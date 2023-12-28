США в Арктике: к чему приведет курс Белого дома на конфронтацию? - ФСК

00:01 29.12.2023 28.12.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Одностороннее расширение континентального шельфа преследует далеко идущие цели



На минувшей неделе Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что означает начало открытой борьбы Вашингтона за потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно. Теперь так называемый расширенный континентальный шельф Штатов добавляет около 1 миллиона квадратных километров (386 100 квадратных миль), преимущественно в районах, стратегическая важность которых все более возрастает и на которые, к слову сказать, претендует не только Россия, но и Канада. Кроме того, США решили расширить собственные границы шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.



История отношения Госдепа США к Конвенции по морскому праву, регулирующей в том числе и права на использования морского дна в Арктике, кратко изложена на сайте этого ведомства. Она свидетельствует о том, что, начиная с 1958 года, США четырежды отказывались подписать Конвенцию ООН по морскому праву именно потому, что она устанавливает правовые рамки для мирового океана, включая положения, которые рассматривают ресурсы глубоководного морского дна как общее наследие человечества (ОНЧ). В 1982-м президент Рейган заявил, что Соединенные Штаты не подпишут Конвенцию из-за ее положений, касающихся глубоководной разработки морского дна. В 2004-м сенат отказался даже ставить вопрос присоединения к Конвенции на голосование. То же самое произошло в 2007-м и 2012-м годах. Почему? Чтобы оставить за Вашингтоном ничем не ограниченное право распоряжаться морскими ресурсами там, куда дотянутся у него руки, так как отказ США от ратификации Конвенции не только не ограничит возможности Штатов в том числе и в Арктике, но и дает им дополнительные конкурентные преимущества при использовании ресурсов шельфа. США остаются единственной из арктических стран вне обязательств Конвенции, в которой участвуют более 150 государств мира.



Байден решил использовать эти преимущества именно сейчас. США, не ратифицируя Конвенцию, собираются действовать при использовании ресурсов арктического шельфа не только наравне с Россией и другими странами, но и с очевидными конкурентными преимуществами, потому что у Штатов нет ни ограничительных, ни финансовых обязательств, предусмотренных Конвенцией. Определение нейтральных вод в ней как "общее наследие человечества" влечет за собой требование в случае всякой разработки шельфа далее 200 морских миль от берега производить финансовые отчисления в пользу международного органа, созданного по Конвенции, для управления ОНЧ. Эти отчисления составляют 1% стоимости добычи и повышаются в течение 12 лет до максимума в 7%. И это огромные деньги, если Арктика, по оценкам Геологической службы США от 2008 года, содержит на ставших теперь спорными с Россией территориях 13% мировых запасов нефти, 30% запасов газа, более 20% запасов других углеводородов. Американский сайт Geology.com дает еще более красочную картину арктического будущего по-американски. Более 87% запасов нефти и природного газа в Арктике (около 360 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента) расположено в семи провинциях Арктического бассейна: Амеразийском бассейне, Арктическом бассейне Аляски, Восточно-Баренцевом бассейне, Восточно-Гренландском рифтовом бассейне, Западном Гренландско-Восточно-Канадском, Западно-Сибирском и Енисейско-Хатангском. Как вы видите, четыре из них пограничны России. Поэтому фактически сделанное на прошлой неделе Госдепартаментом объявление о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море равно объявлению войны именно России, поскольку из восьми стран, входящих в Арктический совет (Канада, Дания - включая Гренландию и Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США), семь – это члены НАТО, всегда готовые взять под козырек.



