Можно ли сравнивать денацификацию Украины и уничтожение Газы? - СП

10:00 29.12.2023

Что хотел сказать Лавров. Что сказал. И с какой целью сказал

Дмитрий Родионов

Можно ли сравнивать денацификацию Украины и уничтожение Газы?



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Андрей Дмитриев Владимир Блинов



Заявленные Израилем цели операции в секторе Газа похожи на "демилитаризацию" и "денацификацию", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Нетаньяху объявил, что ХАМАС должен быть уничтожен как военная сила и вообще весь ХАМАС, это похоже на демилитаризацию. Он также сказал, что должен быть вообще уничтожен в Газе экстремизм, это похоже на денацификацию. Тем более мне не очень понятно, почему предыдущее израильское правительство, когда премьер Яир Лапид, до этого он был министр иностранных дел, их реакция на начало нашей специальной военной операции была для меня удивительная. „Как Россия посмела применять силу против гражданского населения, аннексировала территории украинские". Это было нечестно, и мы с ним об этом говорили", - рассказал министр в интервью "Россия 24".



"Не знаю, как он сейчас анализирует и описывает события, но то, что Биньямин Нетаньяху, несмотря на многочисленные критические высказывания всего мира и несмотря на то, что он в серьезной ситуации оказался, он не позволяет себе каких-либо высказываний в отношении России", - отметил глава российской дипломатии.



Он также напомнил о том, что у израильского премьера дважды состоялся телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, а также о том, что израильтяне, так же, как и египтяне, помогали Москве эвакуировать российских граждан из сектора Газа.



"Поэтому нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем и прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане", - подчеркнул Лавров.



Создается впечатление, что Лавров пытается оправдать Израиль, мол, они тоже "не от хорошей жизни" начали операцию в секторе Газа. Но ведь невозможно сравнивать СВО и то, что Израиль творит на землях Палестины. Так что, как минимум, различаются средства, и различаются кардинально



К тому же, если у Израиля те же цели, почему он тогда не поддержал российскую СВО? Да, не присоединился к санкциям, не снабжал Украину оружием (во всяком случае, официально и открыто), но осудил. А себя они в таком случае осудить не хотят?



И как нам реагировать на конфликт? Россия ведь всегда предпочитает быть над схваткой, но порой очень трудно сохранять нейтралитет…



- Представляется, что глава нашего МИДа снова повторяет некие старые мантры российской дипломатии, - считает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- У нее всегда было трепетное отношение к Израилю, сперва через отрицание мифического "советского государственого антисемитизма" и "встраивание в цивилизованный мир" при Ельцине. Потом, когда произошел постепенный патриотический разворот при Путине, уже через критику Запада: да у вас там нацизм голову поднимает, а у нас лучший друг - Израиль, мы хорошие.



Правда, когда Россия ввела воинский контингент в Сирию, выяснилось, что лучший друг уверенно бомбит нашего основного союзника Башара Асада, уничтожает переданную ему Москвой технику, да и недалеко от российских военных объектов не раз рвались израильские снаряды.



Все это несколько охладило любовь Кремля и МИД РФ к израильским партнерам. Поэтому после начала операции в секторе Газа Россия заняла в целом разумную позицию: нейтральную, но с осуждением того, как проводится операция "Железный меч" - с бомбежками больниц, гигантским количеством жертв среди мирного населения. А также призвала к созданию независимого Палестинского государства. В мировом масштабе, как известно, Израиль потерпел сокрушительное поражение в информвойне, сочувствующих ему ничтожно мало даже в западных странах (кроме их элит). Ну, а нам это сыграло на руку, поскольку сразу стала видна разница между тем, как аккуратно воюет Россия, стараясь не убивать мирных людей на Украине, и насколько наплевать на жертвы среди гражданиских Израилю.



И на этом фоне Лавров берет и разворачивается на 180 градусов. Оказывается, СВО и "Железный меч" похожи - мол, и там, и там "денацификация" и "демилитаризация". Да еще и хвалит премьер-министра Нетаньяху.



- Сказанные на сухом дипломатическом языке слова Сергея Лаврова следует понимать буквально, - уверен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- И главное здесь слово "похоже" в отношении риторики Нетаньяху, используемой для оправдания действий в Секторе Газа.



Лишь очень вольная трактовка может составить впечатление знака равенства между действиями России в СВО и зачисткой Израилем палестинских территорий. Сравнивать борьбу с нацизмом с карательной операцией неуместно. Сергей Лавров профессионал, в отличие от сделавшего карьеру в журналистике Яира Лапида, позволявшего себе бросать слова на ветер. И дело профессионалов сейчас - помнить, что у конфликтов может быть дипломатическое решение.



Сказанное нашим главой МИДа призывает Израиль к трезвомыслию в условиях, когда все более очевидно, что решить текущий конфликт силой оружия затруднительно. Посредником и участником торга может быть Москва, поддерживающая отношения с ХАМАС, тогда как в странах запада эта организация признана террористической. Так это или у Москвы и Тель-Авива на могут быть другие вопросы для обсуждения - главное, что с Нетаньяху договариваться можно. В отличие от тамошних временщиков, не следящих за словами и поступками.