Как Украину встраивают в глобальный наркобизнес, - В.Ильин

00:19 29.12.2023 28.12.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



После того как глобальный наркобизнес ушел вместе с контингентом США и НАТО из Афганистана, наркомафия и ее западные лоббисты быстро нашли ему территориальную замену. После принятия в Афганистане законов, запрещающих опиаты и стимулирующих выращивание пшеницы, обратный тренд, включающий культивацию опиатов и бурный рост наркоиндустрии, явно обозначился на Украине.



В Афганистане после побега американцев и НАТО производство опиума обвалилось более чем на 95%.



26 июня этого года группа дипломатов при ООН направила руководству организации открытое письмо с призывом "принять решительные меры для гарантии декриминализации психоактивных и наркотических веществ на глобальном уровне"! Под обращением подписались эксперты из состава Комиссии по вопросам защиты прав человека, а также представители Глобальной комиссии по вопросам реформы наркополитики. В поддержку инициативы высказался и сам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, утвердивший первый (национальный) план легализации/декриминализации психоактивных веществ еще в 2000 году, в бытность премьер-министром Португалии.



Уже через день (!) после этого обращения высокопоставленных нарколоббистов из ООН президент Украины В. Зеленский официально предложил легализовать "медицинскую" марихуану, заявив, что опиаты (каннабис) и их производные должны выращиваться и производиться непосредственно на территории Украины.



Одним из ключевых лоббистов "медицинских" опиатов на Украине выступает опекаемая запрещенным в России агентством USAID НКО "100% Life", согласно официальной легенде, борющаяся за доступ к лечению лиц с диагнозом ВИЧ. Исполнительным директором этой сомнительной организации является Анастасия Деева (на фото выше), феминистка и любительница откровенных фото, назначенная в 2016 году заместителем тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "по вопросам евроинтеграции". Имеются веские основания предполагать, что МВД киевского режима является одним из ведущих держателей огромных объемов наркотиков. Сам А. Аваков и его приближенные долгое время лоббировали лазейки для легализации наркотиков, чтобы наладить на Украине монопольный контроль за наркоторговлей и поставить ее под свой контроль. Так, будучи министром, он несколько раз выступал в Раде, призывая найти способы реализации якобы конфискованной полицией "дури" под предлогом помощи бюджету и украинской медицины.



Сегодня симбиоз наркомафии и верхушки украинских полицаев имеет потенциал стать одним из крупнейших наркокартелей в Центральной Европе и даже более выгодной заменой для англосаксонских хозяев того, что они утрачивают в Центральной Азии. Основным преимуществами Украины перед Афганистаном является плодородная почва вкупе с жарким солнечным летом, дающая максимальное содержание тетрагидроканабинола в марихуане к концу цикла созревания растений. Еще одним преимуществом являются уже налаженные тесные связи с латиноамериканскими наркокартелями и мафиозными структурами. Прежде всего, колумбийскими.



По данным на ноябрь, приводимым New York Times, за нынешний режим Украины в рядах ВСУ и прочих силовых структур воюют "сотни военных ветеранов из Колумбии", некоторые из которых уже погибли в боях против русских. Американские журналисты объясняют этот тем, что "колумбийская армия десятилетиями сражалась с марксистскими боевиками и наркокартелями, получая помощь, в том числе в вопросах подготовки, от США. В результате Колумбия получила высокопрофессиональную и самую большую армию в Южной Америке. Но многие военнослужащие остались не у дел после заключения в 2016 г. мирного соглашения с главной повстанческой группировкой. Некоторые из них, испытывая финансовые трудности в мирной жизни, отправились воевать на стороне Украины".



Мария Кубильос с фотографией своего мужа Мануэля Барриоса, убитого на Украине (фото New York Times)



Авторы New York Times, по сути, сводят все колумбийско-украинское "сотрудничество" к "бизнесу" на крови. И заодно активно рекламируют его, уверяя читателей, что "колумбийские бойцы получают в пересчете из гривен около $3000 в месяц", и приводя мнение наемника Кристиана Переса, который был снайпером в колумбийской армии, затем работал в частных военных структурах и теперь думает отправиться на Украину, заявившего газете: "Ни один колумбиец не отправился туда защищать демократию. Уверен, до войны они про Украину даже не слышали. Все определяется экономической мотивацией".



