Пять важных фильмов из Центральной Азии

20:31 28.12.2023 Это новая реальность: Пять важных фильмов из Центральной Азии



Они честны и пронзительны до слез; они отражают нашу непростую жизнь, раскрывают наши самые некрасивые тайны и стыдные проблемы общества.



Ежегодно 28 декабря отмечается Международный день кино. А мы делимся подборкой последних важных фильмов из Центральной Азии, через которые можно лучше понять жизнь каждой из наших стран.



"Сарбор" Манзарали Шерали: честный рассказ о жизни таджикской женщины (Таджикистан)



В основе короткометражной картины "Сарбор" ("Обуза") - история молодой женщины (актриса Саодат Сафарова), которую выгнали из дома мужа и не приняли в доме родителей.



Брошенная, с грудным ребенком на руках, главная героиня не знает, как ей жить дальше. Добродушный сочувствующий водитель такси (Абдукарим Машраб), к которому садится отверженная везде девушка, пытается ее поддержать, но в ответ натыкается на холодное молчание и искаженное от страданий лицо героини.



В итоге девушка оставляет своего ребенка водителю такси, который отвез ее вещи, и исчезает.



Название картины полностью отражает содержание фильма:



"Эта проблема волнует не только жителей Таджикистана, но и жителей многих других восточных стран. Сколько женщин все еще чувствуют себя обузой для семьи. Сколько насилия им приходится терпеть. Это большая трагедия, когда женщину мучают, вынуждают скитаться и в конце концов доводят до самоубийства", - говорит Манзарали Шерали.



Картина получилась пронзительной и лаконичной. В фильме нет ярких декораций и долгих диалогов - в кадре живописная трасса Душанбе - Шахритус, а из всего реквизита тут старый автомобиль, нагруженный тюками с пожитками, который ездит из одной стороны в другую, и заброшенная могила на обочине.



"В нашем фильме нет ничего отвлекающего: ни войны, ни перестрелок, ни взрывов, то есть не происходит ничего непредвиденного. Мы лишь показываем жизнь скитающейся таджикской женщины, которая за один день потеряла все. Главная героиня за весь фильм говорит всего лишь несколько слов, но при этом ей удалось передать все свои чувства и эмоции с помощью жестов, мимики и слез", - говорит режиссер.



Медиакритик "Нового репортера" Лилия Гайсина отмечает, что в "Обузе" героиня - идеальная для большей части общества: "Она красивая, молодая, у нее новорожденный сын (а не дочь), и она всю дорогу молчит и не сопротивляется. Таких женщин в республике действительно пруд пруди: про них судачат соседки во дворах многоквартирных домов, сплетничают родственники на семейных мероприятиях.



Обычно, как только первая волна сострадания к ним идет на спад, появляется вопрос: "А почему тогда ее выгнали из дома, если такая хорошая?". И начинаются всевозможные домыслы и предположения, по итогам которых жертва превращается в агрессора.



Ответ на вопрос "почему ее все-таки выгнали?" не дает и режиссер фильма "Обуза".



Такие подробности в Таджикистане всегда остаются за кадром. И на выходе получается, что женщина, возможно, виновата сама. Ну если и не сама, то ее злобная мамаша точно в этом деле замешана".



За время показа фильм получил уже несколько наград. Так, например, в Ташкенте на кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути" фильм стал лучшим: приз режиссеру Манзарали Шерали вручил Жерар Депардье.



"Дов" ("Фортуна") Мухиддина Музаффара: драматический фильм о 1990-х годах (Таджикистан)



"Никто не застрахован от проделок судьбы", - эти слова написаны на афише под названием фильма. Но картина не только о фортуне, в первую очередь, она о дружбе, которая сталкивается с различными препятствиями.



Действие фильма разворачивается в независимом Таджикистане в 1993 году. Картина рассказывает о дружбе двух музыкантов - Кахора и Манона, которые вынуждены работать на заводе по выпуску автозапчастей в одном из провинциальных городов Таджикистана.



Тяжелые времена порой заставляют давних друзей отступиться от своих моральных принципов и совершать преступления.



При этом герои фильма стараются сохранить в себе человечность.



Испытанием для двух давних друзей становится счастливый лотерейный билет, выданный одному из них вместо зарплаты.



"Несмотря на несправедливость, неопределенность и тяжелое положение в стране, Кахор и Манон пытаются сохранить в себе честь и достоинство и хотят, чтобы их дети жили лучше, чем они. Каждого из них мучает совесть за совершенные преступления, однако стремление улучшить жизнь своих детей заставляет их нарушать закон", - говорит режиссер фильма Мухиддин Музаффар.



Картина является дипломной работой режиссера, который в прошлом году окончил курсы ВГИК. Сюжет фильма связан с детством режиссера. Мухиддин Музаффар рассказывает, что в наставлениях, речах и взгляде своего деда он всегда замечал трагедию и боль, которые тот пытался тщательно скрывать от окружающих.



