Агрессивный шабаш переименований в Центразии, - С.Кожемякин

20:23 28.12.2023

Агрессивный шабаш переименований в Центразии



Господствующие классы постсоветских государств продолжают поддерживать свою власть разжиганием антисоветских, русофобских и националистических настроений. В республиках Центральной Азии поставлен на поток процесс переименования "устаревших" названий улиц и населенных пунктов, а власть рассказывает населению о "преступлениях тоталитарного прошлого".



С наивной верой в то, что капитализм защищает интересы трудящихся, сравнимы лишь надежды на его "мирное перерождение". Приверженцы подобных фантазий убеждены в возможности "облагораживания" буржуазной системы под влиянием обстоятельств, а то и просто "доброй воли" владельцев крупной собственности. В действительности капитал никогда добровольно не откажется от максимальной прибыли и, следовательно, эксплуатации. Заставить его быть сговорчивее может только классовая борьба. Если же сопротивление отсутствует или слабо, буржуазия будет "закручивать гайки", причем в самых разных сферах. Например, разъединяя трудящихся путем внедрения в их сознание реакционных идей национализма, шовинизма, религиозного дурмана.



Именно этим занимаются сегодня правящие круги государств Центральной Азии. А сосредоточенность идеологических атак на советском прошлом и коммунистических идеях показывает, в чем именно видит капитализм главную для себя опасность. Накануне наступления Нового года регион пережил очередной всплеск переименований. Процесс затронул даже те страны, которые прежде избегали наступать на эти грабли. Например, Киргизию. В конце декабря депутаты местного совета города Кара-Балта Чуйской области проголосовали за переименование двух улиц, носящих имена Михаила Ломоносова и руководителя итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти. Новые названия даны в честь героя восстания 1916 года Сарманбека уулу Омуралы и репрессированного в 1930-е годы политического деятеля Каната Дербишева.



В Ошской области Киргизии борцы с "кровавым прошлым" пошли еще дальше, решив переименовать целые населенные пункты. Неугодными оказались названия сел имени Кирова и Эрнста Тельмана. Впрочем, далеко не всегда инициатива исходит от местных активистов. Чаще рекомендации спускаются "сверху", из столицы. Так, гос агентство по делам государственной службы и местного самоуправления призвало изменить названия свыше десятка сел в пяти областях. Среди них основанные русско-украинскими переселенцами Теплоключенка, Новомихайловка, Покровка, Новодонецк и т.д. Как утверждается, смена топонимов направлена на "укрепление национальной идеологии и возвращение широко известных в прошлом и в настоящем наименований".



Ряд представителей власти призывают не останавливаться, пока не будут полностью ликвидированы "чуждые" названия. Аргументы приводятся самые абсурдные, включая то, что топонимы, оказывается, увековечили память "палачей" киргизского народа! "Беловодское, Садовое, Петровка, Новопавловка и четыре района Бишкека. Когда мы все это поменяем? Или эти районы так и будут носить имена людей, которые стреляли в наших предков? У нас что, нет заслуженных имен? Надо их переименовать в честь людей, отдавших свои жизни за свой народ!" - потребовал депутат парламента Жусупбек Коргонбай уулу.



Здесь следует уточнить, что столичные районы называются Ленинский, Первомайский, Свердловский и Октябрьский. То есть, по логике депутата, Владимир Ленин и Яков Свердлов стреляли в предков ныне живущих жителей республики. Это пещерное невежество, впрочем, далеко не так безобидно, как может показаться сначала. Оно формирует извращенный взгляд на прошлое, изображая тех, кто принес Киргизии социальное, экономическое, культурное развитие, врагами. Истинные же гонители трудового народа в лице толстосумов и их прислужников получают легитимацию как герои.



Сходные явления характерны и для других стран региона. В Казахстане в конце года волна переименований накрыла Павлодарскую область. Там предложено отказаться от десятков "идеологически устаревших" названий улиц и переулков в нескольких населенных пунктах. Например, в селе Кызылагаш будут переименованы улицы Ленина, Энгельса, Советов, Молодежная. В других поселениях ликвидируются названия улиц Октябрьской, Пионерской, Советской, Мира и т.д.



Наступление на советскую эпоху в Казахстане ведется сразу по нескольким "фронтам" - с использованием всех средств идеологической войны. Один за другим появляются фильмы, в которых большевики изображаются настоящими монстрами, жившими мечтой об уничтожении казахской нации. Недавно на экраны вышла снятая при поддержке министерства информации и культуры лента "Земля, остановившая ветер". Согласно сюжету, муж главной героини репрессирован и сослан коммунистами в Сибирь, и женщина вместе с маленькими детьми отправляется к нему, по пути встречая умирающих от голода земляков.



Рвение "борцов с тоталитарным прошлым" оценено за границей: фильм вышел в финал кинофестиваля "Кинонаследие" во Франции. За считанные месяцы это уже вторая картина на тему "голодомора" (по-казахски - "ашаршылык"). Перед этим, также при поддержке властей, был снят фильм "Проснись, казах".



Тем временем правительство Казахстана утвердило концепцию развития языковой политики. В ней поставлена задача к 2029 году завершить перевод казахской письменности с кириллицы на латиницу, а также увеличить до 94 процентов долю документооборота в государственных органах на казахском языке.



В соседнем Узбекистане очередной виток нападок на социализм и Советскую власть в СМИ был связан с проведением международной конференции "Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности". В своем послании к участникам форума президент Шавкат Мирзиеев рассказал о процессе реабилитации и увековечении памяти "предков, отдавших свои жизни за свободу народа и процветание родины". "В последние годы Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1030 соотечественников - жертв репрессий тоталитарного режима, что стало еще одним шагом на пути к восстановлению исторической справедливости", - заявил он. Также Мирзиеев призвал брать пример с джадидов - последователей просветительского движения конца XIX - начала XX века, утверждая, что их идеи созвучны "стратегии Нового Узбекистана".



Даже в этих словах видна вся фальшь провозглашенной "борьбы за историческую правду". Большая часть реабилитированных в последние годы фигур - это басмачи, осуществлявшие беспощадный террор против любых проявлений прогресса. В то же время многие джадиды, включая, например, Садриддина Айни, Хамзу Хаким-заде и других, противостояли басмачеству и приняли Советскую власть. Так что, если следовать исторической справедливости, руководство современного Узбекистана - это не наследники, а идейные противники джадидизма.



Еще нелепее звучат обвинения большевиков в "бессмысленной жестокости". В "демократическом" Узбекистане, для сравнения, не далее как в ноябре был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы 19-летний житель Самаркандской области. По версии обвинения, он оставил оскорбительный комментарий о президенте в одной из социальных сетей. Суд признал молодого человека виновным в нарушении статьи Уголовного кодекса "Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана". И таких "бревен", которые нынешние власти не замечают в собственном глазу, не счесть. Зато в нападках на социалистическую эпоху они всегда в первых рядах, оберегая покой капиталистического класса.



Сергей Кожемякин