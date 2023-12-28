 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дели просится в посредники на мирных переговорах Москвы с Киевом, - НГ
00:02 29.12.2023

Индия согласна стать миротворцем в конфликте России и Украины

Дели важны связи с Москвой в атомной и космической сферах
Владимир Скосырев
28.12.23

Субраманьям Джайшанкар (в центре) в Кремле подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию в следующем году.
Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию. Об этом он сказал во время беседы в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Визит, который состоится в 2024 году, положит конец двухлетней паузе в таких встречах. Ведь раньше двусторонние саммиты проводились ежегодно. Их возобновление особенно важно потому, что Моди, по словам Путина, стремится сделать все, чтобы разрешить украинскую проблему мирным путем.
Индийская пресса делает упор на доверительном характере отношений между двумя странами. Недаром на приеме, устроенном индийской диаспорой в Москве, Джайшанкар сказал, что сотрудничество в атомной сфере, так же как и в обороне и космосе, было бы невозможным, если бы между Индией и Россией не было взаимного доверия.

Визит главы МИД Индии в Россию длился пять дней. Его заключительной фазой стало посещение Санкт-Петербургского государственного университета. Гость выступил на конференции "Развитие индологии и российско-индийских академических связей".

Ранее в Москве Джайшанкар встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Руководители дипломатических ведомств обсудили события в Украине и вокруг нее, ситуацию в Афганистане, положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая позиция России и Индии состоит в том, что на огромном Евразийском континенте и в прилегающих акваториях важно искать такие решения, которые будут отражать баланс интересов и не будут провоцировать конфронтацию.

The New York Times, комментируя вояж индийского министра, пишет, что президент США Джозеф Байден хотел бы сделать Индию союзником в противостоянии с Россией и Китаем. Поэтому он закрывает глаза на нарушения прав человека в Индии и молчаливо соглашается с амбицией Моди, мечтающего превратить свою страну в экономическую сверхдержаву.

В этой связи американская газета пыталась найти приметы ухудшения индийско-российских отношений. Был обнаружен только один тренд: оказывается, Дели сильно встревожен тем, что Москва, подвергающаяся санкциям Запада, все сильнее сближается с Китаем.

Но это не подорвет доверия между Россией и Индией. Ведь, как говорит Хаппимон Джакоб, преподаватель Университета Джавахарлала Неру в Дели, Индия все равно будет полагаться в известной мере на российское оружие и энергетические продукты. Россия, поясняет Джакоб, – "это единственная страна, которая предоставила Индии атомные реакторы. А США, подписавшие "ядерную сделку" с Индией в 2008 году, так этого и не сделали".

Индийский ученый знает, о чем говорит. Ведь Джайшанкар провел в Москве переговоры с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, в ходе которых был подписан ряд соглашений о строительстве новых блоков АЭС Куданкулам (штат Тамилнад, юг Индии). Как передал ТАСС, первый энергоблок атомной электростанции устойчиво работает с февраля 2016 года. Второй энергоблок был включен в энергосеть Индии в августе 2016-го. В 2017 году было подписано соглашение о сооружении третьей очереди АЭС (энергоблоков № 5 и № 6). Их начали строить в 2021 году. Вывести АЭС на полную мощность предполагается в 2027-м.

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Куданкулам – это история успеха Москвы. Россия остается единственной иностранной державой, которая строит промышленные атомные электростанции в Индии. Это позволяет обеспечить энергией штаты Тамилнад и Кералу, которые бурно развиваются. Индия испытывает постоянно дефицит в области энергетики, поэтому для нее это большое подспорье. Индия принимала участие в строительно-монтажных работах, будет обслуживать АЭС, так что для индийцев это и ценный опыт".

Страны – конкуренты России: США, Франция, которые тоже хотят строить АЭС в Индии, пытались помешать успеху проекта Куданкулам с помощью некоторых СМИ, публиковавших негативные материалы о нем. Эксперт пояснил, что в Индии, как и в Европе, многие боятся атомных электростанций. Проблему также усугубляло то, что население из районов, соседствующих со станцией, нужно переселять. И люди недовольны размером компенсаций, которые дает правительство. Тем не менее Дели решительно продвигает проект.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703797320


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