Британской империи наносят смертельный удар, - Иван Рыбин

20:27 28.12.2023

"Традиционный" англосаксонский мир на последнем издыхании - что придет ему на смену?



Иван Рыбин



Столь любимый "англоманами" Альбион стремительно теряет остатки былой имперской роскоши и уже даже отказывается от вековых традиций. Собственно коренные англичане скоро останутся лишь в глубинке, города заполонили "понаехавшие", которые в душе ненавидят бывшую метрополию. Казалось бы, есть чему порадоваться - "у соседа корова сдохла". Но все гораздо серьезней, причем в глобальном масштабе.



Королевство не будет возвращаться к единицам измерения имперского периода, что было обещано народу после выхода из состава Евросоюза (Brexit). Опрос, проведенный министерством по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства выявил, что 98,7% граждан против фунтов, унций и прочих "традиционных" единиц измерения. Приплыли…



Правда, кого именно и где опрашивали, не раскрывается. Если в крупных городах, включая Лондон, то там собственно англичан осталось всего ничего. В последние пару лет процесс замещения коренных жителей приезжими идет столь активно, что уже начались проблемы в островной экономике.



"Ситуация с мигрантами для Британии невыгодна, потому что большинство этих мигрантов - люди без необходимой профессиональной квалификации, которые не могут способствовать росту британской экономики. Скорее, наоборот, они будут оттягивать на себя социальные ресурсы страны и только усугублять те негативные экономические процессы, с которыми столкнулось Соединенное Королевство после Brexit, пандемии и энергетического кризиса 2022 года", - объясняет старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.



Статистика удручает: за 2022 год, согласно последним уточненным данным, на остров прибыло более миллиона мигрантов, причем почти все "понаехавшие" из Африки и Азии. Работать они не хотят, зато сладко спать и вкусно есть - это всегда. При этом коренные жители Альбиона бегут в другие страны, они просто не хотят жить с такими соседями. В связи с этим в местных СМИ и появился вброс про возврат Бориса Джонсона в премьерское кресло.



"Иммиграция выросла до чудовищных размеров, в прошлом году она составила 1,2 млн человек. При этом из страны выехало 500 тысяч англичан. Происходит самый масштабный процесс замещения населения Великобритании за всю историю. Англия находится в состоянии паники, все обвиняют консерваторов, поэтому такой вброс про Джонсона - свидетельство растерянности в рядах руководства Консервативной партии. Риши Сунак никому не нравится", - говорит проживающий в Лондоне адвокат Владимир Гладышев.



Индус Риши Сунак, который по своему происхождению не принадлежит к высшим кастам (он кхатри - торговцы и менялы), - сам по себе оскорбление для английского общества, откровенный плевок ему в лицо. Индией управляют брахманы, эта высшая каста довольно немногочисленна, но страна принадлежит именно ей. Но они совершенно другие - по виду 100-процентные европейцы, белокожие и светлоглазые. Высшая раса, которая у себя не пускает в свои ряды чужих.



Англичане пускают - число "понаехавших" продолжает стремительно увеличиваться. И даже если вернут Бориса Джонсона, это ничего не изменит. Бывшую метрополию бывшей Империи в данный момент уже окончательно списали со счета, да и управляют Альбионом явно извне. Самостоятельной внешней политики Лондон давно не проводит, все - только с разрешения Вашингтона.



А им тоже управляют отнюдь не англосаксы, причем в последнее время уже открыто. Маразматик Джо Байден все больше воспринимается как тот самый "неуловимый ковбой", а страной в открытую рулит экс-глава ФРС и нынешняя министр финансов Джанет Йеллен. То есть финансовый кагал.



Так, в соответствии с новым указом, который Байден, видимо, подмахнул не глядя, глава Минфина получает полномочия введения санкций в отношении зарубежных финансовых структур, причастных к обеспечению продаж, поставок или трансфера в Российскую Федерацию продукции целого ряда направлений. То есть эти самые санкции переходят из ведения, пусть и формального, Белого дома напрямую в руки ФРС.



