Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не обманывать инвесторов

00:05 29.12.2023

28 декабря 2023 Бакыт Басарбек



Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не обманывать инвесторов



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан нашей страны ценить инвесторов и не обманывать их. Самих же иностранных бизнесменов глава государства в целях безопасности попросил работать более тесно с госорганами. Об этом он написал на своей странице в соцсети.



"Уважаемые кыргызстанцы!



В последние годы в нашу страну стали приезжать много инвесторов из зарубежных стран.



Конечно, это нас очень радует. Потому что без зарубежных инвестиций стране сложно развиваться.



К сожалению, некоторые инвесторы оказались обмануты частными предпринимателями и теперь они пишут заявления.



Разумеется, правоохранительные органы задерживают их и возвращают деньги инвестору.



Но это создает для них ненужное бремя и в глазах других снижает репутацию нашей страны.



Уважаемые соотечественники!



У кыргызов есть пословица: "Бир карын майды бир кумалак чиритет"



("Одна ложка дегтя бочку меда портит").



Среди нас есть несколько таких непорядочных людей.



Друзья, прекратите мошенничество!



Напоминание для инвесторов:



Для вас будет надежно, если вы будете максимально работать с государственными структурами, такими как Министерство экономики и торговли, Агентство по привлечению инвестиций, совместно с руководителями областных, районных, сельских управ.



Уважаемые руководители госорганов, вам также следует тесно сотрудничать с инвесторами.



Не должно быть такого, когда вы говорите, что у вас нет времени, приходите завтра, послезавтра. Не должно быть бюрократии!



Мы оцениваем работу каждого из вас, исходя из количества и объема инвесторов, приходящих в ваш регион", - заявил глава государства.