не сделали ничего нового, и это наша рутинная деятельность, которая осуществляется в соответствии с рамками и регламентом", – цитирует его слова агентство Irna. По мнению главы ОАЭИ, доклад направлен на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от событий в секторе Газа и действий Израиля. Эслами прокомментировал доклад МАГАТЭ в кулуарах еженедельного заседания кабинета министров, где, собственно, израильские действия и обсуждались.



В среду министр безопасности Ирана Эсмаил Хатиб опубликовал письмо. В нем он выразил соболезнование в связи с гибелью в Сирии бригадного генерала Рази Мусави. Он был убит вечером 25 декабря в Дамаске в результате авиаудара. Мусави координировал деятельность проиранских формирований в Сирии. В израильской прессе его называют куратором "Хезболлы", ответственным за снабжение этой ливанской группировки. "Бригадный генерал-моджахед КСИР г-н Рази Мусави, товарищ великого полководца в борьбе с терроризмом, мученика Кассема Сулеймани, был убит сионистской террористической организацией (имеется в виду Израиль. – "НГ")", – написал Хатиб, пригрозив еврейскому государству "серьезными последствиями". Мусави стал вторым после Сулеймани иранским офицером такого ранга, погибшим при исполнении обязанностей за пределами страны после войны с Ираком. А 26 декабря сам КСИР прямо пообещал отомстить за смерть своего командира. В среду же структура сообщила, что атака ХАМАС, котора была 7 октября, являлась ответом на убийство Сулеймани в Ираке в 2020 году. Ранее и иранские власти, и "Хезболла", и хамасовцы отрицали, что эти события как-либо связаны.



И эти угрозы, и доклад МАГАТЭ вызвали обеспокоенность в США. Американский Совет национальной безопасности выступил с осуждающим заявлением. А по вряд ли случайному совпадению 26 декабря президент США Джозеф Байден объявил о том, что приказал нанести ответный удар по проиранским группировкам в Ираке, на которые он возложил вину за происшедший ранее обстрел американских баз в этой стране.



Иранские власти в своих заявлениях не связывают смерть Мусави и резкое обострение обстановки за последние два дня на ливано-израильской границе. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что только за ночь со вторника на среду было осуществлено несколько перехватов ракет, выпущенных "Хезболлой". В свою очередь, авиация израильской армии атаковала несколько объектов группировки в Ливане. В столкновениях на границе активно применяются артиллерия и танки. Всего за сутки, по израильским данным, было выпущено по Ливану не менее 250 снарядов. "Хезболла" заявила о двух погибших комбатантах и пяти убитых мирных жителях. Информация о потерях Израиля пока ЦАХАЛ не раскрыта. Впрочем, не факт, что происходящее – это и есть ответ Ирана.



Политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина в комментарии "НГ" назвала Мусави сильной фигурой в регионе, ответственным за отношения с Сирией и Ливаном. "Но это уже не первая ликвидация такого рода. Всегда на них Иран отвечает выверенно, не сразу и чаще всего через своих прокси. Так, вероятно, будет и на этот раз. Ответ последует, и скорее всего через "Хезболлу", – считает эксперт.