Главный герой фильма Кахор является прототипом дедушки режиссера, а мальчик, который появляется в фильме, стал прототипом самого Мухиддина Музафара.



Режиссеру картины удалось передать атмосферу того периода времени - эпоху становления независимого Таджикистана. В фильме было использовано около 3000 предметов одежды из прошлого, которые погружают зрителя в атмосферу 1993 года.



По мнению кинокритиков, фильм рассказывает о жизни провинциальной интеллигенции, принцип внутреннего мира которой не совпадает с внешним. Картина отражает эпоху перехода от СССР к суверенному государству посредством метафор.







Мировая премьера фильма "Дов" состоялась в Южной Корее в 2022 году. Позже премьера картины прошла и в Таджикистане.



Фильм стал победителем в номинации "Лучший художественный фильм", а исполнитель первой роли фильма Салахуддин Шукурзаде стал лауреатом национальной премии "Тоджи Сомон" в номинации "Лучший актер".



Также картина была награждена Netpac Award за лучший фильм на 28-м Международном кинофестивале в Калькутте.



"Тұл" Шарипы Уразбаевой: история взросления маленькой, но сильной девочки (Казахстан)



"Тұл" в переводе с казахского - пустота. Это слово придает соответствующий оттенок и сопутствующим словам. Так, например: тұл әйел - вдова (в некоторых случаях бесплодная женщина), тұл қалу - остаться одиноким, тұл ағаш - голое дерево, тұл дала - голая степь.



Как объясняла сама режиссер, в это слово она закладывала, прежде всего, ментальное, экзистенциальное одиночество. С ним и сталкивается ее героиня.



Главную роль исполнила Амина Ермекова. Ее героиня - 15-летняя Аяулым, немногословная девушка с удивительными серыми глазами и грустным взглядом является воспитанницей школы-интерната. Девушка мечтает оказаться дома, среди родных, но реальность такова, что ей приходится все время находиться в казенном учреждении, где она сталкивается с буллингом и избиениями.



Аяулым со временем все же возвращается домой, но причиной этому становится смерть отца. Он оставляет супругу и дочь с большими долгами. Семья умершего пытается справиться со своими финансовым положением самостоятельно, но выходит это у них с трудом.



Режиссер показывает бесконечную цепочку зла, с которым сталкивается обычная казахстанская женщина, оказавшаяся в сложном положении.



При этом часть сюжета происходит на фоне январских событий 2022 года в Казахстане - женщины находятся в этот момент в городе и в силу обстановки их проблемы становятся еще серьезнее.



В своей картине Шарипа Уразбаева ясно высказывается о будущем страны, где права женщин и детей оказываются на обочине закона. Со стороны режиссера весь фильм выглядит как талантливая, уравновешенная, но все же доходчивая попытка разбудить общество.



В своих интервью режиссер говорила, что так она хотела уравновесить гендерный перевес, существующий в казахстанском кинематографе, ведь сегодня мы видим множество картин, посвященных взрослению мальчиков, в то время как историй о становлении девочек и превращения их в женщин крайне мало.



По мнению Галии Байжановой, журналиста и кинокритика, картина является самой зрелой работой режиссера:



"Очевидно, что с каждым новым фильмом режиссерское мастерство Шарипы Уразбаевой растет, а темы, которые она поднимает, перестают быть лишь личными историями сильных женщин, а становятся все более точной и глубокой рефлексией о современном мире. Это картина, в которой одни зрители увидят яркое гражданское высказывание, а другие притчу о бесплодности усилий в том обществе, где права женщин и детей не защищены".







"Кто следующий?" - документальная лента о девушке, которую похитили, принуждали к браку, а потом убили (Кыргызстан)



Документальный тру-крайм-проект, сделанный режиссерами Нуржамал Карамолдоевой и Султаном Усувалиевым, рассказывает об острой проблеме - традиции похищения невест.



В этом году на кинофестивале Los Angeles Asian Pacific Film Festival картина стала победителем в категории "Лучший документальный фильм".



В нем раскрывается трагическая судьба 17-летней Айзады Канатбековой, убитой в апреле 2021 года безработным и малознакомым ей мужчиной, внезапно решившем на ней жениться.



Хотя уже после похищения девушка связалась с родными, и они просили помощи у полиции, заявление приняли, но ничего не было сделано, в результате чего Айзада погибла. После преступник покончил с собой.



Были привлечены к ответственности соучастники преступления, и заведено дело о халатности работников правоохранительных органов, но это расследование продолжается до сих пор.



