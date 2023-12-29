Ядерная война могла начаться сегодня, но обошлось.., - М.Зубов

10:02 29.12.2023

Главным событием 2023 года стало то, что наступит 2024-й

Михаил Зубов

Ядерная война могла начаться сегодня, но обошлось



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Антон Орлов Павел Данилин

29.12.23

Уходящий год был тревожным. "Свободная Пресса" поинтересовалась, какие события стали важнейшими. Ответить на этот вопрос помогли ведущие политологи.



- Главным событием 2023 года стало то, что наступит 2024-й. Ядерная война могла начаться сегодня, но обошлось, - сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.



Среди других важных событий политолог выделил, что в российском обществе стало больше позитива, чем в прошлом году. Почти 80% наших граждан назвали себя счастливыми в ходе опроса ВЦИОМ, аналогичные результаты получила и другая социологическая служба, признанная иностранным агентом.



Поводы для хорошего настроения существуют - это и нормальные цены в магазинах, и хорошая информация по телевизору - удачное участие России в БРИКС, сотрудничество с Африкой.



Тот факт, что западные санкции не наносят того ущерба, как хотелось бы противникам России, тоже добавляет оптимизма.



Тему ядерной войны затронул и директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин:



- Россию пугали черными лебедями. Но у нас есть Белый лебедь. Поэтому 2023 год прошел лучше, чем ожидалось. А наступающий станет еще лучше. Россия наступает!



- Я бы обратил внимание на победы наших спортсменов на международных соревнованиях - сказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.



- Благодаря решению Международной федерации самбо и позиции ее президента Василия Шестакова, спортсмены из России и Белоруссии выступили на Чемпионате мира и других турнирах, и одержали ряд красивых побед.



- В топ событий 2023 года я бы включил серьезное изменение в образовании молодых людей. В школах перестали стесняться преподавать идеологию, объяснять политику государства. А в высших заведениях началась профессионализация. Многие студенты теперь учатся не просто ради диплома, а уже знают, на какое предприятие пойдут работать, - сказал управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.



На очень важный момент обратил внимание руководитель управления политических исследований ВЦИОМ Степан Львов:



- Среди всех ценностей россияне на первую позицию поставили семью. 92% опрошенных сказали, что родные и близкие - самое главное для них. Раньше такого не было. На первые роли попадала карьера, деньги, даже политика.



О политике Степан Львов сказал отдельно. Более 70% россиян одобряют деятельность федеральной власти, около 60% поддерживают своих губернаторов.



И еще один тренд уходящего года - консолидация общества, солидарность. Его озвучила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты Российской Федерации Дарья Кислицина:



- Нет равнодушия. Когда на бензоколонке в Дагестане 14 августа случился взрыв и по телеканалам прошла информация, что есть пострадавшие дети, которым нужна донорская кровь - десятки тысяч людей отправились в пункты сдачи крови. Не только в Махачкале - В Москве, Казани, Грозном… Это и есть солидарность.