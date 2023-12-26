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В битву за Тайвань вступают авианосцы и атомные подлодки
20:34 28.12.2023

США грозят блокадой торговых путей в Индийском океане. У Китая есть, чем ответить

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Андрей Островский
Василий Кашин

У Китая недостаточно сил для обеспечения безопасности поставок топлива через Индийский океан. Это может стать слабым местом в обеспечении сырьем экономики страны, пишет Reuters, ссылаясь на мнение военных атташе и аналитиков.

Источники агентства заявляют, что в США данное обстоятельство внимательно изучается и прорабатывается в планах сценариев военного конфликта с участием Поднебесной вокруг Тайваня и других регионов Юго-Восточной Азии.

Трое аналитиков заявили агентству, что в данном случае КНР будет непросто обеспечить безопасность морских путей и защитить танкеры от возможных атак.

По мнению специалиста по безопасности из Австралийского национального университета Дэвида Брюстера, в случае боевых действий "китайские военно-морские корабли фактически попали бы в ловушку в Тихом океане", в том числе по причине слабой поддержки с воздуха, поскольку "у них нет собственных баз или объектов, на которые [Пекин] мог бы рассчитывать".

В Пентагоне также убеждены, что в Индийском океане КНР "имеет мало возможностей для проецирования силы". И хотя в распоряжении НОАК имеется открытая в 2017-м база в Джибути, расположенная на западном побережье, там отсутствует аэродром, и она находится в окружении военных объектов других государств, в том числе США, Великобритании и Франции.

Китаевед Андрей Островский считает, что большинство акцентов в материале Reuters расставлено верно.

- Китайский импорт нефти составляет более 500 млн тонн, какая-то часть, примерно 100 млн идет из Саудовской Аравии через Индийский океан. Около 100 млн поставляется из России, остальное поступает из других стран, включая Иран. Но там слабое звено не весь океан, а проливы - Ормузский и Малаккский. Их довольно легко контролировать.

"СП": Китай действительно не может пока эффективно защитить эти торговые маршруты?

- Действительно, пока в развитии своего военного флота Китай заметно отстает от Соединенных Штатов. Скажем, по численности сухопутной армии он опережает США, по другим направлениям догоняет, а по численности и боевому потенциалу кораблей пока не дотягивает. Но это не значит, что для конвоя торговых судов и танкеров у них недостаточно кораблей. Думаю, хватит.

"СП": Сейчас китайская сторона уделяет серьезное внимание авианосному флоту.

- У Китая есть на вооружении авианосцы. В том числе приобретенный в свое время у Украины [авианесущий крейсер "Варяг" - "СП"] - при распаде Союза мы его оставили в Николаеве. Но здесь у них, как и у нас, впрочем, главная проблема -двигателестроение. Поэтому некоторое время назад китайская сторона пыталась купить на Украине запорожский завод "Мотор Сич".

Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Василий Кашин напомнил, что зависимость Китая от морской торговли с начала 2000-х рассматривалась Соединенными Штатами как уязвимость.

- По мере ухудшения американо-китайских отношений в США стали появляться аналитические публикации о том, как можно будет использовать контроль над морскими путями для установления блокады и удушения Китая в случае кризиса.

"СП": В Пекине наверняка все это просчитывали.

- Китай добился больших успехов в строительстве флота, его ВМС довольно сильны и могут успешно противостоять любому противнику в западной части Тихого океана, однако на большом расстоянии от своих берегов, в том же Индийском океане, они будут очень сильно уступать США. Поэтому такая угроза есть.

С другой стороны, КНР поддерживает крупнейшие в мире стратегические резервы нефти и других видов сырья. Китайцы наращивают закупки энергоносителей и других видов продукции в России и Центральной Азии, по безопасному для них маршруту. Кроме того, у них есть коридоры к Индийскому океану через Пакистан и Мьянму.

По этим каналам они могут поддерживать определенные объемы импорта, которые в условиях конфликта позволят им функционировать. В сочетании с резервами и мерами экономии они, видимо, смогут нормально пройти сложный период.

"СП": Надо полагать, Китай работает над усилением своего военно-морского флота.

- Это их приоритет в военной политике. Сейчас они находятся на первом месте в мире, опережая США, по тоннажу военных кораблей, которые строятся и ежегодно вводятся в строй. У них крупнейшее в мире судостроение.

Наиболее высокими темпами закладываются и спускаются на воду боевые корабли, по строительству атомных подлодок КНР пока отстает от США, но активно наверстывает отставание. Все-таки Пекин начал процесс расширения своего флота относительно недавно. Сейчас на ходу два авианосца и третий готовится к вводу в строй. В общем, цель Китая - строительство большого океанского флота, который сможет действовать в глобальном масштабе.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703784840


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