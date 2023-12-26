Японский капитализм терпит крах. Хроника пикирующей пирамиды

20:25 28.12.2023 Как "экономическое чудо" обросло непомерными долгами



Валентин Катасонов



Автор "Капитала" в третьем томе своего произведения полтора столетия назад сформулировал важный закон капитализма - закон тенденции нормы прибыли к снижению. Рано или поздно норма прибыли должна прийти к нулевому значению, что будет означать смерть капитализма.



Одним из индикаторов нормы прибыли является величина ссудного процента. В случае, если значение процентной ставки по кредитам и займам достигает нулевой отметки, возможна смерть капитализма. Правда, если пребывание ссудного процента на нулевой отметке через короткий срок времени заканчивается и процент начинает расти, "пациент" после пребывания в состоянии "клинической смерти" может опять ожить. А вот затяжное пребывание в коматозном состоянии (когда процентная ставка долго сохраняется на нулевой отметке) означает полную и окончательную "смерть".



Экономики западных стран достаточно долго имели чисто символические процентные ставки по кредитам и ссудам.



Это было обусловлено тем, что Центробанки для выхода из мирового финансового кризиса 2008−2009 гг. вынуждены были опустить ключевые ставки до нулевых или даже отрицательных значений. Что тут же привело к снижению процентных ставок на денежных и финансовых рынках до значений, которые порой были ниже одного процента годовых. Все прошлое десятилетие и начало нынешнего западная капиталистическая экономика пребывала в состоянии комы (профессиональные экономисты называли это "затяжной депрессией").



И лишь весной прошлого года под флагом борьбы с инфляцией Центробанки начали повышать ключевые ставки. Так, ФРС США многие годы держала ключевую ставку на отметке 0−0,25%, ЕЦБ - на нулевой отметке. А в 2022-2023 гг. они стали регулярно повышать ключевую ставку.



И сегодня у Федрезерва она уже находится на отметке 5,25−5,50%. А у ЕЦБ - на отметке 4,50%. У Национального банка Швейцарии "качели" ключевой ставки со значения минус 0,75% пошли в плюсовую зону, и сегодня ставка увеличилась до 1,75%. У Банка Швеции ключевая ставка была минус 0,50%, потом качнулась в сторону повышения и сегодня равняется плюс 4,0%. У Банка Дании диапазон "качелей" таков: было минус 0,45%, стало плюс 3,75%.



Позволит ли резкое (и, судя по всему, не завершившееся еще) повышение ключевых ставок Центробанков вывести западный капитализм из состояния "комы" - большой вопрос.



По крайней мере, на данный момент экономически развитые страны пребывают в состоянии экономической депрессии (или стагнации). И есть все признаки того, что вместо экономического оживления произойдет переход в состояние рецессии (спада). Уж больно долго было пребывание в коматозном состоянии, ключевые ставки находились на уровне плинтуса примерно 14 лет!



Однако есть одна крупная капиталистическая экономика, которая находится в коматозном состоянии гораздо дольше. Речь о Японии. Некогда Страна восходящего солнца находилась в центре мирового внимания. Это было во времена так называемого японского экономического чуда.



Оно длилось с 1955 по 1973 гг. Среднегодовые темпы прироста ВВП на этом отрезке времени составляли целых 10 процентов! Потом стали снижаться. А в самом начале 1990-х в Японии разразился жесточайший кризис. Потом он перешел в депрессию. Которая длится по сей день. Депрессивная экономика Японии перестала всех интересовать. О ней редко говорят и пишут, все внимание переключено на США, Евросоюз, Китай, Индию.



А экономика Страны восходящего солнца уже давно тает. По оценкам МВФ, своего пикового положения Япония достигла в 1991 г., когда ее доля в мировом ВВП составила 9,13%. А в прошлом году она составила лишь 3,75%. По итогам 2023-го, согласно предварительным оценкам, этот показатель опустится до 3,72%. В 2028 г. по прогнозу МВФ будет уже 3,29%. Вот такая пикирующая динамика страны, которая некогда удивляла мир своими экономическими "чудесами".



Примечательно, что Япония начала пытаться выйти из состояния экономической депрессии путем понижения ключевой ставки ЦБ еще в 90-е. В 1995 г. она была опущена до 0,50%, в 1998 г. - до 0,25%. А 12 февраля 1999 г. Банк Японии установил ключевую ставку на нулевой отметке. Такого до этого не делал ни один Центробанк мира.



Для сравнения: в 1990-е ключевая ставка Федерального Резерва находилась в районе 5 процентов.



Япония превратилась в своего рода экспериментальную площадку, на которой апробировали такой новый инструмент, как нулевая ключевая ставка. А Банк Японии пошел еще дальше: 29 января 2016 г. опустил ключевую ставку до значения минус 0,10%. Правда, тогда это не вызывало особого удивления, поскольку в это же время понизили ключевые ставки до отрицательных значений Центробанки Швейцарии, Швеции и Дании.



Но все Центробанки с весны прошлого года стали энергично поднимать ключевые ставки. У многих они уже добрались до отметки в 4−5 процентов и даже выше. Например, у ФРС - 5,25−5,50; у ЕЦБ - 4,50; у Банка Англии - 5,25; у Банка Швеции - 4,00.



