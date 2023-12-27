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|В Киргизии стало больше на 3-х "Народных артистов" и одного - "Народного писателя"
11:46 29.12.2023
Президент Садыр Жапаров 18 декабря подписал указ о награждении государственными наградами ряда лиц за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана, а также за большие достижения в профессиональной деятельности.
Указом присвоить почетное звание "Народный артист":
Асанбекову Нурлану Аскаровичу – художественному руководителю Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева;
Базарбаевой Айше – артистке академического оркестра народных инструментов имени К. Орозова Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;
Кыдыралиеву Догдурбеку Искаковичу – киноактеру;
присвоить почетное звание "Заслуженный артист":
Абдыкадыровой Тамаре Мамытовне – артистке высшей категории Ошского областного театра кукол имени Н. Шамурзаева
Азизовой Кымбатбүбү Шаабаевне – солистке народного ансамбля песни и пляски "Боз Салкын" Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
Жунушалиеву Сталбеку Жеңишбековичу – артисту хора Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;
Также почетное присвоить звание "Народный писатель"
Иманалиеву Кайрату Олжобаевичу – драматургу, члену Национального союза писателей и Союза театральных деятелей Кыргызстана.
Подробнее: culture.akipress.org/news:2044602?f=cp