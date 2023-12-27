В Киргизии стало больше на 3-х "Народных артистов" и одного - "Народного писателя"

11:46 29.12.2023

Президент Садыр Жапаров 18 декабря подписал указ о награждении государственными наградами ряда лиц за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана, а также за большие достижения в профессиональной деятельности.



Указом присвоить почетное звание "Народный артист":



Асанбекову Нурлану Аскаровичу – художественному руководителю Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева;



Базарбаевой Айше – артистке академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;



Кыдыралиеву Догдурбеку Искаковичу – киноактеру;



присвоить почетное звание "Заслуженный артист":



Абдыкадыровой Тамаре Мамытовне – артистке высшей категории Ошского областного театра кукол имени Н. Шамурзаева



Азизовой Кымбатбүбү Шаабаевне – солистке народного ансамбля песни и пляски "Боз Салкын" Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;



Жунушалиеву Сталбеку Жеңишбековичу – артисту хора Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;



Также почетное присвоить звание "Народный писатель"



Иманалиеву Кайрату Олжобаевичу – драматургу, члену Национального союза писателей и Союза театральных деятелей Кыргызстана.

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