Особняком держится Банк Японии. У него ключевая ставка по-прежнему на отметке минус 0,10%. Скоро будет семь лет, как она "замерзла" на этом уровне. А в целом на этом или чуть выше нуля уровне ключевая ставка Банка Японии находится уже три десятилетия! Получается, что экономика страны уже три десятилетия живет с помощью не просто дешевых, а почти бесплатных денег! Своеобразный и пока еще плохо осмысленный феномен, которому можно дать условное название: "денежный социализм".



Власти Японии и финансовая олигархия страны были бы рады отказаться от "денежного социализма". Но это невозможно, т.к. грозит крахом не только экономике, но и всем основам государства.



Сегодня экономика Японии в мировых рейтингах по величине реального (т.е. рассчитанного с учетом паритета покупательной способности национальной валюты) ВВП занимает четвертое место - после Китая, США, Индии. Но есть ряд показателей, по которым Страна восходящего солнца находится на первом месте. Или в верхней части мировых рейтингов. Показатели, скажем прямо, не очень приятные. Речь идет об относительной величине долга (в процентах к ВВП).



Япония впереди планеты всей по относительному уровню государственного долга. По данным МВФ, в 2022 г. величина общего государственного долга Японии составила 261,29% ВВП (долг центрального правительства - 214,27%; долг местных органов государственной власти - 47,02%). Для сравнения: следующая за Японией Греция имела показатель государственного долга, равный 177,43% ВВП. Далее шли Венесуэла (157,81%), Италия (144,41%), США (121,38%), Франция (111,67%).



Долг японского частного сектора (представляющий собой сумму долгов сектора домашних хозяйств и сектора нефинансовых корпораций) в 2022 г. составил 186,12% ВВП. Здесь Япония входит лишь в первую десятку стран, впереди нее находятся (% ВВП): Швейцария - 271,39; Швеция - 242,74; Франция - 228,11; Канада - 215,89; Бельгия - 195,77; Китай - 195,03; Норвегия - 191,2. Для справки: у США этот показатель равняется 152,5%.



Но если суммировать государственный долг и долг частного сектора экономики, то у Японии этот показатель оказывается равным 447,41% ВВП. По величине общего долга Страна восходящего солнца также оказывается впереди планеты всей.



Приведу данные по величине общего долга стран, следующих за Японией (% ВВП): Греция - 369,84; Франция - 339,78; Канада - 322,48; Швейцария - 310,51; Бельгия - 301,04; Италия - 291,98; Швеция - 274,43; США - 273,80.



Достаточно высокий показатель общего долга у Китая, но в базе данных МВФ информации по этой стране нет. Чтобы не перегружать статью цифрами, просто отмечу, что по относительному уровню общего долга Япония держит лидерство в мире еще с прошлого века.



Теперь читателю, вероятно, понятно, почему три десятилетия Банк Японии держит ключевую ставку на уровне плинтуса. Даже если поднять ее до 1 процента годовых, это приведет к страшнейшему долговому кризису, который может вообще пошатнуть основы японского государства.



У большинства экономически развитых стран средние ставки по банковским кредитам находятся в диапазоне от 4 до 8 процентов годовых. На сегодня они таковы (%): Ирландия - 4,15; Нидерланды - 4,22; Франция - 4,53; Испания - 5,00; Бельгия - 5,52; Австрия - 5,58; зона евро - 5,62; Италия - 5,93; Великобритания - 6,25; Германия - 6,35; Канада - 7,20; Финляндия - 7,92. А у ряда стран ставки даже выше 8 процентов (%): США - 8,50; Австралия - 10,69; Новая Зеландия - 12,63. У вот у Японии рекордно низкие средние процентные ставки по банковским кредитам: в октябре 2023 г. они были равны 1,5% годовых.



Еще более символическими являются процентные ставки по госдолгу. Чистые размещения вне выкупа Банка Японии по краткосрочному и среднесрочному долгу проходили по средневзвешенным ставкам всего 0,09% и 0,18% соответственно в среднем за последние три года.



Несмотря на такие символические процентные ставки, расходы на обслуживание государственного долга давно уже стали главной статьей государственного бюджета Японии. В ее бюджете на 2022 г. обслуживание долгов составляло четверть расходной части.



Сегодня много разговоров о том, что в федеральном бюджете США быстро растут процентные расходы (оплата процентов по госдолгу). Согласно последним данным, они уже составляют около 12 процентов всех бюджетных расходов, что очень беспокоит власти США. А в Японии этот показатель в два раза выше.



Без "наркотика" в виде новых доз государственного и частного долга Страна восходящего солнца существовать не может. Между прочим, новые долги в немалой степени образуются за счет займов и кредитов для покрытия старых долгов.



Долговая пирамида Японии самая высокая в мире и растет быстрее, чем в других странах.



Думаю, что Банк Японии будет и дальше держать ключевую ставку на отметке минус 0,10%. Но вряд ли это спасет Японию. Капитализм в Стране восходящего солнца полностью исчерпал свой потенциал. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703784300





Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев встретился с молодыми работниками Аппарата Сената

- Мажилис одобрил проект Бюджетного кодекса в первом чтении

- Год созидательных инициатив

- Позиция Демпартии "Ак жол" при обсуждении проекта Бюджетного кодекса (первое чтение) на пленарном заседании Мажилиса

- Политические итоги года и прогнозы на 2024 год

- Конституционный Суд: ограничения в доступе к информации не должны ставить под угрозу само право на ее получение

- О принимаемых мерах реагирования на рынке оказания услуг сотовой связи

- Кадровые перестановки

- Запутанная история BI Group и модульных госпиталей

- В акимате области Абай будет создано три новых управления

