Кому и зачем нужна Ферганская долина, - Шавкат Арипов

12:32 28.12.2023

Первые подпольные школы радикального ислама появились в Ферганской долине еще в конце Советской власти, при Горбачеве. Их финансировали Саудовская Аравия, страны Персидского залива и религиозные круги Турции.



Ферганская долина рассматривалась и рассматривается Западом как неисчерпаемый источник радикальной молодежи. Ее отчаяние питается непрекращающимся демографическим взрывом, массовой безработицей, давними прочными религиозными традициями. Не случайно, например, именно сюда быстрее других опасных сект проник ваххабизм – одно из самых опасных течений радикального ислама.



Ферганская долина находится "под колпаком" спецслужб США и Великобритании, их интерес кроется в дестабилизации Центральной Азии, Узбекистана в том числе. Для них важно вырвать регион из политических и экономических союзов с Россией и Китаем, выломать из состава СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ.



Так, именно здесь, в Намангане, родилось Исламское движение Узбекистана (ИДУ), которое "засветилось" в связях с ЦРУ и МИ-6.



В мае 2005-го группировка "Акрамия", филиал "Хизб ут-Тахрир", чей штаб был в то время в Британии, устроила вооруженный мятеж в Андижане. Только по официальным данным погибли 187 человек. Причастность Запада была настолько явной, что Ислам Каримов был вынужден с риском для себя выкинуть американскую военную базу в Карши-Ханабаде.



Именно в Ферганской долине дважды вспыхивала киргизско-узбекская резня. Случайность? Но тогда зачем западные правозащитники до конца бились за осужденных главарей расправы? Все ли мы знаем?



Кровь пролилась недавно на границе Киргизии и Таджикистана. И это вновь границы Ферганской долины.



События в Сирии, появление ИГИЛ предельно обнажил трясину в Ферганской долине. Регион поставил подавляющее большинство "борцов за веру" на Ближний Восток и Афганистан. По разным оценкам Узбекистан занимает второе место по числу боевиков, уехавших "на джихад". А это более тысячи человек.



Ферганская долина занимает всего 2% территории Центральной Азии. При этом, здесь проживает 16 млн граждан Киргизии, Таджикистана, и главным образом Узбекистана. Что нужнее всего в регионе с благодатным климатом и прекрасной рождаемостью? Правильно, рабочие места. А кто помогает в этом Ташкенту?



В первую очередь Россия. Буквально в каждый областной центр Ферганской долины летают самолеты из России, ходят поезда, полные трудовых мигрантов. Российский бизнес открыл в регионе тысячи предприятий. В Намангане, например, в эти дни формируется текстильный кластер.



"Давайте посмотрим на реальных инвесторов в Центральную Азию -предлагает Владимир Березовский, ташкентский эксперт Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия"-И мы увидим, что на счету Китая за первое полугодие 55,9 миллиарда долларов, Россия уверенно занимает второе место-23,8 миллиарда. Западные страны в этом смысле рядом не стояли. Они больше нажимают на кредиты через Мировой банк и МФВ. Но кредиты надо будет возвращать, а деньги расходуются главным образом внутри ЕС и США.



Зато американское посольство в Ташкенте на днях с барабанным боем по всей прессе объявило о наборе девочек на курсы по единоборствам для сопротивления насильникам. Дело, не спорим, хорошее, правда, копеечное. С этим вполне могли бы справиться и узбекские общественники".



Действительно, все очень похоже на Украину. Москва за годы независимости помогла Киеву на 200 миллиардов долларов за счет "братских" цен на нефть и газ. США вложили пять миллиардов в подготовку Майдана. Результаты в прямом эфире можно посмотреть, щелкнув пультом от телевизора…



Сохранить цветущую Ферганскую долину, Узбекистан - прямой интерес России.



Ясно, куда хлынет поток беженцев в случаев "взрыва", конечно, на Север. А Москва хочет и дальше видеть в людях их Ферганской долины упорных работников, специалистов, переселенцев, просто друзей. Российский бизнес пустил крепкие корни в густонаселенном регионе, его все тут вполне устраивает. Ну а кто же будет разрушать созданное своими руками? Только чужаки…



Шавкат Арипов, Ташкент