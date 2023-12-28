|В Киргизии предотвращен теракт у новогодней елки в Джалал-Абаде
08:52 28.12.2023
28.12.2023
В Киргизии силовикам удалось предотвратить теракт у главной елки в Джалал-Абаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики.
По подозрению в подготовке теракта задержали двоих 16-летних подростков. Согласно сведениям силовиков, задержанные намеревались заложить самодельное взрывное устройство у елки на центральной площади Джалал-Абада.
Также подростки, которых через интернет завербовала одна из международных террористических организаций, готовились к вооруженному нападению на один из храмов на территории города.
При осмотре телефонов задержанных обнаружена переписка с представителями террористической организации, а также инструкции по сборке СВО.
В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье "Акт терроризма".
Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ РФ теракта на железной дороге в Самарской области.