"Мы без колебаний будем применять предоставленные нам новые инструменты, чтобы принимать решительные точечные меры против любых финансовых структур, которые помогают поставкам для российской оборонной промышленности", - тут же заявила Йеллен.



Слово "оборонной" тут явно лишнее, так как указ касается "таких сфер экономики России, как технологии, оборона, строительство, космос". То есть сюда можно приплести что угодно, включая производство женских прокладок. Тоже ведь технологии какие-никакие…



"Америка очень изменилась за последние сто лет, и власть той же финансовой олигархии сейчас несравнимо сильнее той власти, которой она обладала век назад. И возможностей у нее гораздо больше, и полицейский аппарат гораздо сильнее, и военный бюджет, в десятки раз превышающий бюджет ближайших стран", - отметил политолог, американист Владимир Можегов.



Однако это уже совсем не англосаксонский мир, это - нечто иное. Под новый "стандарт" подгоняют весь мир. Остатки старой западной цивилизации, которую нередко называют "европейской", в самом Старом Свете смываются волнами мигрантов, разрушающих экономики стран Евросоюза. И покинувшей его Великобритании тоже. Собственно, и в Штатах творится то же самое, правда, там разрушителями в основном являются черные, которым разрешили творить все, что те захотят. В ущерб белым и экономике страны в целом.



И вообще никаких англосаксов больше нет - этим летом Кембриджский университет их "аннулировал" как отдельную этническую группу в свете борьбы с национализмом и расизмом. Такими темпами скоро отменят и сэра Редьярда Киплинга - его великое "Бремя белого человека" неполиткорректно и совсем не толерантно. Хотя сегодня актуально, как никогда. Этих самых "наполовину бесов, наполовину людей" развелось как-то слишком много.



О контурах "постанглосаксонского" мира можно рассуждать лишь в категориях фантастики, хоть и научной. У великого американского писателя-фантаста Филипа Фармера есть замечательная трилогия "A feast unknown" (в русском переводе "Пир потаенный", продолжения - "Повелитель деревьев" и "Бесноватый гоблин"), где герои борются с кучкой долгожителей, которые собираются вернуть наш мир к древним временам. Запретить науку, разрушить цивилизацию, и в этой дикости повелевать - как всемогущие боги.



Написано все было еще в конце 60-х - начале 70-х, то есть более полувека назад. Однако на то он и гений, чтобы видеть развитие зарождающейся тенденции. Очень опасной для всего человечества в целом. И в ряде стран уже начали принимать меры.



Так, в КНР мигрантов не пускают - совсем. А нелегальные туда не суются, так как чревато, с нарушителями местные власти не церемонятся и действуют крайне жестко. Потому и не лезут, несмотря на то, что уровень жизни в Китае уже выше, чем в РФ.



Нет "понаехавших" в соседней Белоруссии, Батька за этим строго следит. Откровенно недружественные нам прибалты тоже не пускают африканцев и азиатов в свои карликовые страны, кладя с прибором на все нормы ЕС. Целостность собственных шкур важней, и тут их понять можно. Аналогично поступают поляки, хотя украинцев пускают - это "цивилизованные белые люди".



"Хватит смывать Россию в унитаз Истории! Россия тонет в потоке мигрантов, завозимых коррупционерами всех мастей ради замены носителей русской культуры. В России уже живет треть Таджикистана, а ожидаемый отвод четверти стока Аму-Дарьи в оросительные системы Афганистана выбросит в нее далеко не четверть более чем 36-миллионного Узбекистана.



В превращаемых в кишлаки городах России угроз надо отменить безвизовый режим с бывшими советскими республиками, в которых произошла социальная катастрофа и отказ от русской культуры. Следует провести тотальную проверку всех выходцев из соответствующих государств, получивших гражданство с 1992 года, с лишением гражданства и высылкой всех асоциальных элементов вместе с членами семей", - призывает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.



Так что и мы под ударом - радоваться беде "общечеловеков" не стоит. Там тоже живет простой народ, который ничуть не меньше нас страдает от нашествия мигрантов. И управляют всеми процессами одни и те же личности. Чиновники - что наши, что английские, что европейские или американские - не более чем марионетки.