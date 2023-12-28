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Исламисты в Киргизии сделали целями терактов елку и церковь, - В.Панфилова
00:00 29.12.2023

28.12.2023

Празднование Нового года в Средней Азии становится опасным
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Жители Джалал-Абада все же смогут встретить Новый год у городской елки. Кадр из видео с канала мэрии Джалал-Абада на YouTube
В Киргизии накануне Нового года силовики предотвратили теракт, который планировался у главной елки в Джалал-Абаде и в храме Успения Пресвятой Богородицы. Задержаны два 16-летних подростка, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство – Вилаят Хорасан". Объекты для подрыва выбраны не случайно – новогодняя елка – чуждый исламским традициям праздник, а взрыв в церкви посеял бы межнациональную рознь, сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Празднование Нового года 1 января вызывает споры в постсоветских странах Средней Азии. Дело доходило и до госзапретов устанавливать елку, проводить утренники в школах и детских садах с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Таджикистан с 2013 года запрещает новогодние гулянья. Елку на главной площади Душанбе устанавливают всего на несколько дней. Такая нелюбовь к Новому году объясняется соблюдением безопасности. В ночь на 1 января 2012 года в Душанбе неизвестные "до смерти закололи ножом" Деда Мороза. А все потому, что накануне убийства духовный лидер страны призвал мусульман отказаться от традиции встречи чуждого европейского праздника, сообщало RT.

В Туркменистане впервые запретили новогодние праздники, но потом якобы пошли на попятную. Воспитатели детских садов просили родителей принести самим подарки для их детей на утренник. Однако установленные ранее елки в Ашхабаде и других городах страны спешно разобрали. Оставили только три новогодние "красавицы" в столице и одну в ее пригороде Аркадаге. А началось с того, что в середине декабря имамы стали отговаривать прихожан мечетей от празднования "чуждого для мусульман праздника", не тратиться на застолье и не ставить елку, сообщил информационный портал "Хроника Туркменистана". Хотя еще в прошлом году президент Сердар Бердымухамедов отмечал Новый год в кругу семьи за праздничным столом и под елочкой, свидетельствуют многочисленные фотографии в Сети.

В Киргизии прошлый Новый год был отмечен пожарами – в разных городах страны на центральных площадях неожиданно загорались елки. В нынешнем – так и вовсе готовились взорвать елку в Джалал-Абаде, где проживает преимущественно мусульманское население. По информации ГКНБ, двух 16-летних подростков завербовали через социальные сети. Указание подготовить теракт дали зарубежные эмиссары. Силовики предоставили СМИ доказательства: переписку в соцсетях, план действий, инструкции по изготовлению взрывчатки и видеозаписи с клятвой на арабском языке "на верность лидеру террористов". По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в СИЗО для несовершеннолетних. Силовики проводят мероприятия по установлению их связей на территории Киргизии.

Стоит вспомнить, что в течение последнего месяца в Бишкеке прошла череда сообщений о якобы заложенных в школах, вузах и торговых центрах бомбах. Эксперты называют такие "звонки" психологическим терроризмом, направленным на потерю бдительности, чтобы в следующий раз взрыв непременно прогремел.

"Республика неоднократно содрогалась от терактов религиозных экстремистов. Точкой отсчета можно считать 1999 год, когда группа боевиков террористического "Исламского движения Узбекистан" (ИДУ – организация запрещена в РФ) проникла из Афганистана через Таджикистан в Киргизию. Ее целью был Узбекистан. Были и взрывы террористов-смертников на рынках, в банках и других местах. Наиболее резонансным стал случай с посольством Китая, когда смертник на машине протаранил ворота и въехал на территорию дипведомства. Были еще и десятки предотвращенных терактов", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.

Причины, по его мнению, в радикализации населения. "Причем эта проблема актуальна не только для Кыргызстана, но и всех среднеазиатских стран. Представители разнообразных религиозных радикальных течений протоптали дорогу в регион еще в начале 90-х годов. "Второе дыхание" распространение радикального ислама получило с началом войны в Сирии, куда жители стран региона отправлялись воевать, прихватывая с собой жен, детей и даже пожилых родителей. Многие из них погибли, но их жен и детей возвращают на родину", – отметил эксперт. Он подчеркнул, что у Казахстана, Киргизии и Узбекистана есть соответствующие государственные программы по возвращению к мирной жизни и реабилитации вернувшихся граждан из Сирии. Но могут ли дети, выросшие в условиях "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), так быстро отказаться от своих убеждений? "Посмотрите, кто готовил теракт – 16-летние подростки. Пока не известно, кто они и по чьему поручению действовали. Но в соцсетях развернулась дискуссия, надо ли в мусульманской стране ставить елку – символ светскости. Православный храм также неугоден радикальным группировкам, и взрыв в нем был бы резонансным", – считает эксперт.

Центр экспертных инициатив "Ой ордо" провел в Бишкеке конференцию "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия", в ходе которой главный специалист Министерства обороны КР, генерал ВС КР Закир Тиленов отметил, что в Киргизии запрещено существование 21 экстремистской и террористической организации. "Но их представители никуда не делись, они ушли в подполье, готовы в любой момент встать на путь реализации тех команд, тех идей, которыми они заряжены", – сказал Тиленов.

Его поддержал ведущий эксперт в сфере религии Канатбек Мурзахалилов. По его словам, в числе запрещенных в Киргизии и в РФ экстремистских организаций – "Жайшуль-Махди" и "Якын Инкар", корни которых находятся в республике. "И об этом нам надо задуматься", – подчеркнул Мурзахалилов. Он сообщил, что в республике сегодня действуют 3854 религиозные организации, из них более 85% относятся к мусульманской конфессии.

Мурзахалилов отметил, что государственные структуры и Совет безопасности, а также уполномоченный орган по делам религии должны взять на себя координирующую роль в обеспечении религиозной безопасности в стране. Кроме того, надо уделять особое внимание социальным сетям. Вся информация, всплеск эмоций происходят именно там. Посмотрите на страницы богословов в любой из платформ соцсетей – у них подписчиков более миллиона. Через них нужно донести правильную, не искаженную информацию по религии. "Государству надо взять в свои руки формирование информационной повестки дня в религиозной сфере. Необходимо создавать больше позитивных инфоповодов о деятельности официального духовенства, с тем чтобы минимизировать влияние деструктивных религиозных течений", – поделился мнением Мурзахалилов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703797200


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