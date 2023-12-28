В Пакистане отказались от празднования Нового года

07:54 29.12.2023

28.12.2023

В Пакистане отказались от празднования Нового года

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил в стране празднования, связанные с Новым годом, в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo.



"Пакистанский народ находится в печальном состоянии, [...] поэтому, принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом. Я обращаюсь ко всем пакистанцам: проявите солидарность с угнетенными палестинцами и соблюдайте простоту с рассветом Нового года", – сказал он в телеобращении.



О запрете новогодних празднований в честь солидарности с Палестиной также сообщал город Шарджа в ОАЭ.



Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.



Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения – "Бригады "Аль-Кассам"" – объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".



В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.



По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 54 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.