Но вернемся к решению Госдепа. Вопрос о линии разграничения между акваториями наших стран далеко не новый. Еще в 1976 году, когда прибрежные государства стали создавать исключительные экономические зоны, не превышающие 200 морских миль у своих берегов, в Беринговом и Чукотском морях зоны СССР и США перекрывали друг друга на протяжении 1500 морских миль. Если кто не помнит – в 1990 году министр иностранных дел СССР Шеварднадзе подписал со своим коллегой из США Бейкером соглашение, по которому "по дружбе" были переданы Штатам права на континентальный шельф между островами Прибылова, Медным, Атту и Св. Матвея – территории, которые согласно Генеральной конвенции ООН, должны были быть поделены между СССР и США согласно международному морскому праву. Тогдашний председатель законодательного собрания Камчатки Борис Невзоров оценивал потери морского промысла России в результате такой "дружбы" в 500 тысяч тонн ежегодно. Но дело не только в крабах и рыбе. Россия теперь была вынуждена просить разрешения у американской стороны на проводку судов через Берингов пролив. Аляска, ссылаясь на соглашение Шеварднадзе-Бейкера, претендует на ряд российских островов. Споры возникают и из-за Северного морского пути, проходящего по Берингову проливу: США отказываются признавать его исключительной собственностью России. Кроме того, статья 2 этого документа, определяющая, что "линия разграничения морских пространств идет на север по меридиану 168 градусов 58 минут 37 секунд западной долготы через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану", не отрицает возможность прохождения разграничительной линии между континентальными шельфами двух государств до Северного полюса. А это противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву, которую США не ратифицировали...



Замена международного права сугубыми интересами истеблишмента США не повлечет теперь уже за собой протеста со стороны международных организаций, сформированных на мощной волне пацифизма после катастрофы Второй мировой войны. Абсолютная власть, которую приобрели США в результате недомыслия, граничащего с предательством интересов государства, в горбачевском СССР, увы, не утратила своего первородного качества, сформулированного еще британским бароном Джоном Дальберг-Актоном: власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Результат откровенно наглого поведения США в том числе и в Арктике мы сегодня и наблюдаем.



Учитывая то, что цены на энергоресурсы на мировом рынке давно приобрели стратегическое значение, США дают знать, что не остановятся перед тем, чтобы получить контроль над территорией, обещающей к открытым еще и нераскрытые технически извлекаемые запасы обычной нефти, природного газа и жидких углеводородов к северу от Полярного круга примерно в 412 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента – это около 13 процентов неразведанных мировых запасов традиционной нефти и около 30 процентов неразведанных ресурсов традиционного природного газа.



Этот роскошный подарок из Арктики, обещающий американцам дешевый бензин с газом, необходим сегодня Байдену даже больше, чем победа НАТО на Украине. Политическая элита "ослов" в США перед выборами в следующем году, грозящими им потерей Белого дома, даже не задумается над тем, может ли она попирать международное морское право, Конвенцию по которому она так и не подписала. И, похоже, не боится негативной реакции на прямой захват территории со стороны подписантов, кроме России. Не трудно прогнозировать, что точно так же, по-американски, станут действовать и три других обладателя арктического шельфа (Канада, Дания и Норвегия), если, конечно, Вашингтон одобрит их действия.



Понятно, что для агентства Bloomberg США вполне законно в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, так как при этом они не нарушают никакие договоренности. Но то, что Россия и Канада также претендуют на часть территории в этой зоне – тоже не секрет. По данным агентства, администрация президента Байдена "расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии" и кладет себе в карман около 1 миллиона квадратных километров, и это Штатам можно. А России, 8 лет доказывавшей в Комиссии ООН по границам континентального шельфа свой суверенитет в Арктике и только на 57-й сессии в феврале этого года получившей одобрение на хребты Менделеева и Ломоносова, нельзя. Хоть ее заявка и согласована с комиссией ООН, предстоит согласование вопроса с Данией и Канадой... Не трудно догадаться, что это согласование никогда не состоится.



"Долгожданное объявление о расширении границы континентального шельфа США, – считают в Полярном институте при Центре Уилсона в Вашингтоне, – это огромное событие, потому что это огромная территория. Это суверенитет США над морским дном, и поэтому идет ли речь о добыче полезных ископаемых на морском дне, или об аренде месторождений нефти и газа, или о кабелях, или о чем бы то ни было еще, США объявляют границы своих ECS (расширенный континентальный шельф) и будут обладать суверенитетом над этими территориями".



И кто Штаты может остановить, кроме России?



Теперь Арктика, самая быстро нагревающаяся часть планеты, станет еще горячее. Источник - fondsk.ru

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