Картина начинается с дронного облета предрассветного Бишкека - с высоты птичьего полета это современный город, в котором все, как в других городах мира, но когда с первых же кадров появляется мама Айзады, рассказывающая о трагедии со слезами на глазах, начинает проступать совсем другая страшная и по-настоящему средневековая картина.



То, что девушка пропала по дороге на работу, стало известно в тот же день. Преступник увез девушку в другой город, и никто его не остановил, хотя выследить его было легко. Родные сами нашли свидетелей, видео похищения и сработали гораздо оперативнее органов внутренних дел. Они обратились за помощью в соцсети и даже тогда власти бездействовали.



В фильме есть поразительный по своей жестокости эпизод, где записан момент кражи Айзады: мимо через пешеходный переход проходит женщина, которая даже не обернулась, хотя на ее глазах человека насильно заталкивали в машину, также безучастно проехал водитель авто. Поначалу в каждом втором комментарии в соцсетях девушке желали счастья в замужестве и не считали, что произошло вопиющее преступление.



Риторика сменилась, только когда узнали о страшном.



Как рассказывают близкие погибшей, она познакомилась с парнем в Интернете, но не была знакома с ним хорошо, замуж не собиралась и накануне даже почти выкупила билеты в Турцию - хотела уехать на заработки, чтобы накопить на дом для мамы и исполнить все свои мечты. Человек, выкравший ее, не имел работы, дома, жил в машине, общение с Айзадой поддерживал угрозой жизни ее родных и считал, что все его проблемы решит женитьба. Поскольку девушка не соглашалась на брак с ним и сопротивлялась, он лишил ее жизни, причем, записав родным Айзады голосовое сообщение: "Я вас простил, и вы меня простите".



По словам Галии Байжановой, журналиста и кинокритика, смотреть картину очень тяжело, ведь в съемках приняли участие не только полицейские, юристы, психологи, общественники, но и родные и друзья погибшей:



"Хотя это фильм лишь с часовым хронометражем, заметно какая работа за всем этим стоит: была использована не только семейная, журналистская и уголовная хроники, но и проведена реконструкция событий с попыткой не только эмоционального, но и аналитического взгляда на события".



Завершает фильм страшный комментарий: "Вы думаете после Айзады никого не воровали? Воровали и продолжают это делать, - говорит одна из экспертов. - Сколько еще дел, которые закрыли, и случаев, которых не стали резонансными, как дело Айзады".



"Воскресенье" Шокира Холикова - деликатная история любви пожилой пары (Узбекистан)



Картина стала дебютом 31-летнего узбекского режиссера Шокира Холикова, который сумел по-новому посмотреть на вечные вещи. Премьера состоялась в Китае на Шанхайском кинофестивале. В параллельной программе для молодых кинематографистов "Воскресенье" назвали лучшим фильмом конкурса. Сейчас картина путешествует по миру и завоевала уже не одну награду.



В основе фильма - неспешная, нежная, полная любви, теплоты, грусти и тонкого юмора история одной пожилой пары, живущей в отдаленном узбекском кишлаке. Счастье пары заключается в простых вещах: обжитом доме, небольшом хозяйстве с собственными овцами и коровами, своем саду и большом дворе, в котором они по вечерам смотрят телевизор и пьют чай.



Еще у них есть старенькое рыжее "Жигули", на котором они выезжают по делам в город и небольшой бизнес - они делают ковры по старинной технологии: стригут шерсть, моют ее, красят, прядут и ткут изделия ручной работы.



Галия Байжанова отмечает, что благодаря обстановке вокруг и тому, как режиссер интересно манипулирует в своем кино временем, создается ощущение, что время в этом кишлаке застыло и его неутомимый бег замер хотя бы на одну счастливую неделю - от этого воскресенья до другого:



"Все семь дней паре можно, как и прежде, наслаждаться обществом друг друга, не думая, сколько у них осталось общих минут вместе. Только вот автор считает лишь один день в неделе - из одной он берет понедельник, из другой вторник и так далее, итого получается 7 недель вместе, 7 самых близких недель с родным человеком".



Режиссер в своей картине мастерски передает теплые отношения между супругами. Они даже толком не говорят друг с другом, но наблюдая за тем, как они обмениваются взглядами, кивками и самыми минимальными прикосновениями, зритель ничуть не сомневается, что они очень любят друг друга и всю жизнь прожили счастливо.



Хотя у пары двое детей, старики предпочитают жить отдельно. Иногда к паре заезжают сыновья и пытаются изменить их устоявшийся образ жизни - привозят современную технику, что вызывает различные комедийные и не очень ситуации.



Забавно, что стариковский протест против вмешательства нового технологичного мира в их пространство, Шокир Холиков поддерживает и делает это с нескрываемой любовью и теплотой к тому поколению.



Вся "соль" в картине проявляется ближе к финалу, когда выяснится, что счастливого конца не будет… Источник - Азия-Плюс

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