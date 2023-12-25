В Туркменистане сохраняется неясная ситуация с празднованиями Нового года

12:27 28.12.2023

В школах Ашхабада все же проведут новогодние празднования



25 декабря 2023



В Туркменистане сохраняется неясная ситуация с празднованиями Нового года. Устанавливать елки на различных предприятиях не разрешается. В начале декабря корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщили, что в Ашхабаде разобрали установленные ранее новогодние елки.



Продавец елочных украшений на базаре "Берекетли" в микрорайоне Парахат-7 рассказал, что торговля в этом году идет плохо. В прежние годы значительной частью его покупателей были предприятия различных форм собственности, однако сейчас елки и украшения они не покупают.



Как и предыдущие негласные ограничения, запрет на елки в этом году ввели "по приказу сверху", без каких-либо указов или официальных пояснений. Соответственно, на местах возникают сложности с их выполнением.



В детских садах и школах родителям неделей ранее сказали, что проведение праздников не планируется. Однако, как стало известно сейчас, вечером в пятницу, 22 декабря, в школы и детсады Ашхабада поступило срочное распоряжение об организации и проведении утренников и карнавалов для детей. Они должны пройти с 25 по 28 декабря.



На выходных учителя и воспитатели обзванивали родителей, которым предложили самим подготовить подарки для детей.



В залах школ и детсадов начали срочно устанавливать небольшие искусственные елки.



На прошлой неделе классные руководители передавали через учащихся предписания для родителей, где их обязывали следить за детьми, чтобы те не изготавливали и не взрывали петарды в новогодние праздники. Родители должны были подписать бумагу и передать обратно классному руководителю.