К сожалению, американцы не договаривают, точнее, умалчивают о сути и подоплеке мотивации колумбийцев и их подельников с украинской стороны. А она такова. По данным массмедиа на конец этого года, в порту Антверпена уже изымают в среднем по 40 тонн кокаина в неделю, который уже просто не успевают уничтожать (сжигать). Этот кокаин, отправляемый колумбийской наркомафией в Европу в огромных количествах, иногда сразу по несколько тонн, на границе уже научились находить, в т. ч. просвечивая грузы.



Как следствие, не только в Центральной Азии (Афганистан), но и в Латинской Америке (Колумбия) у глобальной наркомафии из-за хромающего сбыта кризис перепроизводства. Кроме того, старая логистика со всеми этими контрабандными каналами просто зачастую не вытягивает технологический рост. В результате нишу занимают производители синтетических наркотиков, типа украинского "Химпрома". Они продвинуты в вопросах цифровых и биотехнологий, могут варганить свою отраву и дурь очень дешево, фактически в любом месте и распространять его через даркнет. Они уже захватили Восточную Азию, затем Ближний Восток, а сейчас занимают с помощью режима Зеленского и его полицаев рынок натурального кокаина в Европе.



В самом Киеве дело уже открыто доходит до того, что там прямо в центре города задерживают наркодилеров, которые уже не первый год поставляют кокаин для депутатов партии Зеленского. Например, подобный поставщик и торговец опиумом для "слуг народа" попался с поличным (на фото) в столице Украины во время передачи товара покупателям в конце августа прошлого года. При нем нашли более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, много налички и даже патроны. СМИ сообщили, что задержанным может являться некий Юрий Чернецкий, которого еще в декабре 2021 года подозревали в организации поставок наркотиков для высокопоставленных украинских чиновников…



Тем временем пропагандистская машина Вашингтона с помощью New York Times, Politico и прочих таблоидов уже начала заранее "прогревать" евробюрократов на тему предстоящей опиоидной лихорадки в Европе, которая уже накрыла самих американцев и в ближайшее время собирается захлестнуть потоком синтетических опиатов и европейцев. Аналитики связывают это одновременно с переходом власти: в Афганистане от англосаксов к талибам, а в наркокартелях – от старых "консерваторов-традиционалистов" (подаваемых Голливудом в духе католиков-мачо со стволами и мисс Колумбия в постели) к новым "лево-либеральным" производителям синтетических наркотиков.



По данным Financial Times, объемы выращивания опиумного мака в Афганистане за прошедшие после ухода США и НАТО два года рухнули почти на 99%. И теперь ему на смену могут прийти синтетические опиаты вроде фентанила, который примерно в 50 раз смертоноснее героина. В 2022 году именно фентанил привел к гибели от передозировки наркотиками более чем 110 тысяч американцев. В мегаполисах США, где свирепствует опиоидный кризис, фентанил еще и смешивают с транквилизатором для лошадей. Эта гремучая смесь превращает американские города в "зомбилэнды".



По данным экспертов, фентанил в США и Канаду поставляют колумбийские и прочие наркокартели через южную границу вместе с потоком мигрантов. Ингредиенты же везут из Азии (Китая), где этот бизнес крышуют всевластные триады. В Европе "инфраструктура" под это все уже фактически создана – только за 2021 год там обнаружили 434 нарколаборатории. Долгое время основным хабом для наркотиков были лежбища албанских наркомафиози (шептаров) – на зачищенных с помощью НАТО от сербов территориях Балкан. В настоящее время к ним подключается и начинает их замещать (так же, как и Афганистан) Украина, режим которой уже официально приступил к максимальному "легалайзу" наркотиков.



Таким образом "европейской житнице" Украине, при неизменности политического курса и нахождения у власти нынешнего криминального нацистско-олигархического режима, уготована роль не "аграрной супердержавы", а ведущей мировой наркоплантации. Аналитики уже отмечают символичность того, что поток фентанила в Европу пойдет именно через Украину, где экономика и так в кризисе, реальные доходы падают, а после войны население еще подсадят на опиаты, превращая по нынешним американским лекалам и остатки бывшей УССР, и весь американский континент в один большой "зомбилэнд".



Р.S. 25 декабря Верховная Рада одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса: в обмен на финансовую и военную помощь Запада, подконтрольная режиму Зеленского территория, похоже, окончательно превращается в большой притон для наркоманов. Источник - fondsk.ru

