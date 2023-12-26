Скончался изобретатель пистолета "Глок" - австрийский оружейник Гастон Глок (видео)

12:16 28.12.2023

Скончался изобретатель одного из известнейших пистолетов Гастон Глок



В возрасте 94 лет скончался изобретатель одного из самых продаваемых в мире пистолетов, австриец Гастон Глок. Об этом в среду, 27 декабря, сказано на официальном сайте компании, основанной Глоком в 1963 году.



"Наш основатель Гастон Глок не только произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел сделать бренд Glock мировым лидером в индустрии огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.



По информации Reuters, изначально компания производила военные ножи и различное снаряжение, однако известность бренда пришла, когда его создатель разработал модель пистолета Glock 17. Огнестрельное оружие, состоявшее в основном из пластика, с минимумом деталей из металла, было легким в изготовлении и быстро снискало популярность. Пистолет сначала покупали военные в Австрии, однако уже вскоре Glock 17 оказался самым востребованным оружием подобного типа в мире.







Как сообщает телеканал ABC News, в 1985 году предприниматель основал дочернюю компанию в США. Пистолеты Glock стали популярны в рядах американской полиции. Кроме того, оружие стало востребованным средством самообороны у гражданских лиц.



В июле 1999 года в возрасте 70 лет Гастон Глок пережил покушение на убийство. Его инвестиционный брокер Чарльз Эверт нанял человека по имени Жак Пеше, и тот напал на Глока с молотком. Предположительно, Эверт решил устранить Глока после того, как предприниматель усомнился в том, что брокер честно управляет его активами.



Глок выжил, несмотря на полученные травмы, а Эверт и Пеше были заключены в тюрьму после судебного разбирательства.



Предприниматель дважды состоял в браке. Первая жена Хельга развелась с ним в 2011 году, после чего между бывшими супругами началось затяжное судебное разбирательство. Вторая жена, Кэтрин, оказалась моложе Глока более чем на 50 лет. У предпринимателя остались дочь и двое сыновей.