 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Всюду гонимые. Мигранты-рохинджа быстро достали и коренных жителей Индонезии, - НГ
09:56 29.12.2023

28.12.2023

Тяготы настигли рохинджа и в Индонезии

Студенты требуют депортации прибывающих из Мьянмы беженцев
Данила Моисеев

Протестующие заставили беженцев уезжать в другое место на самосвалах.
В индонезийском городе Банда-Ачех вспыхнули студенческие протесты против присутствия в стране беженцев рохинджа. Люди этой народности, которая оказалась в немилости в Мьянме, массово стали бежать в Бангладеш, где условия тоже оставляют желать лучшего. В поисках достойной жизни часть рохинджа на лодках добирается до единоверцев-мусульман в Индонезию, но и здесь не все местные жители готовы мириться с их лагерями беженцев. В итоге лодки с рохинджа береговая охрана уже разворачивает обратно.
В провинции Ачех, которая находится на северной оконечности острова Суматра, количество рохинджа исчисляется тысячами. В ноябре туда прибыло порядка 1,5 тыс. беженцев. Нельзя точно сказать, как они вели себя. Но протестующие молодые люди в интервью журналистам заявляют, что рохинджа ведут себя в чужой стране "как дома", и это раздражает индонезийцев, которые, в свою очередь, требуют депортации непрошеных гостей. В целом ситуация со вспыхнувшим недовольством крайне нетипична, если исходить из того, что протестующие – действительно учащиеся студенты, а не просто юноши без образования.

Традиционно студенты выступают за решения либерального характера, здесь же реакция получилась обратная. Власти могут оказаться в непростом положении. Президент страны Джоко Видодо разрешил принимать беженцев, в то время как Таиланд и Малайзия делать это отказались. Соответственно больше беженцев стали искать спасения именно в Индонезии.

Но куда более неприглядны перспективы рохинджа. Протестующие разбрасывали вещи беженцев и едва не разгромили их лагерь, где проживало более 150 человек. Рохинджа пришлось спешно сменить место размещения под охраной правоохранителей. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обещает Джакарте предоставление определенной помощи.

Будущее рохинджа не ясно: бенгальцы, переселенные в Мьянму британскими колониальными властями, оказались чужаками на новой земле, а в соседней Бангладеш им устроиться тоже нелегко, учитывая, что это не только одно из беднейших государств Азии, но и самое густонаселенное в мире. Дело дошло до того, что их начали отправлять на не обитаемый ранее остров Бхасан Чар, подверженный стихийным бедствиям.

Опасение вызывает и положение молодых бенгальцев-беженцев (см. "НГ" от 03.12.19). Они, по сути, не имеют шансов получить достойное образование, что лишает их будущего.

Теперь непросто складывается ситуация для рохинджа и в Индонезии. Стоит отметить, что провинция Ачех издавна доставляла Джакарте головную боль, поскольку регион долгое время боролся за независимость. Местные жители и власти в конце концов не без труда договорились о том, что регион будет автономным, а федеральные войска будут выведены. Иными словами, контроль властей над Ачехом отнюдь не всеобъемлющ.

Протесты на фото и видео репортеров смотрятся максимально брутально: толпы молодых людей, часть из которых курит прямо на ходу, прорываются через полицейских и направляются к рохинджа, среди которых плачущие женщины и дети. В беженцев швыряют их вещи и мусор, и под присмотром полиции они покидают временное убежище, садятся на грузовики. Протестующие же снимают все происходящее на камеры мобильных телефонов.

В ООН и правозащитных организациях инцидент произвел шок. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выпустило заявление, в котором напомнило о том, что рохинджа вынуждены искать убежища из-за конфликта в Мьянме. И что беженцы сами по себе люди с непростой судьбой, сумевшие с большими рисками для жизни переплыть Индийский океан в поисках нового дома. В Мьянме же они даже не могут получить гражданства и находятся под угрозой погромов.

Протесты, видимо, повлияли на власти Индонезии. В четверг военный корабль заставил лодку с беженцами, обнаруженную береговой охраной, повернуть назад. Показательно, что сообщили об этом официальные источники.

Источник - НГ
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