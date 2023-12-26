|Почему страны вступают в НАТО? Так меньше вероятность, что на тебя нападет Америка, - SwebbTV
13:00 28.12.2023
SwebbTV
Швеция
США - "опаснейшая военная держава в мире", "намного опаснее России"
Шведский эксперт Берн назвал захват мировых ресурсов главной целью США
США – самая опасная военная держава, именно она спровоцировала большинство современных конфликтов, заявил в интервью SwebbTV аналитик Ларс Берн. По его словам, Вашингтон стремится захватить как можно больше мировых природных ресурсов, в том числе в Арктике.
Шведские политики продали Швецию Америке, "опаснейшей военной державе в мире", считает аналитик Ларс Берн. Ни США, ни НАТО не сделают Швецию безопаснее - соглашение о военном сотрудничестве заключено исключительно в интересах западных олигархов.
В последнем выпуске SwebbTV аналитик Ларс Берн прокомментировал новое военное соглашение между Швецией и США.
Правительство утверждает, что оно упрочит безопасность не только Швеции, но и всей Европы. Но на самом деле, все обстоит с точностью до наоборот, считает Ларс Берн.
"Наш министр обороны и наше правительство преподнесли Швецию на блюде самой опасной военной державе в мире, - говорит он. - Именно они начинают все войны! И они гораздо опаснее русских".
"Когда уже наши политики это осознáют? Соединенные Штаты как военная держава озабочены отнюдь не собственной обороной. Их цель - захватить как можно больше мировых природных ресурсов. Вот ради чего все это затевается. Именно поэтому США нацелились на российские недра и контроль над Северным Ледовитым океаном", - считает Ларс Берн.
В репортаже шведского телевидения SVT отмечалось, что соглашение даст США доступ к "важным стратегическим объектам" на Балтике и в Заполярье.
Даже министр обороны Швеции подчеркнул, что Заполярье станет ключевым регионом после присоединения скандинавского государства к блоку НАТО.
"Олигархия хочет прибрать к рукам как можно больше природных богатств Заполярья", - говорит Ларс Берн.
Но шведские политики любят "резвиться в мировой песочнице", поэтому с такой готовностью настежь распахивают ворота для военной машины США.
Им кажется, что это придает им важности.
"Наши политики - словно дети малые, - заключил Ларс Берн. - Именно это ими и движет. Им нравится воображать себе, что они играют важную роль в мировой политике, но на самом деле им этого не позволяют".